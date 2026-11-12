Con AO3 caído, lectores copian historias de fanfiction a Google Drive y varios autores protestan

AO3 aloja 18,8 millones de obras y reúne a unos 12 millones de usuarios en 83.000 comunidades de seguidores, según The New York Times. (Reuters)

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Archive of Our Own (AO3) cumple dos semanas fuera de línea y sus lectores empezaron a compartir copias de las historias en carpetas de Google Drive. Varios autores rechazan esas copias porque no las autorizaron, según informó Wired.

AO3 dejó de funcionar el 29 de octubre. Primero avisó de un mantenimiento de al menos 12 horas, pero ese mismo día elevó la estimación a entre dos y cuatro semanas. El 30 de octubre, la organización que lo administra, Organization for Transformative Works (OTW), explicó que había detectado un incidente de seguridad.

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El archivo aloja 18,8 millones de obras en 83.000 comunidades de seguidores, según The New York Times, y reúne a unos 12 millones de usuarios. Allí se publican relatos escritos por aficionados sobre personajes de Harry Potter, Crepúsculo o Heated Rivalry, entre muchos otros universos.

La Organization for Transformative Works (OTW), que administra el archivo, confirmó el 30 de octubre un incidente de seguridad y descartó el borrado de obras, marcadores o kudos. (Europa Press)

La OTW no tiene empleados: lo sostienen alrededor de 1.000 voluntarios, según contó a Today la cofundadora Rebecca Tushnet. Ella calificó la caída como la mayor desde que el sitio abrió al público, en noviembre de 2009.

Qué dijo la organización sobre el incidente

La OTW informó el 30 de octubre que ninguna obra, marcador ni kudos (reconocimiento de los lectores) se borró. Aclaró que no cree que se haya robado la base de usuarios, aunque no puede descartarlo. Esa base contiene nombres de usuario, correos, direcciones IP y contraseñas cifradas. AO3 no pide nombres reales.

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La organización recomendó cambiar la contraseña en otros sitios donde se use la misma que en AO3. También advirtió sobre estafas que piden dinero para “traer de vuelta” el archivo y negó que existan espejos o aplicaciones oficiales para entrar a sus servidores.

La cofundadora de la OTW, Rebecca Tushnet, calificó la caída como la mayor desde que el sitio abrió al público, en noviembre de 2009. (Shannon Stapleton / Reuters)

El 6 de noviembre publicó su primera novedad: el trabajo para restablecer el sitio avanza bien y la estimación original sigue vigente. También dijo que busca que los borradores guardados no se pierdan. No dio la causa del ataque ni nombró a responsables.

Lectores y autores chocan por las copias

Mientras tanto, los lectores armaron bibliotecas de emergencia. AO3 permite descargar cada historia en formatos como PDF o ePub, y muchos conservaban copias propias. Según NBC News, los moderadores de la comunidad de AO3 en Reddit abrieron hilos para intercambiarlas, y algunos autores subieron capítulos nuevos a Tumblr.

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Berklie Novak-Stolz, una lectora de Alabama con más de 300.000 seguidores en TikTok, creó una carpeta pública de Google Drive para reunir esas descargas. “Sería como si Netflix o HBO Max dejaran de funcionar entre dos y cuatro semanas”, comparó otro usuario, Brandon Frye, de Ohio, en declaraciones a Today.

La organización, sostenida por unos 1.000 voluntarios, advirtió sobre estafas que piden dinero a cambio de restablecer el acceso al archivo. (Europa Press)

Para otros, el problema es el permiso. Una autora que pidió ser identificada como Avery, que escribe sobre Heated Rivalry desde hace unos seis años, encontró sus relatos en los sitios espejo Squidgeworld y AO3.Life, donde nunca los había publicado. Pidió que los retiraran y lo logró, pero dijo que no sabe si halló todas las copias.

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El presidente de Squidge.org, Walter Hopgood, dijo a Wired que su sitio elimina los textos publicados sin autorización de su autor. AO3.Life ya fue dado de baja. Avery teme además que alguien inserte malware (programas dañinos) en una carpeta compartida.

El 2 de noviembre, Riley, una autora con más de 90.000 seguidores en X e Instagram, compartió un documento con un catálogo de esas carpetas. Algunos autores lo consideraron una violación de la privacidad. La cofundadora Tushnet reconoció que hay autores que “solo quieren saber dónde están sus cosas”, algo que calificó de razonable.

La plataforma de escritura Ellipsus registró un aumento de más de 500% en registros desde la caída, según informó a Wired. La OTW mantiene su estimación original de entre dos y cuatro semanas desde el 29 de octubre y publicará novedades en su página de estado.

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