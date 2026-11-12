Murió Ricardo “el Negro” Rodríguez, histórico entrenador de All Boys y símbolo del Ascenso

Ricardo Rodríguez, histórico entrenador de All Boys y símbolo del Ascenso, murió a los 72 años

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Ricardo José Rodríguez, entrenador con tres ciclos al frente de All Boys y una de las figuras más reconocidas del fútbol de ascenso argentino, murió a los 72 años en Buenos Aires. Conocido en el ambiente futbolero como “el Negro” o por sus iniciales “RRDT”, nació el 4 de marzo de 1954 y construyó una carrera que se extendió por casi tres décadas en los banquillos de distintos clubes del país y del exterior.

Su último trabajo como director técnico fue en El Porvenir, durante 2025. En los últimos años se había radicado de manera definitiva en Tucumán, provincia con la que mantuvo un vínculo estrecho tras su paso por Atlético Tucumán, hasta que problemas de salud lo obligaron a regresar a Buenos Aires.

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Rodríguez debutó como futbolista en San Lorenzo en julio de 1973, en un partido ante Gimnasia de La Plata por el Campeonato Metropolitano, bajo la conducción de Jorge Castelli. Jugó como defensor y llegó a integrar la preselección Sub 20 que se preparaba para el torneo de Chile 1974.

Ricardo Rodríguez, histórico entrenador de All Boys y símbolo del ascenso (Fotobaires)

En 1975 dio el salto a España para jugar en el Atlético de Madrid, donde permaneció hasta la temporada 1975-76. Continuó su carrera en All Boys, club con el que comenzó a forjar una identificación particular, y luego pasó por el Atlético Bucaramanga, de Colombia. Cerró su trayectoria como futbolista con pasos por Almagro, Banfield, Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Buenos Aires, club en el que se retiró en 1984.

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En 1997, Rodríguez inició su camino como director técnico, justamente en All Boys, institución a la que dirigió en tres etapas distintas, 1997-1999, 2001-2003 y 2013-2014. Esta última resultó la más trascendente de su carrera, ya que le permitió conducir al equipo en Primera División.

Ricardo Rodríguez, ex entrenador de All Boys (Prensa: All Boys)

Dentro de ese ciclo se destacó la victoria por 2 a 0 ante Boca en la Bombonera, por el Torneo Inicial 2013, con Carlos Bianchi como rival en el banco. Aquel día, un joven Leandro Paredes, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Juan Román Riquelme. “Es el momento más importante de mi carrera”, había declarado entonces el entrenador. Su sello distintivo fue siempre el compromiso, con pedidos constantes de sacrificio y esfuerzo a sus planteles.

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Entre julio de 2012 y noviembre de 2013, Rodríguez condujo a Atlético Tucumán durante su participación en la Primera B Nacional, a lo largo de 56 partidos oficiales en los que el equipo peleó de manera consistente los primeros puestos. Durante su gestión llegaron o se consolidaron futbolistas como Cristian Lucchetti, Bruno Bianchi, Nicolás Romat y Guillermo “Bebé” Acosta, quienes luego se convirtieron en referentes del club.

Uno de los episodios más recordados por los hinchas fue el triunfo por 3 a 1 ante San Martín, el 6 de marzo de 2013, en el clásico correspondiente a la Copa Argentina. El vínculo con la provincia se profundizó con el correr de los años: Rodríguez se radicó allí de manera definitiva y continuó activo en la Liga Tucumana, donde dirigió a Central Norte entre 2020 y 2021, a Juventud Unida de Tafí Viejo en 2022 y a Sportivo Guzmán en 2023.

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El mensaje de Defensa y Justicia tras la muerte de Ricardo Rodríguez

Defensa y Justicia fue uno de los primeros clubes en expresar sus condolencias a través de redes sociales. Rodríguez había dirigido al “Halcón” durante la temporada 2011/12, un ciclo en el que evitó el descenso a la Tercera División y luego consolidó al equipo en la segunda categoría. “Lamentamos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera el entrenador de nuestro primer equipo en la temporada 2011/12. Le enviamos a su familia el afectuoso saludo del pueblo Halcón. QEPD RRDT”, expresó la institución en su comunicado.

El recorrido de Rodríguez como entrenador incluyó además pasos por Platense, Racing de Córdoba, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlante de México e Independiente Rivadavia de Mendoza, club al que llegó en el segundo semestre de 2014 en reemplazo de Roberto Trotta para afrontar el Torneo de Transición, aunque dejó el cargo apenas cuatro meses después, sin lograr el objetivo del ascenso que el club conseguiría recién en 2015.

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