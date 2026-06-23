Cómo la filtraciones de datos puede acabar con una empresa: el temor del que todos deben protegerse

El estudio de Kaspersky reveló que el 65% de las empresas considera las filtraciones de datos por ciberataques como un riesgo crítico para la continuidad operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener hoy una empresa, pequeña, mediana o grande, significa estar constantemente luchando con el temor de las filtraciones de datos, al punto de ser un elemento que podría acabar la estabilidad de toda una organización.

Un reciente estudio de Kaspersky revela que el 65% de las compañías consideran las filtraciones de datos provocadas por ciberataques como uno de los riesgos más críticos para la continuidad de sus operaciones.

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Esto se da porque la fuga de información no solo implica pérdidas económicas, sino que acarrea interrupciones en la actividad, riesgos regulatorios y daños reputacionales que pueden complicar la viabilidad de un negocio.

Cuál es el impacto de las filtraciones de datos en las empresas

El informe advierte que los incidentes de filtración de datos han dejado de ser un problema exclusivo del ámbito tecnológico. Hoy, las consecuencias se extienden a toda la organización, afectando directamente la operación, la imagen pública y la relación con clientes y socios.

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Las filtraciones de datos generan pérdidas económicas, interrupciones en la actividad, riesgos regulatorios y daños reputacionales para las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías temen, sobre todo, los efectos a largo plazo de un incidente que puede tardar días o incluso semanas en detectarse y contenerse.

En muchos casos, ese tiempo de desfase entre la intrusión y la respuesta es aprovechado por los ciberdelincuentes para moverse lateralmente dentro de los sistemas, robar información sensible o interrumpir procesos considerados críticos para la empresa.

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El resultado es un escenario de vulnerabilidad que expone a las organizaciones a multas, sanciones regulatorias y pérdida de confianza por parte de sus clientes.

Las amenazas digitales no solo afectan a grandes corporaciones, sino también a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que en América Latina ven en las filtraciones en la nube su mayor preocupación de ciberseguridad.

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Kaspersky advirtió que una filtración de datos puede tardar días o semanas en detectarse, lo que amplía la vulnerabilidad de toda la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el mismo estudio, el 48% de las PyMEs de la región identifica las brechas de seguridad en la nube como el principal riesgo, mientras que el 45% teme los ataques basados en inteligencia artificial y el 39% señala el phishing como uno de sus mayores focos de exposición.

Cómo se producen los ciberataques y cuáles son los principales riesgos

El informe detalla que las brechas de seguridad en la nube ocurren cuando la información almacenada en servicios digitales queda expuesta debido a configuraciones incorrectas, accesos no autorizados o fallas en la protección de los sistemas.

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Esto puede derivar en la filtración de datos sensibles y afectar directamente la operación de las empresas, especialmente aquellas que dependen de la nube para gestionar información crítica o mantener procesos productivos activos.

Otra amenaza en aumento son los ataques basados en inteligencia artificial. Estas técnicas utilizan herramientas avanzadas para crear engaños cada vez más sofisticados, como correos o mensajes altamente personalizados, dificultando su detección y aumentando la probabilidad de fraude, principalmente en organizaciones con recursos limitados.

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Los ciberdelincuentes aprovechan la demora en la respuesta para moverse dentro de los sistemas, robar información sensible e interrumpir procesos críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El phishing, por su parte, se mantiene como una de las estrategias más utilizadas para vulnerar la seguridad de las empresas. Consiste en suplantar la identidad de instituciones o personas confiables con el objetivo de inducir a los usuarios a compartir información confidencial o facilitar accesos indebidos.

Esta modalidad puede traducirse en pérdidas económicas importantes y en daños reputacionales difíciles de revertir.

Cómo deben afrontar las empresas la filtración de datos

Desde Kaspersky aconsejan fortalecer la detección temprana de amenazas mediante herramientas de inteligencia que identifiquen tácticas y signos de riesgo antes de que afecten la operación empresarial. Automatizar la detección, el análisis y la contención contribuye a reducir el impacto de los ciberataques.

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Según Eduardo Chavarro, director del equipo de respuesta a incidentes para América Latina, las filtraciones de datos afectan no solo a la tecnología, sino también a la reputación y la continuidad de las empresas.

Las brechas de seguridad en la nube exponen información por configuraciones incorrectas, accesos no autorizados o fallas de protección en los sistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las PyMEs, se recomienda implementar soluciones EDR, que permiten identificar amenazas complejas, proteger dispositivos y capacitar al personal. Además, es clave administrar parches, cifrar información y recibir apoyo de expertos externos.

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La evaluación constante de proveedores y políticas claras de acceso en la nube también resultan esenciales. El 65% de las empresas teme filtraciones, mientras que el 48% de las PyMEs latinoamericanas considera las brechas en la nube como su mayor riesgo.