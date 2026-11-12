Sociedad

Una mujer quedó atrapada con sus dos hijos en un edificio que se prendió fuego: el impactante rescate

El incendio fue en Bahía Blanca, en la planta superior de un bazar, y obligó a un funcionario de Defensa Civil a cortar el enrejado de un balcón para sacar a los chicos

El fuego se desató pasadas las 17 horas en la planta superior de un bazar, sobre calle Chiclana frente a la Plaza Rivadavia, y obligó a un funcionario de Defensa Civil a cortar el enrejado de un balcón para sacar a los chicos, cuya escalera interna ya había colapsado
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Un incendio se desató en la planta superior de un bazar, en la primera cuadra de calle Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca. El siniestro dejó tres personas hospitalizadas por inhalación de humo —dos menores y su madre—, requirió el rescate de los chicos desde el exterior del edificio y comprometió de forma grave la estructura del inmueble.

El siniestro afectó al local, ubicado frente a la Plaza Rivadavia y contiguo a dos entidades bancarias, en un edificio de tres plantas que alguna vez fue sede del recordado Café Nº 1. Las llamas se concentraron en el piso superior y, según una versión surgida de testimonios de empleados del comercio —que el abogado Juan Ignacio Vitalini, representante legal de la familia damnificada, compartió en declaraciones al programa Panorama por LU2—, el fuego podría haberse iniciado en un depósito de esa planta alta. Vitalini aclaró que no hay una determinación oficial sobre el origen del siniestro y que los peritos deberán establecer las causas.

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Cuando el humo comenzó a ganar terreno en la estructura, dos menores se encontraban en la planta alta del edificio. La escalera interna ya había colapsado para ese momento, lo que hizo imposible el acceso convencional.

Fue entonces cuando el funcionario de Defensa Civil, Braian Lardet, tomó una escalera exterior, llegó hasta el balcón donde los chicos aguardaban y debió cortar parte del enrejado de hierro que cubría ese acceso para poder sacarlos. “Tuvo la valentía de subirse, cortar parte de esa reja y rescatarlos”, describió Vitalini en el programa radial. La madre de los menores también sufrió inhalación de humo al intentar llegar hasta ellos por sus propios medios.

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Cinco dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego que se desató en la primera cuadra de calle Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca
Cinco dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego que se desató en la primera cuadra de calle Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca

Las tres personas —los dos niños y su madre— fueron trasladadas y permanecían en observación en el Hospital Municipal al momento de las declaraciones del abogado. Según Vitalini, se esperaba que los tres recibieran el alta en el transcurso de esa jornada. “Por suerte no pasó de eso: pequeñas quemaduras, pero gracias a Dios están todos a salvo”, señaló. Además, otras dos mujeres debieron ser asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancia del SAME por cuadros de inhalación de humo,.

El operativo también requirió medidas sobre el entorno inmediato. Edes interrumpió el suministro eléctrico de manera preventiva en el cuadrante delimitado por las calles O’Higgins, Chiclana, Colón y Drago.

Las autoridades dispusieron cortes de tránsito en las intersecciones de Vieytes y Colón, y Sarmiento y Estomba, y se inhabilitó la parada de colectivos de la primera cuadra de Chiclana. En la red social X, el usuario Dalmiro Gachetegui publicó imágenes del rescate de dos de las personas que estaban atrapadas.

Una vez controlado el fuego, el estado del inmueble dejó un panorama de daños graves. Aunque las llamas no llegaron a la planta baja, el calor comprometió la estructura de forma crítica. “El techo se abovedó completamente y está a punto de caerse, así que la destrucción es total”, advirtió Vitalini. Bomberos y Defensa Civil prohibieron el ingreso a las tres propiedades involucradas en el sector.

Dos menores y su madre fueron internados en el Hospital Municipal por inhalación de humo, aunque su abogado indicó que recibirían el alta en el transcurso del día (Fotos: La Nueva)
Dos menores y su madre fueron internados en el Hospital Municipal por inhalación de humo, aunque su abogado indicó que recibirían el alta en el transcurso del día (Fotos: La Nueva)

El representante legal de la familia indicó que se aguardan los informes de ingenieros para definir los pasos a seguir y que, en principio, el bazar deberá ser demolido. También se analiza si es viable apuntalar la estructura para recuperar mercadería, pertenencias personales y permitir la realización de las pericias judiciales correspondientes.

La situación de los edificios linderos también quedó bajo análisis. Vitalini señaló que, a simple vista, la mayoría de las propiedades vecinas no presentarían daños de consideración. Sin embargo, precisó que una sección de la medianera del inmueble del banco ICBC, que comparte su parte superior con el bazar, se encuentra comprometida y estaría siendo sostenida por una estructura ubicada en la terraza de esa entidad. “A eso tenemos que apuntalar hoy”, indicó. Por el momento, tanto las entidades bancarias como las demás propiedades involucradas tienen restringido el acceso.

El incendio se produjo horas después de que otro foco menor afectara el techo de la galería Visión 2000 durante la mañana del mismo día, aunque ese siniestro fue controlado con rapidez. Las investigaciones para establecer el origen del fuego en el bazar permanecen abiertas, a la espera de las conclusiones de los especialistas técnicos y de los bomberos.

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