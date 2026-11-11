Un amigo de Norberto Marcos contó los motivos de su internación: “Se venía haciendo mala sangre”

Gustavo Benzaquen confirmó que el productor Norberto Marcos fue internado por complicaciones en la aorta y malestar estomacal (Video: Mitre Live)

Guardar

Gustavo Benzaquen, empresario y amigo de Norberto Marcos desde hace casi cuarenta años, rompió el silencio este miércoles en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live para dar detalles sobre el estado de salud del productor, que fue internado por segunda vez en pocos días tras el encuentro que mantuvo con Fátima Florez en la casa de Jacobo Winograd. Según el empresario, Marcos presenta un problema en la aorta, antecedentes de bypass y diabetes, y el médico que lo atendió le preguntó directamente si se había estado “haciendo mala sangre por algo”.

La amistad entre ambos se remonta a la época de los boliches: “Casi cuarenta años”, precisó al ser consultado sobre el vínculo que los une. Fue desde esa cercanía que habló con conocimiento de causa sobre la situación clínica del productor. “Hace tres, cuatro días estuvo bastante jodido con el tema del dolor de pecho. Es un problema de la aorta”, detalló, y aclaró que la segunda internación se produjo por un dolor estomacal. “Tuvo problemas de digestión. Creo que se comió un chocolatito de más”, dijo, aunque no dejó dudas de que el desgaste emocional de los últimos años también pesó. Marcos “se venía haciendo mala sangre”, según le confirmó el propio médico tratante.

PUBLICIDAD

Norberto Marcos y Fátima Florez compartieron un vínculo profesional y afectivo durante veintidós años hasta su ruptura en 2023

El conflicto que subyace a esa angustia viene de lejos. Marcos y Florez estuvieron juntos 22 años, tanto en lo sentimental como en lo profesional: él fue su productor, representante y administrador durante dos décadas, período en el que manejó contratos, giras y la sociedad comercial vinculada a la carrera de la imitadora. La separación se anunció en febrero de 2023 y derivó en una batalla judicial que se extendió por casi tres años. En disputa quedaron al menos tres inmuebles en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares, vehículos, cuentas bancarias, derechos de propiedad intelectual y el uso del nombre artístico “Fátima Florez”. En agosto de 2026, la humorista se quebró en vivo en La mañana con Moria (eltrece) al revelar que su expareja buscaba quedarse con la casa de Palermo donde reside. “Trabajé desde los 17 años. Nadie me regaló nada”, dijo entre lágrimas. Marcos salió a responderle públicamente y negó cada una de las acusaciones; aseguró haber registrado la propiedad directamente a nombre de ella. “La casa está a nombre de ella y nadie se la está pidiendo”, sostuvo en declaraciones a Intrusos.

Benzaquen contó que estuvo en contacto permanente con el productor durante estos días. El lunes lo llamó para ir a cenar y Marcos le explicó que no se sentía bien; el martes volvió a contactarlo para saber si necesitaba algo, y ese día el productor todavía planeaba salir a comprar comida cerca de su casa en Belgrano. Pero a la mañana del miércoles, cuando el empresario lo saludó alrededor de las diez, la respuesta lo sorprendió: “Me dijo: ‘No, estoy internado’”. El hombre, que vive a veinte cuadras, ofreció ir a visitarlo, pero Marcos le pidió que esperara porque al día anterior no le habían puesto buena cara a otra amiga que fue a verlo.

PUBLICIDAD

El productor negó las declaraciones públicas de la imitadora sobre la propiedad de Palermo y afirmó que el inmueble figura a nombre de ella

Sobre el acuerdo alcanzado el viernes en la casa de Winograd —que los conductores de Intrusos describieron como definitivo, con abrazo incluido y promesa de no volver a verse en tribunales—, el amigo de Marcos aportó una versión que contradice la narrativa de cierre. Según él, Florez llamó a Winograd el fin de semana para comunicarle que se arrepentía de lo acordado, tras hablar con su madre. “Le dijo: ‘Me arrepentí, hablé con mi mamá, me arrepentí’”, relató, y aseguró tener audios del mediador que lo confirman. Esa marcha atrás habría dejado a Winograd “como loco”, al punto de que ya no quiere saber nada más con el asunto.

A la pregunta directa de Etchegoyen sobre si a esa hora había acuerdo o no, el empresario fue categórico: “No”. Y ofreció su lectura sobre los motivos que llevaron a Florez a sentarse a negociar en primer lugar: a su criterio, ella lo hizo porque sabe que perdería el juicio, no por una genuina voluntad de resolver el conflicto. En ese sentido, señaló que tanto él como otra testigo llamada Karen habían declarado en la causa y que sus testimonios fueron determinantes para la posición de Marcos. “El acuerdo estaba hecho de palabra y hay que tener honor”, sostuvo, y remarcó que el productor le había puesto el departamento a nombre de Florez apenas se separaron, como uno de los primeros gestos tras la ruptura.

PUBLICIDAD

El cierre de la intervención fue una reflexión sobre el costo que el conflicto tuvo en la salud del productor. “En todos estos años de separación la angustia le ha calado muy profundo”, coincidió más tarde el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, quien recordó que Marcos terminaba llorando en cada entrevista cuando hablaba de Florez. Para Benzaquen, la ecuación es más directa: “Le llega a pasar algo y el entorno estamos un poquito enojados”. El productor permanecía internado en la clínica La Trinidad al momento del reporte.