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El almacenamiento de tu cuenta de Google cambiará: ahora también guardará los SMS y otros datos

La actualización modifica la forma en que Google gestiona las copias de seguridad del celular e incorpora nuevas herramientas

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Google cambia las normas de su almacenamiento gratuito.
Google cambia las normas de su almacenamiento gratuito. (Google)

Google anunció una modificación importante en el funcionamiento del almacenamiento de las cuentas gratuitas que utilizan millones de personas para guardar información en la nube.

A partir de septiembre de 2026, las copias de seguridad de Android comenzarán a contabilizar nuevos tipos de datos dentro de los 15 GB de almacenamiento incluidos con cada cuenta, entre ellos los mensajes SMS, el historial de llamadas y parte de la configuración del dispositivo.

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Hasta ahora, muchos de estos elementos podían respaldarse sin afectar el espacio disponible. Con la nueva política, compartirán capacidad con servicios como Gmail, Google Drive y Google Fotos, lo que obligará a los usuarios a administrar con mayor cuidado el almacenamiento de sus cuentas, especialmente si están cerca de alcanzar el límite gratuito.

Google cuenta con una nueva política de almacenamiento para sus cuentas gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google cuenta con una nueva política de almacenamiento para sus cuentas gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué datos comenzarán a ocupar espacio

El cambio afecta principalmente a las copias de seguridad automáticas realizadas desde teléfonos Android.

Actualmente, el espacio de la cuenta de Google suele destinarse a almacenar correos electrónicos, fotografías, videos y documentos. Sin embargo, a partir de la actualización también se contabilizarán datos que hasta ahora no reducían la capacidad disponible.

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Entre ellos se encuentran:

  • Mensajes SMS.
  • Historial de llamadas.
  • Configuración general del dispositivo.
  • Ajustes de aplicaciones compatibles.
  • Otros datos relacionados con la configuración del teléfono.

Esto significa que las nuevas copias de seguridad dejarán de utilizar un espacio independiente y pasarán a formar parte del mismo almacenamiento compartido por todos los servicios de Google.

El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.
El almacenamiento gratuito de Google está destinado para sus herramientas.

El cambio solo afectará a las nuevas copias

Google aclaró que las copias de seguridad creadas antes de la entrada en vigor de la nueva política no se verán afectadas.

Únicamente las copias realizadas después de la implementación comenzarán a consumir espacio adicional dentro de la cuenta.

Según la empresa, el incremento habitual será relativamente pequeño. En una cuenta promedio, cada copia de seguridad ocupará alrededor de 40 MB adicionales, aunque en algunos casos el aumento podría situarse cerca de los 20 MB.

El cambio de Google afectará a los que creen nuevas copias de seguridad. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
El cambio de Google afectará a los que creen nuevas copias de seguridad. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Aunque esta diferencia puede parecer reducida, quienes ya utilizan gran parte de sus 15 GB gratuitos podrían alcanzar el límite con mayor rapidez si realizan copias frecuentes o almacenan grandes cantidades de fotografías y archivos.

Más control sobre las copias de seguridad

Junto con este cambio, Google anunció nuevas opciones para que los usuarios puedan decidir con mayor precisión qué información desean respaldar.

En dispositivos con Android 9 o versiones posteriores será posible seleccionar qué tipos de datos incluir en las copias de seguridad.

Por ejemplo, el usuario podrá excluir el historial de llamadas o los mensajes SMS si considera que no necesita restaurarlos en un futuro cambio de teléfono.

Copia de seguridad de Google. (Infobae)
Copia de seguridad de Google. (Infobae)

Esta función permitirá reducir el espacio ocupado por las copias y adaptar el respaldo a las necesidades de cada persona.

En lugar de guardar automáticamente toda la información disponible, será posible conservar únicamente los datos considerados realmente importantes.

Cómo revisar el espacio disponible

Google recomienda supervisar periódicamente el almacenamiento de la cuenta para evitar quedarse sin capacidad disponible.

Para ello, los usuarios pueden utilizar el administrador de almacenamiento de Google One, donde es posible consultar cuánto espacio ocupa cada servicio, eliminar archivos innecesarios o ampliar el plan de almacenamiento si se requiere una mayor capacidad.

En los teléfonos Pixel, las nuevas opciones relacionadas con las copias de seguridad se encuentran en Ajustes, dentro del apartado Cuentas y copia de seguridad, luego en Copia de seguridad de Google y finalmente en Otros datos del dispositivo.

Los usuarios pueden consultar su almacenamiento en Google One. (Google)
Los usuarios pueden consultar su almacenamiento en Google One. (Google)

Desde allí también es posible desactivar determinados elementos del respaldo si se desea ahorrar espacio.

Qué ocurre cuando la cuenta se llena

Uno de los cambios más importantes tiene relación con el funcionamiento de las copias automáticas cuando el almacenamiento disponible llega a su límite.

Hasta ahora, Android podía continuar realizando algunos respaldos esenciales incluso cuando la cuenta estaba prácticamente llena. Con la nueva política, ese comportamiento cambiará.

Si el usuario agota completamente los 15 GB gratuitos o el espacio contratado, las copias automáticas dejarán de realizarse hasta que se libere capacidad o se adquiera un plan superior mediante Google One.

En este apartado se puede verificar cuánto tiempo queda para que se llene el almacenamiento. (Foto: Android)
En este apartado se puede verificar cuánto tiempo queda para que se llene el almacenamiento. (Foto: Android)

Esto significa que el teléfono podría permanecer sin una copia de seguridad actualizada si no existe espacio suficiente, una situación que puede complicar la recuperación de información en caso de pérdida, robo o cambio de dispositivo.

Un cambio que llegará de forma gradual

Google comenzó a informar esta modificación mediante correos electrónicos enviados a los usuarios afectados.

La empresa indicó que el aviso llegará aproximadamente 45 días antes de que la nueva política entre en funcionamiento para cada cuenta.

El despliegue será progresivo durante los próximos meses, por lo que algunos usuarios podrían observar los cambios antes que otros.

Con esta actualización, Google unifica el funcionamiento del almacenamiento de Android y hace que las copias de seguridad compartan espacio con el resto de los servicios de la compañía.

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