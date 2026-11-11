Muse de Meta llega a los smartwatches y permite gestionar tareas mediante servicios conectados

Desde la muñeca, los usuarios pueden pedirle al asistente que haga una reserva. (Meta)

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Meta amplía el alcance de su agente de inteligencia artificial y ya permite controlar Muse desde relojes inteligentes. La función, que hasta ahora estaba limitada a móviles y ordenadores, llega ahora al Apple Watch y a los dispositivos con Wear OS, según recoge TechCrunch.

Desde la muñeca, los usuarios pueden pedirle al asistente que haga una reserva, gestione una cita o compre un producto sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

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El movimiento se produce apenas dos meses después de la presentación de Muse, un agente que se diferencia de herramientas como ChatGPT o Siri porque no se limita a responder preguntas. Su funcionamiento se basa en utilizar aplicaciones y servicios externos para completar tareas concretas, siempre que el usuario autorice las operaciones que lo requieran.

Meta amplía el alcance de su agente de inteligencia artificial y ya permite controlar Muse desde relojes inteligentes. (X/Muse)

Cómo funciona Muse en el Apple Watch y los relojes con Wear OS

En el caso del Apple Watch, Muse llega a través de una actualización de la aplicación para iPhone, que incorpora además la posibilidad de añadir un acceso directo en la esfera del reloj. Los dispositivos con Wear OS, en cambio, cuentan con una aplicación propia desarrollada para ese sistema.

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La interacción con el asistente admite varios formatos. Es posible escribirle mensajes, dictarle instrucciones por voz o mantener una conversación hablada, de forma similar a como ocurre en la versión para móviles.

Entre las tareas que puede resolver se encuentran la búsqueda de entradas de cine, la reserva de una mesa en un restaurante o la consulta de los compromisos anotados en el calendario del usuario. Estas gestiones no dependen de mantener la aplicación abierta en el reloj.

Esto es posible porque Muse ejecuta las tareas en los servidores de Meta y no en el propio dispositivo, lo que le permite seguir trabajando en segundo plano aunque el usuario cierre la aplicación desde la que lanzó la instrucción.

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En el caso del Apple Watch, Muse llega a través de una actualización de la aplicación para iPhone. REUTERS/Jeenah Moon

Pagos con Stripe Link y PayPal: las condiciones para comprar con Muse

El asistente también puede encargarse de pagos a través de servicios como Stripe Link y PayPal, aunque con condiciones específicas. La principal es que el usuario debe aprobar cada compra antes de que se complete la transacción.

A esa condición se suma una limitación de alcance: no todas las tiendas permiten que un agente de inteligencia artificial compre en su nombre. Amazon, en concreto, ya ha bloqueado las operaciones realizadas mediante Muse, lo que reduce el catálogo de comercios donde el asistente puede operar con normalidad.

Este sistema de comisiones conecta con los planes que Mark Zuckerberg ha expresado para sus asistentes de inteligencia artificial, orientados a gestionar compras y otras operaciones comerciales. El propio fundador de Meta explicó que espera obtener beneficios “cobrando una pequeña comisión por las transacciones”, una vía de ingresos adicional a la que supongan las suscripciones.

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Ese modelo plantea una pregunta sobre la independencia de las recomendaciones que ofrece Muse cuando interviene en una compra. Por el momento no existe información que confirme que el asistente vaya a favorecer a determinados comercios, aunque el esquema de comisiones introduce un interés comercial que conviene tener presente cuando una IA elige productos o servicios en nombre del usuario.

Una de las características principales de Muse es su capacidad para ejecutar tareas autónomas de múltiples pasos en segundo plano.

Disponibilidad geográfica y cifras de descargas en Estados Unidos

Muse solo puede utilizarse por ahora en Estados Unidos y Canadá, y su uso está restringido a mayores de 18 años. Meta no ha anunciado una fecha para su llegada a la Unión Europea ni ha explicado los motivos de ese retraso.

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Se ha especulado con posibles obstáculos regulatorios como causa de esa ausencia, aunque no existe ninguna declaración oficial de la compañía que permita confirmar ese motivo.

En el mercado estadounidense, la aplicación ha logrado una acogida considerable. Según los datos recogidos, superó los 10 millones de descargas durante sus primeros 40 días disponible en la App Store, una cifra que hasta ese momento solo habían alcanzado otras 11 aplicaciones.

Esa cantidad de descargas, sin embargo, no permite conocer cuántas personas continúan utilizando Muse de forma habitual ni cuánto estarían dispuestas a pagar por mantener el servicio activo.