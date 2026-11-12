Las imágenes del oso hormiguero gigante que apareció en el acceso a las Cataratas, en el Parque Nacional Iguazú

Son más abundantes en áreas abiertas y más secas, como la región chaqueña, pero este animal también habita en las selvas cerradas de Misiones, Salta y Jujuy

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Un oso hormiguero gigante fue captado cruzando la ruta 101 en el acceso a las Cataratas del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, durante el pasado domingo después de las 14 horas. Las imágenes, registradas por los equipos de guardaparques nacionales, muestran al animal —conocido regionalmente como “Tamanduá” o “Yurumí”— mientras atravesaba el asfalto para internarse en la selva con el inconfundible movimiento de su larga cola.

Lejos de ser un avistamiento cotidiano, constituye el tercer registro oficial de la especie en el Parque Nacional Iguazú, ya sea mediante cámaras trampa o sin video. Así lo confirmó el guardaparque Damián Domínguez, quien describió al ejemplar como “un animal hermoso, de gran tamaño” en declaraciones recogidas por ArgentinaForestal.com.

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El registro adquiere relevancia particular por las condiciones en que se produjo: el animal cruzó una vía asfaltada durante plena jornada diurna. Para Domínguez, la situación pone de manifiesto un riesgo concreto para la fauna del área protegida. “Es muy importante que los conductores respeten las velocidades máximas en el área protegida, porque la fauna silvestre se traslada en la zona, y en el caso del oso hormiguero tiene un andar lento. Se toma su tiempo para todo, no tiene reacción ante un vehículo, por lo tanto es sumamente importante que reduzcan la velocidad”, advirtió el guardaparque nacional.

La Red Yaguareté compartió el registro audiovisual en redes sociales a partir de sus tareas de monitoreo

Las imágenes fueron compartidas a través de redes sociales por la Red Yaguareté, que tiene cámaras para hacer seguimiento de las distintas poblaciones silvestres que circulan por el Parque Nacional Iguazú.

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El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) —denominado también “tamanduá guazú” o “yurumí”, término guaraní que significa “boca pequeña”— es la mayor especie dentro de su familia. Los adultos pueden alcanzar los dos metros de longitud total, desde el hocico hasta el extremo de la cola, con un cuerpo de entre 100 y 120 centímetros y una cola que va de los 60 a los 90 centímetros. Su peso oscila entre los 25 y los 40 kilos, según reseño Misiones Online a propósito del avistamiento del animal.

Una de sus características más llamativas es el hocico alargado y cónico, que alberga una lengua de 60 centímetros de largo recubierta de una sustancia adherente, herramienta fundamental para capturar los insectos de los que se alimenta: hormigas, termitas y miel constituyen la base de su dieta. El animal carece por completo de dientes. Su pelaje, de tonos castaños o grisáceos con una V negruzca y líneas blancas, es corto en el tronco pero se extiende en una crin sobre el lomo que se fusiona con la densa pelambre de la cola, donde se distinguen bandas plateadas y tonos castaños, negros y grisáceos.

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Los ejemplares adultos de Myrmecophaga tridactyla alcanzan dos metros de longitud total y pesan hasta cuarenta kilos

La especie lleva una vida solitaria o en pareja, en movimiento constante a lo largo de grandes extensiones de territorio, con el hocico siempre dirigido hacia el suelo en busca de alimento. Aunque su presencia es más habitual en zonas abiertas y secas como la región chaqueña, el Myrmecophaga tridactyla también habita en las selvas cerradas de las provincias de Misiones, Salta y Jujuy, según señaló la Red Yaguareté. La organización, que posee las cámaras instaladas para monitoreo, cuenta con distintas formas de recibir donaciones para poder seguir cuidando de la fauna autóctona.

En 2015, la especie fue declarada en grave peligro de extinción. Entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran la caza por parte del ser humano y la destrucción de su hábitat natural. Ante ese panorama, la provincia de Misiones tomó una determinación simbólica y legal: mediante la ley N° 2589, sancionada el 11 de noviembre de 1988, declaró al oso hormiguero o Tamanduá monumento natural provincial en la denominada “Tierra Colorada”.

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