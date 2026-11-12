Cómo cancelar una suscripción digital paso a paso y sin perderse entre métodos de pago

Una tijera corta la conexión de una plataforma digital junto a otros servicios para ilustrar la baja de suscripciones en el sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dar de baja una suscripción digital se hace en un solo lugar, y ese lugar depende de quién cobra: la propia empresa, Apple o Google. Netflix, Spotify, YouTube Premium y las tiendas de aplicaciones publican en sus centros de ayuda pasos distintos, todos verificados para esta guía.

El tema volvió a la agenda el 11 de noviembre, cuando la Comisión Europea propuso la Ley de Equidad Digital. El texto busca que los contratos y suscripciones digitales sean más fáciles de cancelar y que terminen las renovaciones automáticas no deseadas y las pruebas gratuitas que se convierten en trampas de cobro.

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Según la Comisión, alrededor del 60% de los europeos compra bienes o servicios en línea, y quienes lo hacen tienen más de 60% más probabilidades de sufrir problemas que quienes compran en tiendas físicas. La propuesta todavía no es ley, de modo que la protección depende por ahora de cada usuario.

Primero, averiguar quién cobra

Antes de buscar el botón de baja conviene saber quién emite el cargo. Apple recomienda buscar en el correo las palabras “receipt from Apple” o “invoice from Apple” (recibo de Apple). Si el recibo no aparece, la suscripción pudo contratarse con otra empresa, y el resumen del banco o de la tarjeta indica cuál.

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FILE PHOTO: An Apple logo appears in this illustration created on August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si la cuenta de Apple que figura en el recibo es la de un familiar, solo esa persona puede cancelar la suscripción. Netflix da una pauta similar: si en la cuenta no aparece la opción de cancelar, el servicio se paga a través de un tercero, como un operador de telefonía, y hay que darse de baja con ese socio de pago.

Spotify advierte lo mismo: si no hay opción para cambiar el plan, este está asociado a una empresa asociada, por ejemplo el proveedor móvil o de internet, y la baja se gestiona con ella.

Los pasos en cada servicio

En Netflix, hay que entrar en la página de gestión de la membresía, tocar “Cancelar” y confirmar con “Finalizar cancelación”. La plataforma aclara que cerrar sesión o borrar la aplicación no cancela la cuenta. Si queda tiempo del período pagado, se puede seguir viendo hasta que termine. También ofrece pausar la membresía un mes, hasta un máximo de tres, salvo en el plan Básico y en algunos medios de pago.

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28/11/2018 Logo Netflix ECONOMIA CULTURA NETFLIX

En Spotify, se entra en “Administrar tu plan” y se elige “Cancelar suscripción”. Premium sigue activo hasta la siguiente fecha de cobro y después la cuenta pasa al servicio gratuito, con las listas de reproducción y la música guardada. Si la baja ocurre durante una prueba gratuita, el cambio al servicio gratuito es inmediato y esa prueba no puede reactivarse.

FILE PHOTO: Small figurines are seen in front of displayed Spotify logo in this illustration taken February 11, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo

En YouTube Premium, se toca la foto de perfil, luego “Membresías pagas”, la membresía que se quiere terminar y “Continuar para cancelar”. Después se elige un motivo y se confirma con “Sí, cancelar”. Si el cobro lo hace Apple o Google Play, la baja debe hacerse en esas cuentas. Los beneficios siguen hasta el final del período de facturación.

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FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Youtube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando cobra Apple o Google

En un iPhone o iPad, se abre Ajustes, se toca el nombre del usuario, luego “Suscripciones”, la suscripción elegida y “Cancelar suscripción”. Si no hay botón de cancelar o aparece un aviso de vencimiento en rojo, la suscripción ya está cancelada. En una Mac, el camino empieza en la App Store, tocando el nombre en la barra lateral.

FILE PHOTO: A 3D printed Android mascot Bugdroid is seen in front of the Apple logo in this illustration taken November 3, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Android, hay que entrar en las suscripciones de Google Play con la cuenta de Google que hizo la compra, elegir la suscripción y tocar “Cancelar suscripción”. Google aclara que desinstalar la aplicación no cancela el cobro. Al cancelar, el acceso continúa por el tiempo ya pagado. Algunas aplicaciones permiten pausar los pagos entre una semana y tres meses.

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Google Play también distingue los planes de pago en cuotas: una vez cobrado, no se pueden cancelar los pagos restantes del plan, solo evitar la renovación siguiente. Las cuentas múltiples son otra fuente de confusión: si la suscripción no aparece, puede estar en otra cuenta de Google, y conviene alternar entre ellas.

La Comisión Europea calcula que sus medidas permitirán a los consumidores del bloque ahorrar hasta 13.700 millones de euros al año. Hasta que la propuesta se debata y, en su caso, se apruebe, los pasos de cada centro de ayuda siguen siendo la vía para dar de baja un servicio.

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