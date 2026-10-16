Primer iPhone plegable de Apple agotó entregas a los 30 minutos de salir a la venta

El iPhone Duo agotó sus turnos de reserva en treinta minutos y fijó su lanzamiento para el 23 de octubre de 2026. (Apple)

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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, agotó sus turnos de entrega apenas treinta minutos después de que arrancaran las reservas, el viernes 16 de octubre de 2026. Las fechas estimadas de envío saltaron de esta semana a fines de enero de 2027, según el propio sitio de la empresa.

Apple abrió las reservas a las 5 de la mañana, hora del Pacífico, con un precio de partida de USD 1.999. El teléfono fue anunciado el 9 de septiembre junto al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max.

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El modelo sale a la venta el 23 de octubre de 2026, en más de 70 países y llegará a otros 28 mercados el 30 de octubre del mismo año, de acuerdo con Apple.

John Ternus, CEO de Apple. El iPhone Duo agotó sus turnos de reserva en treinta minutos y fijó su lanzamiento para el 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Jeff Chiu)

La demanda superó a la producción de Apple

A las 8:30 de la mañana, hora del Este, todas las combinaciones de color y almacenamiento ya mostraban una fecha de envío estimada para el 25 de enero de 2027, y algunos compradores vieron directamente el 29 de enero, según 9to5Mac. Apenas media hora antes, el mismo pedido todavía prometía entrega para diciembre.

El sitio Macworld siguió el proceso en vivo y registró cómo las fechas se corrieron en cuestión de minutos: primero a comienzos de diciembre, después a mediados de ese mes y finalmente a enero del año próximo. En el Reino Unido las entregas se postergaron hasta el 14 y el 21 de diciembre, y en Alemania a mediados de diciembre.

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En India, compradores de Bombay, Bengaluru y Nueva Delhi reportaron que no encontraron unidades para retirar en las tiendas físicas de Apple. La entrega a domicilio recién se ofrecía para el 23 de enero.

La estructura del teléfono cuenta con un marco de titanio grado 5, certificación IP68 y un grosor de 5,2 milímetros abierto. (REUTERS/Tingshu Wang)

Muchos usuarios atribuyen el desfase a una combinación de demanda alta y oferta limitada, aunque aclaró que no es posible saber cuánto pesa cada factor. Un mes antes del lanzamiento, el medio Nikkei Asia había informado que Apple fabricaba apenas unos cientos de unidades por día, muy por debajo del ritmo habitual de arranque de un iPhone nuevo.

El plegable venía precedido por años de rumores y marchas atrás; y de hecho, se hablaba que existía el riesgo de que el lanzamiento se corriera de 2026 a 2027 por demoras en la fabricación de piezas clave.

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Apple llegó al segmento de los plegables casi una década después que Samsung, cuando lanzó su primer teléfono con este tipo de pantalla en 2019. Hasta ahora, la compañía de Cupertino nunca había confirmado de manera oficial un proyecto de este tipo.

La reventa en plataformas de comercio electrónico alcanzó valores de hasta 5.200 dólares ante la falta inmediata de inventario. (EFE/ Angel Colmenares)

Un diseño plegable pensadpor Apple para durar

El iPhone Duo mide 5,2 milímetros de espesor abierto, lo que lo convierte en el iPhone más delgado hasta ahora, aunque también el más pesado con 254 gramos. Cerrado, alcanza los 11,3 milímetros.

La pantalla interior, de 7,6 pulgadas, es la más grande que haya tenido un iPhone, mientras que la exterior, de 5,4 pulgadas, retoma el tamaño del iPhone mini. Ambas pantallas comparten la misma proporción, de manera que el contenido se adapta sin deformarse al pasar de una a otra.

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Apple construyó el cuerpo con un marco de titanio grado 5 pulido a espejo y una bisagra de más de cien componentes, pensada para sostener la pantalla abierta y cerrar con un clic magnético. El equipo tiene certificación de resistencia al agua y al polvo IP68.

El teléfono funciona con el chip A20 Pro y 12 gigabytes de memoria RAM, incorpora Touch ID en lugar de reconocimiento facial y llega con iOS 27, el sistema operativo que Apple adaptó para aprovechar las dos pantallas. También, integra Siri con inteligencia artificial basada en la plataforma Apple Intelligence.

Apple ingresó al segmento de los teléfonos plegables casi una década después de la llegada de Samsung a ese mercado. (REUTERS/Carlos Barria)

Reventa inmediata del iPhone Duo y un segundo modelo en camino

La escasez abrió de inmediato un mercado paralelo. Una revisión de publicaciones en eBay mostró decenas de unidades de iPhone Duo ofrecidas por revendedores a precios de hasta USD 5.200, más del doble del valor de lista.

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Unido a esto, fuentes de Apple indican que se está preparando desde ya una segunda generación del iPhone Duo para 2027, año en el que iPhone cumple dos décadas desde su lanzamiento original.

Apple no difundió cifras de ventas ni de unidades reservadas durante el primer día, una práctica habitual de la empresa en sus lanzamientos recientes. La compañía solo confirmó, a través de su comunicado, que el modelo llegaría a los primeros compradores a partir del 23 de octubre de 2026 y que esperaba una demanda alta.

El próximo punto de control para medir el verdadero alcance de la escasez llegará el 30 de octubre, cuando el iPhone Duo se ponga a la venta en los 28 países adicionales que todavía esperan su primer lote.

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