Android Auto prepara cambios en su interfaz y algunos celulares dejarán de ser compatibles

Google elevó el requisito técnico mínimo para usar Android Auto por cable a la versión Android 11. (Google)

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Google avanza en dos frentes simultáneos para Android Auto: por un lado, endureció los requisitos técnicos para conectarse por cable y dejó fuera a los teléfonos más antiguos; por otro, sigue construyendo en silencio un rediseño de interfaz conocido internamente como “Cielo”. Ambos movimientos llegan en paralelo a través de las versiones recientes de la aplicación.

El primer cambio ya es efectivo y afecta a quienes todavía usan equipos con sistemas operativos antiguos. El segundo, en cambio, sigue oculto en el código y solo se conoce a partir de análisis técnicos, sin fecha de lanzamiento confirmada.

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Qué cambió en los requisitos mínimos

Google retiró el soporte de Android Auto por cable para teléfonos con Android 9 y Android 10. El requisito mínimo pasó a ser Android 11 o una versión posterior, según detectó el medio especializado ZDNET en la página de ayuda oficial de Google.

El cambio no es aislado: la compañía ya había retirado el soporte de Android 8 en 2024, una versión lanzada en 2017. Android 11, en cambio, llegó por primera vez en 2020, lo que marca una actualización progresiva del umbral mínimo compatible.

La compañía dio de baja el soporte para Android 8 en 2024 dentro de la actualización gradual del sistema. (Google)

Cumplir con la versión de sistema operativo no alcanza por sí solo. Para que la conexión funcione también se necesita un plan de datos activo y que el coche o el estéreo admita el servicio, además de un cable USB de calidad. Los dispositivos con Android Go, la edición ligera del sistema, tampoco pueden utilizar la plataforma.

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Según ZDNET, las versiones compatibles van desde Android 11 hasta Android 17. Quienes tengan un teléfono con Android 9 o 10 deberán revisar si existe una actualización de software disponible por parte del fabricante o, en su defecto, considerar cambiar de equipo para no perder el acceso al servicio por USB.

Google ofrece una página central de ayuda para verificar si un vehículo o estéreo es compatible con Android Auto, aunque para conocer con precisión las funciones disponibles en la pantalla de un coche concreto, la recomendación es consultar directamente al fabricante del automóvil.

El rediseño “Cielo” avanza dentro del código

Mientras los requisitos mínimos ya cambiaron, el rediseño visual de Android Auto todavía permanece oculto. Las versiones 18.0 y 18.1, que Google ya distribuye de forma estable, no traen cambios visibles para el usuario, pero sí contienen pistas sobre la renovación que prepara la compañía, según el análisis publicado por 9to5Google el 3 de noviembre.

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La versión 18.1 añade recursos de animación para paneles del tablero que se deslizan y desvanecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal novedad detectada es un nuevo recurso llamado cielo_launcher, que sugiere el desarrollo de un launcher rediseñado para facilitar el cambio entre aplicaciones como Google Maps, Spotify o WhatsApp sin depender tanto del menú de aplicaciones.

La versión 18.1 suma además nuevos recursos de animación para paneles del tablero que se deslizan, escalan y se desvanecen, efectos que parecen formar parte del mismo proyecto Cielo que Google adelantó meses atrás.

También aparecieron archivos vinculados a los modos claro y oscuro, con elementos específicos para dispositivos Samsung, lo que indica una mayor atención al contraste y la legibilidad de la pantalla según las condiciones de luz al conducir.

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A esto se suman recursos de escalado de mapas, pensados para que Google Maps aproveche mejor el espacio disponible según el tamaño de cada pantalla de infotainment, un punto especialmente relevante en autos con pantallas más pequeñas.

Google desarrolla funciones de escalado para optimizar la visualización de mapas en pantallas pequeñas de infoentretenimiento. (GOOGLE)

Qué prepara Google para el futuro de la plataforma

El rediseño que asoma en el código fue presentado originalmente por Google durante su evento para desarrolladores Google I/O. Allí la compañía mostró una interfaz más flexible, con la incorporación de widgets para consultar información sin abandonar la navegación.

Entre los ejemplos exhibidos figuraron controles de dispositivos inteligentes, información meteorológica y accesos directos a contactos, pensados para reducir la cantidad de pasos necesarios dentro de la aplicación.

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Google Maps ocupa un lugar central en ese plan: se espera una integración más amplia en pantalla, con un diseño basado en el lenguaje visual Material 3 Expressive, caracterizado por animaciones más fluidas y una estética renovada.

Por ahora, ninguna de estas funciones llegó a los usuarios finales ni tiene fecha confirmada de lanzamiento. Lo que existe son indicios dentro del código de las últimas actualizaciones, que anticipan hacia dónde se dirige el sistema una vez que el rediseño esté terminado.