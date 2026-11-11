Sony retira PlayStation Plus de PC: la app cerrará el 10 de diciembre de 2026 por su baja demanda

FILE PHOTO: The Sony PlayStation logo is seen at the Paris Games Week, a trade fair for video games in Paris, France, November 5, 2023. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

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Sony retirará la aplicación de PlayStation Plus para PC el 10 de diciembre de 2026.

La herramienta permitía a los suscriptores de PlayStation Plus Premium transmitir determinados juegos desde una computadora, una función que dejará de estar disponible tras el cierre.

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La compañía comunicó que notificará directamente a los usuarios afectados. La decisión no modificará las membresías ni los beneficios de PlayStation Plus en las consolas PS5 y PS4.

The logo of Sony PlayStation 5 is displayed at the consumer electronics retailer chain Bic Camera, ahead of its official launch, in Tokyo, Japan November 10, 2020. REUTERS/Issei Kato

Según el blog oficial de PlayStation, menos del 0,4% de los suscriptores elegibles de PlayStation Plus Premium utilizaba la aplicación para PC. Sony sostuvo que la baja adopción le permitirá concentrar sus recursos en funciones con mayor demanda entre sus miembros.

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium todavía podrán usar la transmisión de juegos a través de una consola compatible o de PlayStation Portal.

Por qué PlayStation cierra este servicio

El argumento central de Sony es el escaso uso de la aplicación de PlayStation Plus en computadoras. La empresa indicó que el servicio no alcanzó una adopción suficiente entre los usuarios del plan Premium.

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La aplicación era una de las vías para acceder al juego en la nube desde PC, aunque estaba limitada a una selección de títulos y a los miembros del nivel más alto de la suscripción. Con su retiro, esa alternativa desaparecerá el 10 de diciembre de 2026.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre sostiene una computadora portátil mientras se proyecta un código cibernético sobre él en esta imagen ilustrativa tomada el 13 de mayo de 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

La medida se conoce después de versiones que señalaban un cambio en la estrategia de Sony para PC y una posible reducción en el lanzamiento de adaptaciones de exclusivas de PlayStation para esa plataforma. La empresa no vinculó oficialmente esos reportes con el cierre de la aplicación.

Juegos de PlayStation Plus para noviembre de 2026

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium de noviembre incorporará Death Stranding 2: On the Beach para PS5, Atomfall para PS5 y PS4, y Dragon Quest III HD-2D Remake para PS5. La actualización también incluye Hell Let Loose para PS5.

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La lista sumará Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii para PS5 y PS4, Trepang2 para PS5, MotoGP 26 para PS5 y Cricket 26 – The Official Game of the Ashes para PS5 y PS4. Algunos de esos títulos llegarán el 24 de noviembre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

FILE PHOTO: PS5 by PlayStation is displayed in a GameStop in Manhattan, New York, U.S., December 7, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Para los miembros de PlayStation Plus Premium, Sony agregará Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered, ambos disponibles en PS5 y PS4. El catálogo puede variar según la región y los juegos estarán disponibles desde el 17 de noviembre, salvo los títulos con fechas de lanzamiento específicas.

Juegos de Nintendo Switch que llegan a PlayStation

PlayStation 5 ampliará su catálogo con tres juegos que hasta ahora estaban vinculados a Nintendo Switch: Popucom, Mr. Elevator y Demon Kill Demon: Yomi 1984. Los dos primeros también tuvieron lanzamiento en PC, mientras que el tercero solo confirmó su llegada a PS5 y PS4 en Japón, sin fecha anunciada para América Latina.

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(PlayStation)

Popucom llegará el 17 de noviembre de 2026 y propone una aventura cooperativa de plataformas y exploración en un planeta desconocido. Puede jugarse en solitario o con otros usuarios.

Mr. Elevator, previsto para el 27 de noviembre, combina puzles y aventura en primera persona a través de cinco mundos conectados por un ascensor.

Por su parte, Demon Kill Demon: Yomi 1984 sigue a estudiantes transportados a un mundo infernal, donde deberán revivir aliados y combatir criaturas demoníacas.

(PlayStation)

Durante noviembre también saldrán de PlayStation Plus Extra y Premium títulos como Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Football Manager 26 y The Talos Principle 2.

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Estarán disponibles hasta el 17 de noviembre. La baja no afectará los juegos mensuales de PlayStation Plus Essential ya añadidos a la biblioteca de cada usuario.

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