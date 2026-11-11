Fuerte advertencia del Papa a los jóvenes por las redes, el dinero y la pornografía: "Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos"

El papa León XIV encabezó una vigilia ante un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles del barrio de Palermo (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

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El papa León XIV completó su tercer día de actividad en la Argentina y, tras la misa en Córdoba, participó de una vigilia con un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles. En su discurso lanzó una fuerte advertencia por las redes, el dinero y la pornografía: “Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”.

En la noche del martes, las calles del corazón del barrio de Palermo volvieron a verse teñidas por los fieles que, desde horas del mediodía, se acercaron hasta el escenario ubicado en Avenida Del Libertador para escuchar las palabras del Pontífice.

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La Conferencia Episcopal Argentina confirmó que la reunión con los jóvenes respondió a un pedido expreso del líder de la Iglesia católica (Jaime Olivos)

Desde las 16, comenzaron las presentaciones de artistas como Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros. A las 20.15 fue uno de los momentos de mayor algarabía con otro recorrido del papamóvil que trasladó a León XIV nuevamente por la avenida y saludó a los presentes.

Antes de la palabra del Santo Padre, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dedicó unas palabras para abrir la vigilia: “En esta patria nos asecha la cultura del descarte. El flagelo de las adicciones, la incertidumbre y la falta de trabajo”, afirmó.

“Al costado del camino no debe quedar nadie, nadie. Todos tenemos un lugar y todos podemos ayudar a otros a ponerse de pie. Gracias por venir, Santo Padre”, agregó el sacerdote.

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El Papa escuchó el testimonio de cuatro jóvenes durante la vigilia en el Monumento a los Españoles (Gastón Taylor)

A continuación, cuatro jóvenes hablaron ante León XIV. El primero fue Cristian, un joven de 25 años en recuperación que contó, entre lágrimas, su historia: “Yo estaba en la calle y el piso de la calle es duro y frío. Soy como muchos que sufren el problema de las adicciones. La droga me aisló de mi familia”. La segunda fue Agustina, una docente de 29 años y voluntaria en barrios populares que trabaja en Viedma, que ayuda a jóvenes en recuperación. “Aprendí que hay situaciones que se nos escapan de las manos”, relató y contó que se inspiró en Santa Nazaria Ignacia y su invitación a “bajar a la calle” para realizar su actividad.

El Papa le respondió ante las preguntas y remarcó: “Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón. Suma tus esfuerzos a los de los demás. Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre veremos los frutos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”.

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El emotivo abrazo entre el Papa y un joven que contó su lucha contra las adicciones (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La tercera joven fue Guadalupe, una chica de Corrientes que es postulante de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada, quien explicó que su familia era católica y que, desde niña, sintió el llamado a la vida religiosa. Sin embargo, durante años se resistió a esa posibilidad: no quería que otras personas tomaran esa decisión por ella.

A los 23 años, mientras cursaba sus estudios en Buenos Aires, empezó a recibir acompañamiento espiritual y encontró el espacio para manifestar sus dudas vocacionales. En ese proceso, un sacerdote le planteó una pregunta que modificó su mirada: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. Esa frase la llevó a retomar su discernimiento y a decidir que dedicaría su vida a Dios. “Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde; hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, cerró.

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El papa León XIV en Avenida Del Libertador (Maximiliano Luna)

El cuarto fue Franco, de 27 años, quien contó que la fe lo acompaña desde antes de nacer: sus padres rezaron durante años a San Ramón Nonato para poder tenerlo. A los 15 años, mientras participaba de una misión en la parroquia San Ramón, descubrió el amor de Jesús y allí encontró su vocación de servicio. Sin embargo, admitió que convive con una tensión entre su vida de fe y sus actividades cotidianas: “Jesús me cambió la vida, como se la cambió a Guadalupe, y yo también quiero seguirlo y no guardarme nada. Pero a veces siento que, por un lado, está mi vida de fe y Jesús y, por otro, mi vida laboral y cotidiana”, expresó.

Nahuel Penisi fue uno de los artistas que cantó frente al Papa (REUTERS/Yara Nardi)

El Santo Padre sostuvo que Jesús sigue convocando a los jóvenes y los invitó a no temer seguirlo. “Sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar la vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder”, afirmó.

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Sobre la tensión entre la fe y las actividades cotidianas, recordó los años que Jesús vivió en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar. “Nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos días. No hay contraste o conflicto”, señaló. El pontífice pidió a los jóvenes llevar el amor de Cristo a cada actividad: “Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor”. Por último, los convocó a llevar toda su vida al altar y regresar luego a sus ocupaciones con alegría, “sabiendo que allí te espera Jesús”.

Durante el recorrido con el papamóvil, León XIV bendijo a varios bebés (Jaime Olivos)

Este encuentro se trató de una iniciativa expresa del líder del Vaticano: “Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo”, indicó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Además, tuvo un antecedente significativo para la ciudad: la Jornada Mundial de la Juventud que reunió a Juan Pablo II con jóvenes en Buenos Aires en abril de 1987. Casi cuatro décadas después, otra generación tuvo la posibilidad de encontrarse con el Papa en el mismo espacio.

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La vigilia fue también la última gran reunión multitudinaria antes de la jornada del miércoles, en la que León XIV visitará la cárcel de Devoto y celebrará la llamada “Misa de la Caridad” en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de volar hacia Lima.

El papa León XIV recorrió la Avenida Del Libertador en el papamóvil (Jaime Olivos)

León XIV advirtió sobre los “ídolos” del siglo XXI

Para desarrollar su discurso, León XIV recurrió a un relato del Libro del Profeta Daniel: la historia de tres jóvenes —Ananías, Azarías y Misael— que, desterrados en Babilonia, se negaron a postrarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor aun sabiendo que serían arrojados a un horno encendido. El Pontífice utilizó ese episodio como marco para hablar de lo que, según él, son los “ídolos” contemporáneos.

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Un millón de personas se congregaron en la Avenida Del Libertador para ver al papa León XIV (Maximiliano Luna)

“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, afirmó el Papa ante la multitud congregada en el Monumento a los Españoles. En ese tramo del discurso incluyó una referencia directa al daño que, a su juicio, generan ciertas industrias: “Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, sostuvo.

El Pontífice también señaló el rol de las redes sociales como espacio de humillación y traición, al advertir que “con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien”. Mencionó además la envidia y el egoísmo como fuerzas que “pueden llevarnos a tratar a las personas como objetos”.

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El Pontífice condenó las industrias de la pornografía y de las sustancias que lucran mediante el sometimiento de los usuarios (Maximiliano Luna)

Asimismo, León XIV subrayó el paralelismo con los jóvenes de Babilonia. “También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, afirmó, antes de agregar: “Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

El Papa pidió a los jóvenes que nadie quede fuera

En la segunda parte de su alocución, León XIV retomó una de las frases más recordadas del pontificado de Francisco: el “todos, todos, todos” que el papa argentino pronunció en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en agosto de 2023. Sobre esa base construyó su convocatoria: “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

Desde el mediodía, cientos de personas se congregaron en Palermo (Jaime Olivos)

Bajo ese esquema, el Papa dirigió una parte específica de su mensaje a quienes se sienten alejados de la institución. “Entre ustedes hay quienes han crecido cerca de Jesús y quienes recién ahora comienzan a buscarlo; quienes llevan mucho tiempo sin rezar, se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos”, enumeró. “A cada uno quisiera decirle: hay un lugar para ti en la Iglesia”, agregó.

Hacia el cierre, el Pontífice delineó lo que, según él, implica vivir “como Cristo”: compartir el pan con quien pasa hambre, visitar a los enfermos, acompañar a quien nadie acompaña. Pero también enumeró formas menos visibles de esa entrega: “una persona que necesita consejo o corrección, alguien que espera palabras de consuelo, otro que necesita saberse amado”. “Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, señaló.

El papa León XIV encabezó la vigilia con jóvenes en Palermo (Jaime Olivos)

El discurso completo

Queridos jóvenes, queridos amigos: ¡Bienvenidos todos! ¡Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes! ¡Buenas noches! En el Monumento de los Españoles hay esculturas que representan cuatro grandes regiones de la Argentina: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. ¡Qué hermoso que hoy esas tierras estén representadas por tantos jóvenes! Los saludo a todos con mucho afecto. Gracias por este caluroso recibimiento, así como por sus preguntas y testimonios. Agradezco también a Mons. García Cuerva, Arzobispo de esta ciudad, las palabras que me ha dirigido. Hemos querido comenzar este encuentro con un signo: el fuego de nuestras velas. Escuchemos lo que nos dice Jesús: «He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!» (Lc 12,49).

Es el fuego de su amor, comunicado por el Espíritu Santo, que purifica nuestro corazón y nos hace capaces de amar. Quisiera hablarles ahora de otro fuego: el de un horno en Babilonia. El libro del Profeta Daniel (cf. 1,3-7.17-20; 2,49; 3,1-93) nos cuenta la historia de tres jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Vivían desterrados en aquella tierra, donde aprendieron otra lengua, recibieron nuevos nombres y encontraron un lugar en la administración del reino. Tenían un futuro por delante. Hasta que llegó el día de elegir a quién entregarían su corazón. El rey Nabucodonosor había levantado una inmensa estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno encendido. Imaginen la escena: una multitud inclinándose ante el coloso y solo tres jóvenes permanecen de pie.

El rey les ofreció una última oportunidad. Bastaba un gesto para continuar tranquilamente con sus vidas. Ellos respondieron que Dios podía librarlos del fuego, pero añadieron: «Y aunque no lo hiciera» (3,18), no adoraremos aquella estatua. ¡Cuánta libertad hay en esa respuesta! No sabían lo que iba a suceder. Conocían el castigo que les esperaba, pero sabían que solo en Dios encontrarían la felicidad.

Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias. Agustín nos ha dicho: “Hoy estoy de pie”. ¡Qué fuerza adquieren esas palabras al recordar a los tres jóvenes de Babilonia! También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado.

Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Papa Francisco pronunció unas palabras que recorrieron el mundo: «Todos, todos, todos» (Ceremonia de acogida, 3 agosto 2023). Las pronunció con aquella insistencia tan suya, como quien deseaba asegurarse de que nadie se hubiera quedado sin escuchar. Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo.

Ante todo, todos hacia Cristo. Entre ustedes hay quienes han crecido cerca de Jesús y quienes recién ahora comienzan a buscarlo; quienes llevan mucho tiempo sin rezar, se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos. A cada uno quisiera decirle: ¡Hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte. Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él.

A Guadalupe, una pregunta le cambió la vida: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. Quisiera repetirla esta noche a quienes creen que se han alejado demasiado y a quienes alguna vez les hicieron sentir que no había lugar para ellos en la Iglesia. ¡También a ustedes los está buscando el Señor! Recuerden a Zaqueo. Subió a un árbol para ver a Jesús y descubrió que Él también lo estaba buscando. ¡Lo llamó por su nombre y quiso hospedarse en su casa! Aquel encuentro lo llevó a reparar las injusticias que había cometido (cf. Lc 19,1-10). Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo. Que nuestras comunidades tengan siempre abiertas sus puertas; que sepan recibir a quien llega con preguntas, auxiliar a quien sufre y acompañar con paciencia a quien busca a Dios.

Volvamos a Babilonia. Los tres jóvenes fueron atados y arrojados al horno. Las llamas se levantaban con tal violencia que alcanzaron a quienes ejecutaban la sentencia. Pero el rey vio algo incomprensible: había arrojado a tres hombres y ahora distinguía a cuatro, caminando libremente entre las llamas. El Señor había enviado a su ángel para protegerlos. ¡Los habían arrojado atados y ahora caminaban libres! El rey los había condenado al fuego, pero Dios no los abandonó. Aquí está nuestro segundo «todos»: todos con Cristo.

Nosotros conocemos la plenitud de aquel gesto. La humanidad había quedado sometida a la muerte a causa del pecado, pero Dios vino a nuestro encuentro. El Hijo de Dios se hizo hombre, compartió nuestros sufrimientos y cargó con nuestros pecados. Por amor a nosotros, entregó su vida en la cruz y, al tercer día, resucitó. ¡Jesucristo está vivo! ¡Ha vencido a la muerte y nos ha liberado de su poder! Queridos jóvenes: Cristo nos ama y quiere hacernos partícipes de su propia vida. Él ha prometido permanecer junto a sus discípulos hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20). ¡Cristo les ofrece una vida que ni siquiera la muerte podrá arrebatarles!

Hay un detalle del relato que me conmueve. Desde el horno, Azarías elevó una oración: «Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde» (Dn 3,39). Aquel joven había resistido al rey y, sin embargo, reconocía ante Dios su necesidad de misericordia. ¡Qué admirable oración! También nosotros la necesitamos. Todos conocemos la distancia que, a veces, existe entre el bien que deseamos y nuestras decisiones. Y todos necesitamos convertirnos.

Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. El fuego que Él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar. Hay heridas que sanar, faltas que reconocer y, cuando sea posible, males que reparar. ¡Déjense transformar por Cristo! No tengan miedo de acercarse al sacramento de la Reconciliación. ¡Cuánto bien hace saber que nuestros pecados pueden ser perdonados! Recen, lean el Evangelio, acérquense a la Eucaristía. Allí nos espera Aquel que entregó su vida por nosotros.

En medio del horno, los tres jóvenes comenzaron a cantar. Invitaron a los cielos y a las estrellas, a las montañas, los ríos y todos los seres vivos a bendecir al Señor. Incluso dijeron: «Fuego y calor, bendecid al Señor» (3,66). ¡Invitaban al mismo fuego que los rodeaba a unirse a su alabanza! Su cántico fue ensanchándose hasta abarcar la creación entera. Me gusta pensar que aquel cántico continúa y que cada generación puede añadirle su voz. ¡Qué hermoso sería que todo cuanto hacemos pudiera convertirse en una alabanza! Quizá hoy podríamos cantar: Arte y cultura, bendecid al Señor.

Juegos y deportes, bendecid al Señor. Ciencia y tecnología, bendecid al Señor. Redes y pantallas, bendecid al Señor. Música y fútbol, bendecid al Señor. ¡Que todo cuanto existe, bendiga al Señor y lo ensalce con himnos por los siglos!

Al comienzo de la historia, Nabucodonosor había ordenado que todos adoraran su estatua. Al final, aquellos jóvenes invitaban a todos a bendecir al Señor. El rey necesitaba amenazar para conseguir que se inclinaran; los jóvenes, que no tenían otro poder que su fe, invitaban al universo entero a compartir su alegría. Y llegamos así al tercer «todos»: todos como Cristo. Queridos jóvenes, quien ha encontrado a Cristo está llamado a vivir como Él (cf. 1 Jn 2,6). Y a eso quisiera invitarlos esta noche: ¡a ser santos! Los santos también conocieron sus debilidades, pero fue la gracia de Dios la que transformó sus vidas y les enseñó a amar. Jesús nos mostró el camino: «Ámense los unos a los otros como yo los he amado» (Jn 13,34). Ese «como» tiene detrás una imagen que nunca deberíamos olvidar: Jesús arrodillado a los pies de sus discípulos para lavárselos. ¡El Señor de todos se hizo servidor de todos!

También ustedes pueden lavar los pies de sus hermanos. Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar. Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita consejo o corrección, alguien que espera palabras de consuelo, otro que necesita saberse amado. ¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él! Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia, para que quienes los encuentren puedan reconocer en ustedes algo del amor y de la alegría de Jesús.

Esa alegría nace de la amistad con Él y nos impulsa a llevarlo a los demás. Recuerden a los discípulos de Emaús. Cuando reconocieron al Resucitado al partir el pan, se dijeron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?» (Lc 24,32). Aquella misma noche regresaron a Jerusalén. ¡No podían guardar para sí la alegría de saber que Cristo estaba vivo! Al comenzar les he dicho: «¡Bienvenidos todos!». Ahora, como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: «¡Vayan y anuncien!». Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando.

Dentro de poco bendeciré la cruz que recorrerá sus comunidades. Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo. Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien! Muchas gracias.