Matan a una educadora en Manzanillo y el conteo llegó a 58 feminicidios en Cuba

Una mujer con mascarilla morada sostiene un cartel con el mensaje 'Ya no más feminicidios' durante una manifestación junto a otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El asesinato de la educadora Juana María “Mayi” Guzmán Torres elevó a 58 los feminicidios registrados en Cuba durante 2026, de acuerdo con datos compilados por la agencia EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes.

La plataforma feminista Alas Tensas (AT) confirmó este martes la muerte de Guzmán Torres, de 54 años, quien fue asesinada el pasado 8 de noviembre presuntamente por su pareja en la vivienda que ambos compartían en el barrio La Cañada, en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma.

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La víctima trabajaba como educadora de la primera infancia y era madre de dos hijos mayores de edad. Las activistas enviaron sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) informó que logró verificar el hecho y señaló que el presunto agresor fue detenido por la policía. Hasta el momento, no se difundieron detalles públicos sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias previas al asesinato.

Una ilustración con la bandera de Cuba y figuras femeninas simboliza la problemática de los feminicidios en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirmación del caso dos días después del crimen

La confirmación de este caso se produjo dos días después del crimen, en medio de un año que acumula 58 asesinatos de mujeres por razones de género en la isla, según el conteo elaborado por EFE.

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Las organizaciones independientes que monitorean este tipo de violencia han advertido sobre las limitaciones para conocer la dimensión completa del problema. Cuba no publica un registro oficial actualizado y sistemático de feminicidios, mientras que los medios estatales suelen informar de forma limitada sobre estos casos.

AT indicó que mantiene abiertas investigaciones sobre otros hechos de violencia. La plataforma analiza 12 posibles crímenes machistas ocurridos en 2025, además de cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre en un contexto feminicida que también fueron alertados ese año.

Para 2026, la organización recibió información sobre 11 probables feminicidios y 18 intentos de asesinato que aún se encuentran bajo verificación. Estos datos no forman parte del registro confirmado hasta que las activistas consiguen contrastar la identidad de las víctimas, la relación con los presuntos agresores y las circunstancias de cada hecho.

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Una mujer camina bajo la lluvia en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Pico de 17 víctimas entre mayo y junio, siete con agresores con antecedentes

El monitoreo de Alas Tensas mostró un aumento de los feminicidios entre mayo y junio, período en el que su registro sumó 17 víctimas. En siete de esos casos, los presuntos agresores tenían antecedentes de violencia, según la plataforma.

La organización sostiene que esos antecedentes exponen dificultades en los mecanismos de prevención, protección y respuesta institucional ante denuncias o situaciones de riesgo. Las feministas también vincularon el contexto de violencia contra mujeres y niñas con las condiciones sociales y económicas que atraviesa el país.

En un informe sobre violencia de género, Alas Tensas planteó que la crisis económica y energética agrava la desprotección de mujeres y niñas. El colectivo advirtió que las dificultades materiales, la falta de recursos y la dependencia económica pueden limitar las posibilidades de las víctimas para salir de entornos violentos o acceder a redes de apoyo.

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Las activistas reclamaron al régimen cubano la publicación de estadísticas oficiales periódicas sobre violencia machista, la incorporación del feminicidio como figura penal específica, la aplicación de protocolos de protección y la apertura de refugios para mujeres en situación de riesgo.

También solicitaron líneas de emergencia que funcionen de forma efectiva y permitan brindar atención inmediata a personas que atraviesan episodios de violencia. La demanda apunta a que las víctimas puedan acceder a orientación legal, acompañamiento psicológico y espacios seguros cuando exista peligro para su integridad.

Mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López

El feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal cubano

Cuba no contempla el feminicidio como delito autónomo en su Código Penal. Los asesinatos de mujeres por motivos de género pueden ser juzgados bajo otras figuras penales, aunque las organizaciones feministas consideran que esa ausencia dificulta la medición del fenómeno y la adopción de políticas públicas específicas.

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El régimen cubano ha declarado una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. Además, confirmó recientemente que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas durante procesos judiciales realizados el año pasado.

Según los datos elaborados por EFE con base en los registros de colectivos feministas independientes, en 2025 hubo al menos 47 asesinatos machistas en Cuba. El caso de Juana María Guzmán Torres amplía la cifra de víctimas conocidas en 2026 y vuelve a exponer los reclamos de prevención, protección y transparencia estadística.

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