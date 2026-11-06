Tecno

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

La camioneta eléctrica de Elon Musk volvió a subir de precio en Estados Unidos y su versión más equipada ya supera los 100.000 dólares

Un Tesla Cybertruck (Europa Press)
Telsa reducirá la producción del Cybertruck en 2027. (Europa Press)
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Tesla dejará de fabricar progresivamente la Cybertruck en su planta de Texas a mediados de 2027. Elon Musk, director ejecutivo de la compañía, anunció que la decisión permitirá ampliar la producción del Cybercab, su vehículo autónomo diseñado para funcionar como robotaxi. Mientras tanto, la camioneta eléctrica volvió a subir de precio en Estados Unidos y su versión más equipada ya supera los 100.000 dólares.

El anuncio representa un cambio de rumbo para uno de los proyectos más llamativos de la compañía. Presentada en 2019 como una camioneta eléctrica con diseño futurista, la Cybertruck no consiguió alcanzar las expectativas comerciales que había planteado Musk antes de su lanzamiento.

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Elon Musk anunció que la producción del Cybertruck, su camioneta eléctrica, reducirá su producción en la fabrica de Texas. REUTERS/Shannon Stapleton
Elon Musk anunció que la producción del Cybertruck, su camioneta eléctrica, reducirá su producción en la fabrica de Texas. REUTERS/Shannon Stapleton

Cuánto cuesta actualmente la Cybertruck de Tesla

Al 6 de noviembre de 2026, Tesla ofrece tres configuraciones de la Cybertruck en el mercado estadounidense, aunque la versión de entrada Dual Motor AWD dejó de aceptar nuevos pedidos. Los precios aumentaron nuevamente este viernes, según informó el medio especializado Not a Tesla App.

Estos son los valores publicados:

  • Cybertruck Dual Motor AWD: 82.490 dólares.
  • Cybertruck Premium AWD: 92.490 dólares.
  • Cyberbeast: 102.490 dólares.

Los incrementos se produjeron en un año marcado por varios ajustes comerciales. En febrero de 2026, Tesla había presentado la versión Dual Motor AWD desde los 59.990 dólares, pero ese precio duró menos de diez días. Posteriormente, la compañía lo elevó a 69.990 dólares y volvió a modificarlo durante los meses siguientes.

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Un Tesla Cybertruck de color oscuro, posiblemente azul mate o negro, estacionado en una calle de asfalto con árboles y casas al fondo
El Cybertruck actualmente ha subido sus precios en el mercado estadounidense. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

La versión Premium AWD también experimentó aumentos. Su valor pasó de 79.990 dólares a comienzos de año a 84.990 dólares en agosto, antes de alcanzar los 92.490 dólares actuales.

Por qué Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en Texas

La decisión de Tesla responde a su intención de liberar capacidad industrial en Gigafactory Texas, ubicada en Austin, para incrementar la fabricación del Cybercab. Este vehículo de dos plazas forma parte de la estrategia de Musk para convertir a la compañía en un actor central del negocio de los taxis autónomos.

El empresario comunicó que la producción de la Cybertruck se reducirá progresivamente alrededor de mediados de 2027. Sin embargo, no aclaró si la camioneta dejará de fabricarse definitivamente o si Tesla trasladará su producción a otra instalación.

Tesla decidió reducir la producción del Cybertruck para enfocarse en el Cybercab. REUTERS/Temilade Adelaja
Tesla decidió reducir la producción del Cybertruck para enfocarse en el Cybercab. REUTERS/Temilade Adelaja

La planta de Austin es, hasta ahora, la única instalación conocida de la compañía equipada para fabricar los componentes especializados que requiere este modelo. Por ese motivo, una eventual mudanza de la producción no sería una decisión sencilla.

El Cybercab, por su parte, no tiene volante, pedales ni espejos tradicionales y fue concebido para transportar pasajeros sin un conductor humano. Tesla comenzó a ofrecer viajes pagos con una pequeña flota en Austin en septiembre de 2026, aunque el programa todavía se encontraba en una etapa inicial.

Las bajas ventas y los problemas que enfrentó la camioneta eléctrica

Otro factor que explica el cambio de estrategia es el desempeño comercial de la Cybertruck. Antes de su lanzamiento, Musk había anticipado que Tesla podría vender unas 250.000 unidades anuales cuando alcanzara su capacidad de producción.

Sin embargo, las cifras estuvieron muy lejos de esa previsión. Según datos de Kelley Blue Book citados por Reuters, Tesla vendió 20.237 Cybertruck en Estados Unidos durante 2025, un descenso del 48% frente a las 38.965 unidades comercializadas en 2024.

El vehículo también enfrentó dificultades relacionadas con su diseño y calidad de fabricación. Desde su llegada al mercado a finales de 2023, acumuló 11 llamados a revisión registrados por las autoridades estadounidenses. Algunos requirieron reparaciones físicas, mientras que otros pudieron solucionarse mediante actualizaciones de software.

En los últimos años, el Cybertruck de Telsa enfrenta bajas ventas, especialmente porque no está disponible en varios mercados. REUTERS/Gilberto Gallo
En los últimos años, el Cybertruck de Telsa enfrenta bajas ventas, especialmente porque no está disponible en varios mercados. REUTERS/Gilberto Gallo

Su carrocería de acero inoxidable y sus formas angulares también limitaron sus posibilidades de expansión internacional. En Europa, las características del vehículo dificultaron su aprobación debido a las normas de seguridad que contemplan el impacto de los automóviles sobre los peatones.

De esta manera, Tesla comenzó a priorizar el desarrollo de vehículos autónomos y tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial frente a la expansión de su camioneta eléctrica. La Cybertruck todavía forma parte de su catálogo, pero su futuro industrial quedó condicionado por el avance del Cybercab y la necesidad de reorganizar la producción en Texas.

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