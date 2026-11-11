Política

“El operativo más grande de nuestra historia”: Milei agradeció a las fuerzas de seguridad por el despliegue en la visita del Papa

El Presidente concurrió a las oficinas del ministerio de Seguridad Nacional y desde allí envió un mensaje de felicitación y agradecimiento a los efectivos que cuidaron las actividades de León XIV en el país

El presidente aseguró que se trata del operativo más grande en la historia del país

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El presidente Javier Milei calificó como el operativo de seguridad más grande de la historia argentina al despliegue realizado durante la visita apostólica de León XIV y agradeció a los efectivos federales, provinciales y locales que participaron de las tareas de custodia. El mandatario sostuvo que los agentes permitieron que millones de personas asistieran a las celebraciones “con seguridad y orden”.

El saludo fue transmitido desde el Comando Unificado, que pasó a llevar el nombre de Papa León XIV. Allí, el jefe de Estado junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó el trabajo de hombres y mujeres de las fuerzas federales y policiales que estuvieron asignados a las actividades del pontífice.

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Más de 52 mil agentes de las fuerzas federales participaron de la cobertura de seguridad junto con la custodia papal, de acuerdo con las declaraciones del vocero Adrián Ravier tras el cierre de la visita. El funcionario afirmó que la movilización se desarrolló “en paz, orden y concordia”.

Milei se dirigió a los integrantes de las fuerzas para reconocer su desempeño durante el operativo. “A todos los hombres y mujeres de las fuerzas federales y de las fuerzas policiales que están trabajando en el operativo por la visita apostólica de su Santidad León XIV, quiero agradecerles por su profesionalismo y poner el cuerpo en la tarea asignada”, expresó.

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Javier Milei calificó la custodia de León XIV como el operativo de seguridad más grande de la historia argentina. (REUTERS/Yara Nardi)
Javier Milei calificó la custodia de León XIV como el operativo de seguridad más grande de la historia argentina. (REUTERS/Yara Nardi)

El Presidente agregó: “Gracias por cuidar a los argentinos. Este es el operativo de seguridad más grande de nuestra historia”. Su mensaje incluyó una referencia al pontífice y a las fuerzas que participaron de la custodia: “Que viva el Santo Padre, que vivan las fuerzas de seguridad, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que Dios bendiga a la Argentina”.

El Ministerio de Seguridad difundió el saludo presidencial a través de Instagram y precisó que el reconocimiento estuvo destinado tanto a las Fuerzas Federales de Seguridad como a las policías provinciales y locales. La cartera señaló que los efectivos garantizaron la participación masiva en las actividades de León XIV.

La publicación también agradeció “el compromiso, profesionalismo y entrega” de los integrantes de las fuerzas durante la visita. El Comando Unificado fue presentado como el espacio desde el que se coordinó el dispositivo destinado a preservar el desarrollo ordenado de los encuentros.

Milei envió un mensaje de agradecimiento a las fuerzas de seguridad por la visita del papa
El Presidente habló desde el ministerio de Seguridad

El vocero Ravier, en tanto, indicó que la magnitud de la convocatoria fue una de las mayores movilizaciones registradas en el país. Según sus palabras, el resultado se debió al “respeto por el prójimo del pueblo argentino” y a la labor de los agentes que estuvieron a cargo de la seguridad.

El vocero añadió que Milei visitó las oficinas del Ministerio de Seguridad para agradecer personalmente a sus integrantes. “Cuidaron al Santo Padre”, afirmó al describir la función que cumplieron durante la presencia de León XIV.

El mensaje al Papa y las coincidencias planteadas por el Gobierno

Tras el final de las actividades, Ravier transmitió un mensaje dirigido al pontífice: “A su santidad, gracias por venir, queremos pedirle que rece por Argentina”. La intervención incluyó definiciones del Gobierno sobre asuntos que, según expresó, atraviesan a la sociedad por encima de las diferencias políticas.

Entre esas cuestiones mencionó la defensa de la vida, la familia como célula básica, el trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, el combate contra la corrupción y la necesidad de gobernar para todos.

El vocero vinculó esas ideas con la orientación económica de la administración nacional. “Todo lo que ha hecho el Gobierno es poner la economía al servicio de las personas”, sostuvo.

Ravier planteó que el equilibrio fiscal suele ser percibido como un concepto técnico, pero lo asoció con la baja de la inflación. También afirmó que una moneda sana y precios estables forman parte de una economía puesta al servicio de la población.

El funcionario sostuvo que, al inicio del actual gobierno, se duplicaron las asignaciones universales por hijo. También afirmó que la administración utiliza todas las herramientas de política económica disponibles para beneficiar a las personas.

Ravier rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y las ideas de la libertad, un gobierno liberal o la economía de mercado. Como referencias, mencionó a Jesús Huerta de Soto y Robert Sirico.

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