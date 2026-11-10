Cómo saber si un extraño abrió tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo

WhatsApp es una plataforma que guarda información sensible que puede ser aprovechada por ciberdelincuentes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

WhatsApp permite revisar qué dispositivos conservan acceso a una cuenta personal, una opción útil para detectar sesiones abiertas en computadoras, tabletas o navegadores que el titular no reconoce.

La herramienta está integrada en la aplicación de Meta y ofrece una forma rápida de comprobar si un acceso quedó activo después de usar un dispositivo compartido o prestado.

PUBLICIDAD

La función es útil para quienes usan WhatsApp Web en una oficina, un PC familiar, un cibercafé o durante un viaje. Hallar un aparato desconocido no prueba por sí mismo que alguien haya leído los chats, pero exige actuar de inmediato: cerrar esa conexión y revisar las medidas de seguridad de la cuenta.

La opción de WhatsApp se debe revisar todos los días para evitar intrusos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál es la función que permite revisar todos los accesos a la cuenta de WhatsApp

La herramienta se llama “Dispositivos vinculados”. Allí aparece el listado de computadoras, tabletas y navegadores asociados a la cuenta de WhatsApp. Cada registro permite identificar el tipo de aparato conectado y, según el caso, conocer cuándo se produjo la última actividad.

La revisión se realiza desde el teléfono donde está instalada la aplicación. En Android, hay que abrir WhatsApp, tocar el ícono de tres puntos verticales de la parte superior derecha y elegir “Dispositivos vinculados”. En iPhone, la opción suele estar dentro de la pestaña de configuración de la aplicación.

PUBLICIDAD

La sección permite comprobar si los accesos corresponden a una computadora personal, una tableta o un navegador utilizado de forma habitual. El dato central es determinar si cada dispositivo resulta conocido y si el titular recuerda haber iniciado sesión desde ese aparato.

La opción de dispositivos vinculados está disponible en Android y iPhone. (WhatsApp)

Una conexión que parece familiar puede requerir atención. Una computadora de trabajo, un teléfono enviado a reparación, un dispositvo utilizado en un hotel o una tableta prestada pueden conservar una sesión abierta durante varios días o semanas. Una revisión frecuente reduce el riesgo de que un acceso antiguo permanezca activo.

Qué hacer si aparece un dispositivo desconocido conectado a WhatsApp

Si la lista incluye un dispositivo que no se reconoce, la medida sugerida es cerrar la sesión desde la misma pantalla. Solo hay que seleccionar el nombre de la computadora, tableta o navegador y pulsar la opción “Cerrar sesión”. A partir de ese momento, ese aparato deja de tener acceso a los chats de la cuenta.

PUBLICIDAD

Además, conviene eliminar conexiones antiguas que ya no deberían seguir habilitadas. Puede tratarse de una computadora que fue entregada a otra persona, un aparato utilizado de manera temporal o un dispositivo compartido.

Un atacante que tenga acceso a la cuenta de WhatsApp puede suplantar la identidad del propietario y cometer fraude. (Foto: Europa Press)

Cuáles son los riesgos de que otra persona tenga acceso a la cuenta de WhatsApp

Una persona con acceso a una sesión abierta puede leer mensajes que lleguen a la cuenta, ver archivos compartidos y conocer parte de las conversaciones que se mantengan desde ese momento. Ese acceso puede facilitar intentos de engaño contra contactos cercanos si alguien se hace pasar por el titular de la cuenta.

Las estafas suelen comenzar con mensajes, llamadas o invitaciones a grupos. Entre las modalidades más frecuentes figuran los vínculos afectivos fraudulentos, falsas ofertas de empleo, supuestas inversiones con ganancias rápidas y suplantaciones de identidad.

PUBLICIDAD

Un estafador puede fingir ser un familiar, un amigo, un jefe, una empresa o una figura conocida para pedir dinero o información privada.

WhatsApp integra herramientas de seguridad que son fáciles de activar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Hay que activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Esta medida añade un código personal que puede ayudar a proteger la cuenta ante intentos de registro desde otro teléfono.

Es clave asociar un correo de recuperación para facilitar el restablecimiento del acceso si ocurre un problema. El teléfono debe contar con una barrera de bloqueo, ya sea un código, una huella digital o reconocimiento facial.

Asimismo, los códigos de verificación que llegan por mensaje no deben compartirse con nadie, incluso si quien los solicita afirma ser un contacto conocido o representante de una empresa. WhatsApp no necesita esos códigos para brindar asistencia por chat.

PUBLICIDAD