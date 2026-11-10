La polémica detrás de la convocatoria del hijo de un ex campeón con Boca a la Sub 20 de Argentina tras ser llamado por Colombia

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Franco Pérez, futbolista de las juveniles de Boca Juniors, fue uno de los convocados por Diego Placente para el nuevo ciclo de entrenamientos de la Selección Sub 20 con vistas al Sudamericano que se desarrollará a partir de enero de 2027 en Colombia. Y justamente el país cafetero quedó en disputa por el futbolista, que había sido llamado en primera instancia para representar al seleccionado que será anfitrión de la mencionada competencia, pero su nombre finalmente fue borrado. ¿Qué sucedió?

A dos días de haberlo incluido para un microciclo en Bogotá y un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, la Federación Colombiana de Fútbol retiró de la convocatoria a Pérez, hijo de Omar, mediocampista que fue bicampeón de América con el Boca de Carlos Bianchi en los años 2000 y 2001. La entidad no explicó públicamente el cambio, que dejó al mediocampista de Boca fuera del proceso previo al Sudamericano. Esa primera nómina reunía a 22 jugadores para trabajar en suelo colombiano y viajar a Norteamérica en los próximos días. La lista posterior pasó a tener 23 futbolistas, pero excluyó a Pérez e incorporó a Jhoan Quesada, de Atlético Nacional, y Juan David García, de Fortaleza FC.

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El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez sostuvo en su columna Palabras Mayores+ que la decisión de Colombia de bajarlo de la lista no estaría vinculada al rendimiento de Franco Pérez ni respondería a una determinación del entrenador César Torres, versión que habría llegado oficialmente a Boca. “Por lo que he averiguado, hay un conflicto de su padre. Un conflicto que puede pasar por una de estas dos cosas o las dos cosas: primero, que no dejó buena relación con dirigentes en los equipos donde estuvo”.

Franco Pérez junto a sus padres durante la firma de su contrato profesional en Boca

El comunicador agregó que Omar Pérez integraría la directiva de un equipo participante de la Liga El Dorado, una competencia independiente que la Federación Colombiana de Fútbol no habría autorizado. Según esa versión, la participación en torneos no reconocidos podría constituir una infracción a los reglamentos de FIFA. Vélez describió la competencia como un “torneo pirata” y cuestionó que una eventual conducta atribuida a Omar Pérez pudiera afectar la convocatoria de su hijo.

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La exclusión también fue asociada con la cantidad de jugadores convocados desde clubes fuera del fútbol profesional colombiano. El periodista Pipe Sierra planteó que Pérez, por su contrato con Boca, ocuparía una plaza destinada a futbolistas del exterior. Bajo esa hipótesis, la Federación habría dejado al mediocampista fuera de la nómina definitiva si se hubiera superado ese límite. La llegada de Quesada y García elevó la convocatoria a 23 jugadores. Ninguna de las dos explicaciones tuvo confirmación oficial. La FCF no difundió un comunicado con los motivos de la modificación en la lista para el torneo amistoso de Atlanta.

Franco Pérez nació en Medellín en 2008, tiene 18 años, mide 1,90 metros y posee nacionalidad colombiana y argentina. El volante integra las juveniles xeneizes y ya cuenta con contrato profesional (firmó hasta diciembre de 2028). A través de las redes sociales, el único jugador que representará a Boca en este ciclo celebró el llamado para el seleccionado nacional argentino.

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Pérez ya estaba en el radar de los cuerpos técnicos de Argentina, que en esta oportunidad decidió citarlo. El grupo liderado por Diego Placente, en el que se destaca el ex Real Madrid fichado por la Lazio, Bruno Galassi, trabajará hasta el próximo sábado en el predio de la AFA en Ezeiza pensando en el Sudamericano que se llevará a cabo en enero del año que viene en Colombia.

La lista del Sub 20 de Diego Placente

La lista de citados por Diego Placente