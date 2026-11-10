GTA 6 ya se puede descargar en PS5 y Xbox Series X|S: necesitarás 212 GB de espacio libre

GTA 6 ya se encuentra disponible para descargar. (Rockstar)

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Los jugadores que reservaron digitalmente Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya pueden descargarlo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games habilitó la precarga para que los usuarios adelanten la instalación y estén listos cuando el juego se estrene el 19 de noviembre. El título requiere hasta 212 GB de espacio disponible, según el dispositivo.

La descarga anticipada no permite jugar antes del lanzamiento. Los archivos del juego se instalan en la consola, pero el acceso se habilitará en la fecha oficial. La precarga busca reducir la cantidad de contenido que deberá descargarse ese día y puede ayudar a evitar que los jugadores tengan que esperar mientras se baja el juego completo.

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Rockstar anunció que la precarga para PlayStation 5 comenzó a la medianoche local del 10 de noviembre. En Xbox Series X|S, la ventana de inicio se estableció para ese mismo día a las 00:00 GMT, según la información de la compañía. Los horarios pueden corresponder a momentos distintos según la zona horaria.

La precarga de GTA 6 empezó oficialmente el 10 de noviembre. (Foto: Rockstar)

Qué es la precarga y cuándo se podrá jugar

La precarga permite descargar e instalar un juego antes de su fecha de estreno. En el caso de GTA 6, quienes tienen una reserva digital pueden adelantar la descarga de sus archivos y esperar a que se desbloquee el acceso el 19 de noviembre. Es posible que el día del lanzamiento todavía sea necesario descargar una actualización o archivos adicionales.

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La preparación puede resultar útil para quienes cuentan con una conexión lenta o tienen que compartir la red con otras personas. También evita comenzar desde cero la instalación en medio de la alta demanda que suele acompañar a un lanzamiento esperado. Sin embargo, la precarga no garantiza que no haya demoras por problemas de conexión, actualizaciones pendientes o saturación de los servicios.

El juego solo podrá iniciarse cuando llegue la hora de lanzamiento correspondiente a la región del usuario. Por tanto, tener los archivos instalados no equivale a obtener acceso anticipado: el desbloqueo se mantiene ligado a la fecha oficial.

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GTA 6 ya está disponible para descargar en PS5 y Xbox.

Cómo preparar la consola

Para descargar el juego, el usuario debe haber reservado la versión digital con la cuenta de PlayStation o Xbox que utilizará para jugar. También necesita comprobar que dispone de espacio suficiente. Rockstar indica que el requisito puede llegar a 212 GB, aunque el tamaño exacto puede variar según el dispositivo.

En PS5, la descarga debería aparecer en la biblioteca del usuario, dentro de la colección de juegos o en la página de la reserva. Si está activada la descarga automática, la consola debe permanecer encendida o en modo de reposo para que pueda instalar los archivos. PlayStation también recomienda tener disponible el espacio requerido antes de que comience el proceso.

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En Xbox Series X|S, la opción de instalación estará disponible para las cuentas que hayan reservado el título. Conviene verificar que las descargas automáticas estén habilitadas y dejar la consola encendida o en suspensión, además de revisar el almacenamiento interno o la unidad compatible.

GTA 6 ya está disponible. (Rockstar)

El espacio puede ser el principal obstáculo

Los 212 GB representan una parte considerable del almacenamiento de una consola, especialmente si ya hay varios juegos instalados. Quienes necesiten liberar espacio pueden borrar títulos o aplicaciones que no utilicen y volver a descargarlos más adelante, siempre que los datos guardados estén sincronizados o respaldados.

Rockstar recomienda reservar el juego mediante canales autorizados y revisar las instrucciones de instalación correspondientes a cada plataforma. Con la precarga completada, los jugadores podrán iniciar GTA 6 cuando se habilite el acceso el 19 de noviembre, siempre que la consola tenga los archivos necesarios y conexión a internet para las actualizaciones que puedan publicarse.

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