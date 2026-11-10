Tecno

GTA 6 ya se puede descargar en PS5 y Xbox Series X|S: necesitarás 212 GB de espacio libre

La precarga digital ya está habilitada para quienes reservaron el juego; la instalación anticipada no permitirá jugar antes de su estreno, previsto para el 19 de noviembre

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
GTA 6 ya se encuentra disponible para descargar. (Rockstar)
Guardar

Los jugadores que reservaron digitalmente Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya pueden descargarlo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games habilitó la precarga para que los usuarios adelanten la instalación y estén listos cuando el juego se estrene el 19 de noviembre. El título requiere hasta 212 GB de espacio disponible, según el dispositivo.

La descarga anticipada no permite jugar antes del lanzamiento. Los archivos del juego se instalan en la consola, pero el acceso se habilitará en la fecha oficial. La precarga busca reducir la cantidad de contenido que deberá descargarse ese día y puede ayudar a evitar que los jugadores tengan que esperar mientras se baja el juego completo.

PUBLICIDAD

Rockstar anunció que la precarga para PlayStation 5 comenzó a la medianoche local del 10 de noviembre. En Xbox Series X|S, la ventana de inicio se estableció para ese mismo día a las 00:00 GMT, según la información de la compañía. Los horarios pueden corresponder a momentos distintos según la zona horaria.

La precarga de GTA 6 empezó oficialmente el 10 de noviembre. (Foto: Rockstar)
La precarga de GTA 6 empezó oficialmente el 10 de noviembre. (Foto: Rockstar)

Qué es la precarga y cuándo se podrá jugar

La precarga permite descargar e instalar un juego antes de su fecha de estreno. En el caso de GTA 6, quienes tienen una reserva digital pueden adelantar la descarga de sus archivos y esperar a que se desbloquee el acceso el 19 de noviembre. Es posible que el día del lanzamiento todavía sea necesario descargar una actualización o archivos adicionales.

PUBLICIDAD

La preparación puede resultar útil para quienes cuentan con una conexión lenta o tienen que compartir la red con otras personas. También evita comenzar desde cero la instalación en medio de la alta demanda que suele acompañar a un lanzamiento esperado. Sin embargo, la precarga no garantiza que no haya demoras por problemas de conexión, actualizaciones pendientes o saturación de los servicios.

El juego solo podrá iniciarse cuando llegue la hora de lanzamiento correspondiente a la región del usuario. Por tanto, tener los archivos instalados no equivale a obtener acceso anticipado: el desbloqueo se mantiene ligado a la fecha oficial.

El tráiler de GTA 6 provocó que la venta de la PS5 y Xbox Series se dispare en Reino Unido.
GTA 6 ya está disponible para descargar en PS5 y Xbox.

Cómo preparar la consola

Para descargar el juego, el usuario debe haber reservado la versión digital con la cuenta de PlayStation o Xbox que utilizará para jugar. También necesita comprobar que dispone de espacio suficiente. Rockstar indica que el requisito puede llegar a 212 GB, aunque el tamaño exacto puede variar según el dispositivo.

En PS5, la descarga debería aparecer en la biblioteca del usuario, dentro de la colección de juegos o en la página de la reserva. Si está activada la descarga automática, la consola debe permanecer encendida o en modo de reposo para que pueda instalar los archivos. PlayStation también recomienda tener disponible el espacio requerido antes de que comience el proceso.

En Xbox Series X|S, la opción de instalación estará disponible para las cuentas que hayan reservado el título. Conviene verificar que las descargas automáticas estén habilitadas y dejar la consola encendida o en suspensión, además de revisar el almacenamiento interno o la unidad compatible.

GTA 6 ya está disponible. (Rockstar)
GTA 6 ya está disponible. (Rockstar)

El espacio puede ser el principal obstáculo

Los 212 GB representan una parte considerable del almacenamiento de una consola, especialmente si ya hay varios juegos instalados. Quienes necesiten liberar espacio pueden borrar títulos o aplicaciones que no utilicen y volver a descargarlos más adelante, siempre que los datos guardados estén sincronizados o respaldados.

Rockstar recomienda reservar el juego mediante canales autorizados y revisar las instrucciones de instalación correspondientes a cada plataforma. Con la precarga completada, los jugadores podrán iniciar GTA 6 cuando se habilite el acceso el 19 de noviembre, siempre que la consola tenga los archivos necesarios y conexión a internet para las actualizaciones que puedan publicarse.

Temas Relacionados

GTA 6PS5XboxVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

La decisión del directorio llega el mismo día en que la empresa detrás de Claude fijó el precio de su debut en bolsa, con un valor de hasta USD 1,4 billones

TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Expertos advierten que estos videos publicados en redes sociales pueden exponer información sobre rutinas, escuela, ubicación e intereses, que luego puede ser aprovechada por ciberdelincuentes

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Se venderá en Estados Unidos desde el 27 de enero de 2027, casi seis años después de mostrarse por primera vez, y aún necesita autorización del regulador de comunicaciones

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

El reinicio puede corregir cortes y lentitud ocasional, pero los fabricantes lo recomiendan sobre todo como una medida de solución de problemas, no como una obligación semanal

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Antes de la feria, varias marcas anticiparon vehículos con actualizaciones remotas, cámaras de 360°, asistencia de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

DEPORTES

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

Polémica en el tenis por la foto presentación del WTA Finals: la teoría detrás el escándalo contra una figura y el video que dio que hablar

TELESHOW

Eugenia Tobal mostró la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

Eugenia Tobal mostró la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

INFOBAE AMÉRICA

El barril de petróleo cae por debajo de los 90 dólares, su precio más bajo desde agosto

El barril de petróleo cae por debajo de los 90 dólares, su precio más bajo desde agosto

La FDA advierte sobre un posible riesgo de pérdida de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y el peso

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

Quesos Del Vecchio ratifica su sello de Empresa B en medio del crecimiento del mercado de snacks