Teleshow

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Del traslado al sanatorio a la elección de su “acompañante terapéutica”, la modelo compartió la intimidad de su paso por el quirófano y cómo enfrentó su gran fobia

En la previa a la operación de su mano, Paula Chaves compartió que su hermana Delfina iba a ocupar el rol de acompañante (Instagram)
Guardar

Hace tan solo una semana, Paula Chaves les contó a sus seguidores que debía someterse a una intervención quirúrgica en una de sus manos. La noticia no sólo implicó una preocupación vinculada con el procedimiento, sino que también la enfrentó a una de sus principales fobias: operarse. Cuando finalmente llegó el día, la modelo decidió compartir parte de la previa y mostró, con humor y sinceridad, cómo se preparó para entrar al quirófano.

A través de sus historias de Instagram, Paula registró distintos momentos de la jornada, desde el traslado hasta su llegada al sanatorio. En una de las imágenes, apareció dentro de un auto, con anteojos de sol y una de sus manos levantada frente a la cámara. Sobre la palma, plasmó: “¿Quien se está por operar la mano, llegando en remis yendo a hacer papelones al sanatorio?”.

PUBLICIDAD

Durante el ingreso al centro médico, Paula también estuvo acompañada por una persona cercana, su hermana, Delfina Chaves. “Llegó mi acompañante terapéutica”, escribió sobre la historia. Con esa definición, Chaves dejó ver el lugar que ocupó la compañía durante las horas previas a la cirugía. La presencia de Delfina funcionó como un apoyo en un momento que, según había contado Paula, le generaba un temor difícil de disimular.

Paula Chaves enfrentó una cirugía en su mano y mostró cómo vivió la previa: “Todo lo hago con miedo"
Previo a su llegada a la clínica, Paula expresó su temor por enfrentarse a la cirugía

Más tarde, ya instalada en una habitación del sanatorio, la modelo compartió una nueva imagen. Recostada sobre una camilla, con una bata hospitalaria, una cofia y las piernas cubiertas por una prenda médica. “Todo lo hago con miedo, PERO LO HAGO”, aseguró junto a la imagen.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la preocupación por la intervención no había comenzado ese día. Semanas antes, Paula había utilizado nuevamente el humor para contarles a sus seguidores que debía operarse una de sus manos y que el procedimiento le despertaba un miedo importante. En esa oportunidad, publicó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo a raíz de la cirugía.

Paula Chaves enfrentó una cirugía en su mano y mostró cómo vivió la previa: “Todo lo hago con miedo"
La modelo intentó tomarse con humor su inminente intervención quirúrgica

En un nuevo capítulo de mis fobias: me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, escribió la pareja de Pedro Alfonso junto a la imagen del chat. El mensaje mostró que, antes de llegar al sanatorio, la modelo había buscado información para sentirse más tranquila. Sin embargo, el primer contacto no alcanzó para despejar todas sus dudas.

Ahora fui por el médico, NI UN LÍMITE TENGO”, bromeó en otra de las publicaciones. En la conversación con el especialista, Chaves fue directa y realizó un pedido concreto. “Haceme anestesia local, te lo ruego, voy a seguir postergándolo por mi pánico si no”, le escribió. La modelo planteó así una posibilidad para sentirse más segura frente al procedimiento y admitió que, si no lograba controlar ese miedo, podía continuar demorando la operación.

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Tengo un pánico”
Chaves insistió en hablarle al médico ante sus miedos por la intervención (Instagram)

El médico respondió con humor y buscó llevarle tranquilidad. “Jajaja. Sí, obvio, no es problema. Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le contestó. “Parí sin anestesia, esto no puede ser peor”, le escribió al especialista, en alusión a sus partos. La frase combinó una experiencia personal con la necesidad de quitarle dramatismo a la intervención que tenía por delante. El médico respondió de manera contundente: “Olvidate, ni comparación”.

El intercambio expuso la forma en la que la modelo suele hablar de sus temores. En lugar de presentarse como alguien completamente segura frente a la situación, reconoció sus dudas y se permitió exagerar, bromear y pedir ayuda. Y, finalmente, cuando llegó el momento de la operación, Chaves volvió a compartir su experiencia desde el sanatorio. Las imágenes de su llegada, la presencia de su acompañante y la fotografía en la camilla mostraron el recorrido que hizo durante esas horas. Entre el humor y la ansiedad, la modelo dejó un mensaje claro: el miedo estuvo presente, pero no logró detenerla.

Temas Relacionados

Paula Chaves

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El rosarino irrumpió en La Fábrica para cantar algunas de las canciones del álbum editado hace 40 años. El bajista Machi Rufino también fue protagonista de una noche histórica

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

Luego del allanamiento en Nordelta, la defensa del futbolista denunció “demoras burocráticas” y evasivas de la Justicia para tomarle declaración

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

Aunque no estaba en los planes, el conductor vivió un sorpresivo cara a cara con el Sumo Pontífice. Al recordarlo, se quebró

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

En plena prueba de rogel de MasterChef Celebrity, la periodista indagó sobre los primeros encuentros de la bailarina con el productor

Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado que tuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV: “Lloré mucho”

Tras cantar ante millones de personas, las hermanas accedieron a una recepción íntima donde le entregaron un obsequio al Sumo Pontífice. El hermetismo previo y la emoción del saludo

Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado que tuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV: “Lloré mucho”

AMÉRICA

La carta que llegó al papa León XIV desde Cuba: 939 violaciones religiosas, creyentes vigilados y una isla que pide no quedar fuera de la conversación

La carta que llegó al papa León XIV desde Cuba: 939 violaciones religiosas, creyentes vigilados y una isla que pide no quedar fuera de la conversación

Chery consolida su crecimiento en Colombia con un aumento del 301 % en matrículas y fortalece su presencia global

Guatemala en alerta: 52 municipios con riesgo electoral, 106 en alerta amarilla y una mesa de prevención instalada

¿Qué pasará con la maquila intervenida por el régimen nicaragüense tras concluir el inventario de sus bienes?

Fiscalía allanó una bodega donde fabricaban medicina natural en condiciones insalubres en San Salvador

MALDITOS NERDS

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

DEPORTES

Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales