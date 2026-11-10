Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

En la previa a la operación de su mano, Paula Chaves compartió que su hermana Delfina iba a ocupar el rol de acompañante (Instagram)

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Hace tan solo una semana, Paula Chaves les contó a sus seguidores que debía someterse a una intervención quirúrgica en una de sus manos. La noticia no sólo implicó una preocupación vinculada con el procedimiento, sino que también la enfrentó a una de sus principales fobias: operarse. Cuando finalmente llegó el día, la modelo decidió compartir parte de la previa y mostró, con humor y sinceridad, cómo se preparó para entrar al quirófano.

A través de sus historias de Instagram, Paula registró distintos momentos de la jornada, desde el traslado hasta su llegada al sanatorio. En una de las imágenes, apareció dentro de un auto, con anteojos de sol y una de sus manos levantada frente a la cámara. Sobre la palma, plasmó: “¿Quien se está por operar la mano, llegando en remis yendo a hacer papelones al sanatorio?”.

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Durante el ingreso al centro médico, Paula también estuvo acompañada por una persona cercana, su hermana, Delfina Chaves. “Llegó mi acompañante terapéutica”, escribió sobre la historia. Con esa definición, Chaves dejó ver el lugar que ocupó la compañía durante las horas previas a la cirugía. La presencia de Delfina funcionó como un apoyo en un momento que, según había contado Paula, le generaba un temor difícil de disimular.

Previo a su llegada a la clínica, Paula expresó su temor por enfrentarse a la cirugía

Más tarde, ya instalada en una habitación del sanatorio, la modelo compartió una nueva imagen. Recostada sobre una camilla, con una bata hospitalaria, una cofia y las piernas cubiertas por una prenda médica. “Todo lo hago con miedo, PERO LO HAGO”, aseguró junto a la imagen.

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Cabe recordar que la preocupación por la intervención no había comenzado ese día. Semanas antes, Paula había utilizado nuevamente el humor para contarles a sus seguidores que debía operarse una de sus manos y que el procedimiento le despertaba un miedo importante. En esa oportunidad, publicó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo a raíz de la cirugía.

La modelo intentó tomarse con humor su inminente intervención quirúrgica

“En un nuevo capítulo de mis fobias: me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, escribió la pareja de Pedro Alfonso junto a la imagen del chat. El mensaje mostró que, antes de llegar al sanatorio, la modelo había buscado información para sentirse más tranquila. Sin embargo, el primer contacto no alcanzó para despejar todas sus dudas.

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“Ahora fui por el médico, NI UN LÍMITE TENGO”, bromeó en otra de las publicaciones. En la conversación con el especialista, Chaves fue directa y realizó un pedido concreto. “Haceme anestesia local, te lo ruego, voy a seguir postergándolo por mi pánico si no”, le escribió. La modelo planteó así una posibilidad para sentirse más segura frente al procedimiento y admitió que, si no lograba controlar ese miedo, podía continuar demorando la operación.

Chaves insistió en hablarle al médico ante sus miedos por la intervención (Instagram)

El médico respondió con humor y buscó llevarle tranquilidad. “Jajaja. Sí, obvio, no es problema. Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le contestó. “Parí sin anestesia, esto no puede ser peor”, le escribió al especialista, en alusión a sus partos. La frase combinó una experiencia personal con la necesidad de quitarle dramatismo a la intervención que tenía por delante. El médico respondió de manera contundente: “Olvidate, ni comparación”.

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El intercambio expuso la forma en la que la modelo suele hablar de sus temores. En lugar de presentarse como alguien completamente segura frente a la situación, reconoció sus dudas y se permitió exagerar, bromear y pedir ayuda. Y, finalmente, cuando llegó el momento de la operación, Chaves volvió a compartir su experiencia desde el sanatorio. Las imágenes de su llegada, la presencia de su acompañante y la fotografía en la camilla mostraron el recorrido que hizo durante esas horas. Entre el humor y la ansiedad, la modelo dejó un mensaje claro: el miedo estuvo presente, pero no logró detenerla.