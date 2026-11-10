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Eugenia Tobal reveló la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

La actriz compartió el dispositivo que instaló en su casa para disfrutar con Ema y expresó su asombro por el proceso

La actriz compartió una mirada íntima sobre el espacio que tiene en su hogar para los gusanos de seda y explicó por qué decidió incorporarlo (Instagram)
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Eugenia Tobal suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida, tanto los vinculados con su trabajo como aquellos relacionados con su intimidad familiar. En especial, la actriz suele mostrar momentos cotidianos junto a su hija Ema, con quien lleva adelante propuestas de aprendizaje y distintas actividades en casa. Esta vez, sorprendió al revelar que ambas cuidan un mariposario y que siguen de cerca el proceso de transformación de unos gusanos de seda.

A raíz de su pasión por la naturaleza, Eugenia aceptó el desafío de introducirse junto a Ema en el mundo de las mariposas y comenzó a registrar cada etapa del crecimiento de las orugas. “Hace unas semanas llegaron a casa unos pequeños invitados: gusanos de seda. Y desde entonces estamos descubriendo, día a día, el maravilloso mundo de estos bichitos”, contó. “Comen muchísimo, crecen a una velocidad increíble y cada uno parece tener su propia personalidad. Algunos son blancos, otros tienen rayitas, algunos son más inquietos... ¡Y ya estamos esperando el momento en que empiecen a hacer sus capullos!”, describió.

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La actriz también decidió compartir con su comunidad el avance del proceso. “Así que decidí compartir esta pequeña aventura y mostrarles todo el proceso: desde que son oruguitas hasta que se transforman en polillas. Porque la naturaleza nunca deja de sorprendernos”, agregó. De esa manera, Tobal convirtió una experiencia familiar en una especie de diario visual sobre la metamorfosis de los animales.

Eugenia Tobal y su hija mostraron el mariposario que armaron en su hogar
La pequeña Ema mostró su entusiasmo por seguir de cerca la metamorfosis de las orugas

En el primer video, mostró el interior del mariposario que tiene en su casa. Se trata de una estructura de madera cubierta con una malla, preparada para recrear un ambiente similar al tropical. Allí permanecían las orugas, que se alimentaban de hojas de mora, mientras Eugenia y Ema observaban sus movimientos y esperaban el momento en que comenzaran a formar los capullos.

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El registro también permitió conocer algunos detalles de la convivencia con los gusanos de seda. Tobal explicó que las orugas necesitaban alimentarse con frecuencia y que su crecimiento podía observarse día a día. Junto a su hija, la actriz siguió cada cambio con atención y mostró el espacio que prepararon para que los insectos atravesaran las distintas etapas de su ciclo.

En una segunda publicación, la actriz actualizó el estado del mariposario y volvió a reflexionar sobre la experiencia. “Esta metamorfosis es una experiencia hermosa, ver día a día la maravillosa creación”, escribió. “La naturaleza es impresionante, está viva siempre. Toda mi admiración y respeto siempre. Seguimos compartiéndoles este proceso hermoso”, sumó Tobal.

Eugenia Tobal y su hija mostraron el mariposario que armaron en su hogar
Apasionada por la naturaleza, la actriz aprovechó la oportunidad para compartir el proyecto con su hija

El proyecto también se vinculó con la manera en que Eugenia acompaña el crecimiento de Ema. La niña, de 6 años, participó de la experiencia y pudo observar de cerca cómo los gusanos cambiaban con el paso de los días. Para Tobal, el mariposario se convirtió en otra oportunidad para acercarla a la naturaleza y enseñarle sobre los procesos que ocurren en el mundo animal.

No es la primera vez que la actriz comparte con sus seguidores una actividad pensada junto a su hija. En abril pasado, sorprendió al enseñarle a la nena a administrar sus ahorros. Bajo la consigna “Día de aprendizaje”, mostró una propuesta sencilla y lúdica para que la niña incorporara desde pequeña el valor del dinero y la importancia de tomar decisiones responsables al momento de comprar. “A Ema le estamos enseñando a ahorrar plata”, anunció la actriz y explicó que el Ratón Pérez estaba por llegar para entregarle dinero a cambio de uno de sus dientes, mientras Ema contaba con entusiasmo que ya se le habían caído dos y que ambos personajes mágicos la habían visitado.

La propuesta consistió en dividir los ingresos en dos cajas diferentes, cada una con una finalidad concreta. A partir de esa idea, crearon una “caja de disfrute”, identificada con el color violeta, para utilizar en pequeños gustos, y una “caja de ahorro”, de color rosa, destinada a objetivos que requirieran más tiempo y planificación.

Eugenia también explicó que para llenar la caja de ahorro era necesario realizar un esfuerzo adicional. “Aprendan a cuidar su plata y a valorar lo que uno elige comprar”, aconsejó frente a la cámara. Ema también aportó su propia conclusión: “No hay que comprarlo al otro día, porque si no pensaste bien, hay que disfrutar. Porque si no tenés la suficiente plata, no podés comprar eso importante, o no importante”.

Entre el mariposario, las hojas de mora, las cajas de colores y las conversaciones cotidianas, Eugenia Tobal construyó junto a Ema espacios de aprendizaje dentro de su propia casa. La actriz eligió mostrar esos momentos sin apartarlos de la ternura ni de la curiosidad que despiertan en su hija. Mientras ambas esperan que las orugas formen sus capullos y completen su transformación, la experiencia también se convirtió en una nueva historia familiar para compartir con sus seguidores.

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