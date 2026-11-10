Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

Ignacio Mazzitelli no pudo continuar exponiendo sus ideas y debió abandonar la sala

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Vélez Sarsfield realizó el debate de los candidatos a presidente para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de noviembre y, en medio del evento, ocurrió una situación inesperada que involucró a Ignacio Mazzitelli, representante de la agrupación Cruzada Renovadora. El dirigente interrumpió su discurso, no pudo continuar desarrollando su idea y abandonó la sala.

Mazzitelli fue el primer exponente del tópico referido a la economía, déficit, marketing y marca Vélez. El dirigente tenía tres minutos para contarles a los socios sus ideas, pero apenas habló 60 segundos. “Perdón, me trabé. Cancelame. Disculpen, estoy nervioso”, dijo a cámara mientras bebía un sorbo de agua. Cuando llegó el segundo ítem, el candidato tampoco salió al aire y el intercambio político se interrumpió por unos 20 minutos. Al regreso, el conductor Álvaro Norro explicó a la audiencia lo que había ocurrido. “Tuvo un bajón de presión, está bien y se tomó la decisión de que sea reemplazado por Nahuel Pérez, candidato a vicepresidente”, dijo.

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El debate transcurrió con normalidad tras el incidente y los candidatos a presidente, Nelson Pugliese (Legado Velezano), Federico Balestrini (Círculo El Fortín) y Juan Cruz Montero (ADN Azul y Blanco), terminaron de presentar sus ideas para las elecciones. Luego de lo ocurrido en el debate, Nacho Mazzitelli emitió un comunicado que replicó en sus redes sociales personales y las de la agrupación Cruzada Renovadora: “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes de cariño y preocupación que recibí después de lo ocurrido durante el debate de ayer. Lamentablemente, atravesé una crisis de ansiedad que me impidió continuar participando. Quiero llevarles tranquilidad: hoy ya me encuentro mejor. Antes que nada está la salud, y siento que contarles esto abiertamente es una muestra de sinceridad necesaria con ustedes”.

Ignacio Mazzitelli, candidato a presidente de Vélez, abandonó el debate político (Captura video)

“Este episodio puntual no cambia en absoluto mi compromiso con este proyecto ni la confianza en mi capacidad. No les voy a negar que siento una profunda angustia y bronca por no haber podido seguir. Me duele no haber aprovechado ese espacio para contarles a los socios todas las propuestas de nuestro proyecto y el enorme trabajo que venimos haciendo como agrupación. Por eso, quiero pedirles mis más sinceras disculpas a todos los socios, socias y familias velezanas que estaban siguiendo la transmisión o acompañándonos en el lugar. Agradezco especialmente a los medios partidarios que pusieron tanta voluntad, trabajo y esfuerzo para hacer posible este encuentro”, continuó Mazzitelli.

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Luego, el directivo concluyó su mensaje: “Quiero destacar también el respeto, la comprensión y el acompañamiento de los demás candidatos, de cada persona que estaba presente y de tantos socios que me hicieron llegar su preocupación a través de mensajes. Desde el primer minuto supieron entender la situación y no dudaron en priorizar la salud por encima del debate político. Ese gesto habla de lo que somos como familia velezana. Siempre hablamos de la importancia de trabajar en equipo, de acompañarnos y de construir colectivamente. Ayer, en un momento difícil para mí, ese compromiso también se vio reflejado en los hechos. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros de Cruzada Renovadora por estar presentes, acompañarme y demostrar, una vez más, el valor humano del equipo que formamos. Mi compromiso y mis ganas de trabajar por Vélez siguen intactos. Vélez por encima de todo. Gracias a todos por el apoyo y por estar presentes”.

El mensaje completo de Nacho Mazzitelli, candidato a presidente de Vélez por la Cruzada Renovadora (Instagram)

Las elecciones en Vélez se realizarán el domingo 15 de noviembre de 8 a 18 horas en el Polideportivo del club, en Liniers. Podrán votar los socios y socias mayores de 18 años y mínimo con dos años de antigüedad, con su carnet de socio (digital o físico) y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, para quedar habilitado para emitir el voto, el socio deberá tener cancelada la cuota social correspondiente a septiembre de 2026.

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