Tomás Etcheverry se retiró por una lesión y Thiago Tirante avanzó sin jugar en el ATP de Estocolmo

Una lesión le puso fin a la temporada de Etcheverry (REUTERS/Tingshu Wang)

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La actividad del martes dejó un saldo dispar para los tenistas argentinos en el ATP 250 de Estocolmo. Tomás Etcheverry se bajó del torneo por una lesión, lo que le permitió a Thiago Tirante avanzar a los cuartos de final sin jugar. En tanto, Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el estadounidense Alex Michelsen en octavos.

El duelo entre los dos platenses estaba previsto para definir un lugar entre los ocho mejores del certamen sueco, pero finalmente no se disputó. Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, arrastraba una molestia en la pierna izquierda y decidió no arriesgarse a una lesión de mayor gravedad. La dolencia le impidió afrontar el compromiso y puso punto final a su temporada 2026.

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El argentino, quinto preclasificado en Estocolmo, había debutado con una victoria trabajada ante el local Max Dahlin, a quien venció por 6-4, 6-7 (6) y 6-3. En ese partido utilizó un vendaje y, tras el esfuerzo realizado, no logró recuperarse a tiempo para el encuentro ante Tirante, que se clasificó directamente a los cuartos de final.

La baja se produce al cierre de un año con momentos de alto nivel para Etcheverry, aunque también con dificultades para encontrar regularidad. El platense consiguió en febrero el primer título ATP de su carrera al consagrarse campeón del ATP 500 de Río de Janeiro y llegó a los octavos de final del US Open. Además, durante la temporada logró su mejor ubicación histórica en el ranking, cuando trepó hasta el puesto 25.

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El recorrido también tuvo un tramo adverso. Después de su participación en Nueva York acumuló cinco derrotas consecutivas en primera ronda. Su balance anual terminó con 29 triunfos y 29 caídas, según los registros de la ATP.

Thiago Tirante, la esperanza argentina en el ATP de Estocolmo

Del otro lado, Tirante encontró una oportunidad inesperada para seguir avanzando en un torneo que puede darle otro impulso a su mejor temporada como profesional. El platense, actual número 51 del mundo, había conseguido su lugar en los octavos de final tras derrotar al español Jaume Munar (70°) por 7-6 (3) y 6-3 en su presentación.

El jugador de 25 años alcanzó en 2026 el mejor ranking de su carrera, cuando llegó al puesto 42 en agosto. Tras comenzar la temporada fuera del Top 100, acumuló buenas actuaciones hasta que, en el Masters 1000 de Cincinnati, logró ante Novak Djokovic -por entonces, número 5 del mundo- la victoria más importante de su vida. Fue, además, la tercera del año sobre un rival del Top 10: previamente había superado al estadounidense Ben Shelton (9° entonces, hoy 4°) en el ATP de Houston y al también norteamericano Taylor Fritz (8°) en el Masters 1000 de Montreal.

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Thiago Tirante golpea el drive durante el partido ante Mert Alkaya, de Turquía, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En busca de meterse entre los cuatro mejores en Estocolmo, Tirante tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará al ganador del cruce entre el noruego Casper Ruud, actual número 18 del ranking, y el kazajo Alexander Shevchenko (108°). El argentino llegará con la ventaja de haber avanzado sin desgaste físico en los octavos.

La otra noticia argentina del día fue la eliminación de Juan Manuel Cerúndolo. El porteño, ubicado en el puesto 54 del ranking mundial, cayó ante Alex Michelsen, 35° del escalafón y sexto preclasificado, por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego.

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Cerúndolo había comenzado su participación con un triunfo ante el sueco Elias Ymer, pero no consiguió repetir ese rendimiento frente al estadounidense. Michelsen impuso condiciones desde el comienzo y controló el desarrollo del encuentro para sellar su clasificación a los cuartos de final.

De esta manera, Tirante quedó como el único argentino en competencia en el ATP de Estocolmo, que se juega sobre superficie dura y bajo techo. Reparte 723.435 euros en premios y el ganador sumará 250 puntos para el ranking.