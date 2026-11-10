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Cómo es la Catedral de Córdoba, el monumento histórico construido en el siglo XVI al que llegó el papa León XIV

El sumo pontífice encabezó un encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, luego de una histórica misa en esa provincia. El edificio soportó dos derrumbes y es una obra destacada de la arquitectura barroca colonial americana

El terreno del templo frente a la actual Plaza San Martín quedó fijado en 1577 durante el trazado del plano original de la ciudad. (REUTERS/Pilar Olivares)
El terreno del templo frente a la actual Plaza San Martín quedó fijado en 1577 durante el trazado del plano original de la ciudad. (REUTERS/Pilar Olivares)
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La Catedral de Córdoba, declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, será el escenario donde el papa León XIV encabeza un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. El templo, cuya historia comenzó con la designación de su solar en 1577, atravesó dos derrumbes durante una construcción que se extendió por dos siglos y dejó una de las expresiones más reconocibles del barroco colonial americano.

La actividad comenzó a las 15:15 frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la Arquidiócesis de Córdoba. El encuentro reunirá a representantes de diversas diócesis de la región y buscará abrir un espacio de intercambio sobre las vocaciones, el discernimiento y el servicio religioso.

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El edificio ocupa una esquina central del casco histórico cordobés, frente a la Plaza San Martín y junto al Cabildo, entre las calles Independencia y 27 de Abril. Su emplazamiento fue reservado para la Iglesia Mayor cuando se trazó el plano original de la ciudad, compuesto por 70 manzanas.

Un templo levantado entre derrumbes y reconstrucciones

El lugar fue señalado en 1577 con una cruz de palo, durante la gobernación de Suárez de Figueroa. Allí existió inicialmente una construcción precaria de barro y paja, hasta que en 1599 comenzó la obra del primer edificio, realizada con aportes de vecinos que proveyeron materiales, herramientas y mano de obra.

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El papa León XIV encabezará un encuentro pastoral con religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Leandro Bustamante)
El papa León XIV encabezará un encuentro pastoral con religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Leandro Bustamante)

Trabajadores indígenas, mestizos y criollos levantaron aquella iglesia bajo la supervisión de capataces con formación limitada. El proceso sufrió su primera gran interrupción en 1677, cuando el templo se derrumbó por completo y murieron el párroco, el sacristán y algunos fieles.

La reconstrucción comenzó años más tarde en el mismo terreno bajo la dirección de José González Merguete, un arquitecto procedente del Alto Perú, actual Bolivia, al que se atribuyen las bases y buena parte de la mampostería. González Merguete trabajó hasta su muerte, ocurrida en 1710, y se considera que también había participado en la construcción de la Catedral de Chuquisaca.

Un segundo derrumbe, esta vez parcial, ocurrió en 1724. Cinco años después, ante los reclamos de los habitantes de la ciudad, el obispo Gutiérrez de Zeballos convocó al arquitecto jesuita Andrés Blanqui para continuar las obras.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Córdoba - Catedral
La catedral cordobesa fue declarada monumento histórico nacional

Blanqui permaneció al frente del proyecto casi hasta su muerte, en 1742. A él se le atribuyen el pórtico, la impronta jesuítica y el empleo de piedra, ladrillo y una argamasa elaborada con cal de las sierras cordobesas y pasta de tuna, una combinación destinada a obtener un cemento resistente e impermeable.

La cúpula, las torres y el interior decorado por Emilio Caraffa

La Catedral fue inaugurada el 25 de mayo de 1758, aunque entonces todavía no contaba con sus torres. Los campanarios se terminaron en 1770 y se distinguen por las figuras de ángeles con rasgos indígenas, uno de los elementos que expresa la combinación de tradiciones europeas y americanas presente en el edificio.

Las naves del crucero y del presbiterio fueron abovedadas casi un cuarto de siglo después de la intervención de Blanqui. La gran cúpula se concluyó cinco años más tarde y se atribuye a fray Vicente Muñoz. Su diseño combina rasgos barrocos y románicos españoles, con una escala y un lenguaje arquitectónico diferenciados del resto de la construcción.

El Gobierno de Córdoba define al edificio como una obra marcada por el eclecticismo derivado de la mezcla de culturas. La iglesia presenta tres naves, una escalinata y un portal de hierro de estilo neoclásico, decorado con las siluetas de San Pablo y San Pedro.

En 1784, el obispo San Alberto consagró formalmente a la iglesia como catedral. Para entonces, el gobernador intendente era el Marqués de Sobremonte. El reconocimiento patrimonial llegó en 1941, mediante el Decreto 90.732, que la declaró Monumento Histórico Nacional.

El edificio primigenio de la Catedral colapsó por completo en 1677 y provocó la muerte del párroco, del sacristán y de varios fieles. (REUTERS/Leandro Bustamante)
El edificio primigenio de la Catedral colapsó por completo en 1677 y provocó la muerte del párroco, del sacristán y de varios fieles. (REUTERS/Leandro Bustamante)

El interior recibió una transformación decorativa a comienzos del siglo XX, bajo la dirección del pintor Emilio Caraffa, con la colaboración de Manuel Cardeñosa y Carlos Camiloni. Los murales de las bóvedas no fueron pintados directamente sobre los muros: las imágenes se realizaron sobre tela a nivel del suelo y luego se aplicaron en altura.

Entre sus espacios internos se encuentra la Capilla del Santísimo, donde se conserva un tabernáculo o sagrario de plata realizado en 1804. Entre las torres, en tanto, se instaló en 1901 la imagen del Cristo Redentor.

El encuentro de León XIV estará centrado en testimonios de seminaristas, diáconos permanentes, integrantes de la vida consagrada y sacerdotes. Las intervenciones abordarán experiencias de llamada religiosa, discernimiento y entrega al servicio de Dios y de otras personas.

La convocatoria también pondrá el foco en los desafíos de las comunidades cristianas para transmitir la fe y acompañar nuevas vocaciones. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción concentrará esa reunión pastoral en un edificio que tardó 200 años en completarse y que conserva las marcas arquitectónicas de cada una de sus etapas constructivas.

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