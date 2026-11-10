Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Durante un partido de la MLS entre Seattle Sounders y Los Angeles FC, el jugador cayó al césped tras recibir un impacto cerca de la línea lateral en el minuto 75.

Guardar

Jacob Shaffelburg sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax durante la derrota de Los Angeles Football Club ante Seattle Sounders, una lesión que compromete su disponibilidad para la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

El extremo canadiense de Los Angeles Football Club (LAFC) ingresó a los 72 minutos del partido en el Lumen Field, en Seattle, pero dejó el campo apenas siete minutos después. Según replicaron medios nortemaricanos como DailyNews y Fox Sports, el club confirmó a la cadena de noticias Southern California News Group que el futbolista de 26 años padeció fracturas en varias costillas y el colapso parcial de un pulmón tras una colisión con el defensor Jackson Ragen.

PUBLICIDAD

La lesión ocurrió en una jugada sobre la banda derecha. Shaffelburg avanzaba con la pelota luego de un duelo con Nouhou Tolo, defensor de Seattle Sounders, cuando Ragen impactó contra la parte superior de su cuerpo con el codo derecho. El árbitro Filip Dujic sancionó al zaguero con tarjeta amarilla.

El canadiense quedó tendido sobre el césped, con signos de dolor en el pecho, y recibió asistencia antes de abandonar el terreno de juego. Tyler Boyd ingresó en su lugar a los 79 minutos. Más tarde, Shaffelburg fue trasladado a un hospital local, donde se evaluó el alcance de las lesiones.

PUBLICIDAD

El árbitro le mostró la tarjeta amarilla al jugador de Seattle (Fuente)

La institución de Los Ángeles no informó un plazo de recuperación. La falta de una previsión médica deja abierta la incertidumbre sobre su presencia en la postemporada, que comenzará para LAFC el 23 de noviembre frente a St. Louis CITY.

El equipo californiano terminó sexto en la Conferencia Oeste y enfrentará al conjunto de Misuri, tercero de la misma zona, en una serie al mejor de tres partidos. Los playoffs de la MLS Cup están previstos entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre.

La lesión llega después de una temporada condicionada desde el inicio por problemas físicos. Jacob Shaffelburg se incorporó a LAFC en diciembre, en un intercambio con Nashville por USD 1 millón en Fondos de Asignación General, repartidos en USD 500.000 para 2026 y otros USD 500.000 para 2027.

PUBLICIDAD

En enero se sometió a una operación de ingle, circunstancia que demoró su estreno con el club hasta abril. Desde entonces, el futbolista sumó participaciones en la liga y en otras competiciones, aunque sus registros difieren según el desglose estadístico difundido.

En la MLS, acumuló 21 encuentros, 10 titularidades, cuatro asistencias y 955 minutos. El balance global con LAFC indica 28 apariciones, 13 presencias desde el inicio, cinco asistencias y 1.200 minutos. Bajo la conducción del entrenador interino Xavi Tamarit, que asumió a principios de octubre en reemplazo de Marc Dos Santos, participó en cinco de los seis compromisos del equipo y aportó una asistencia ante Austin.

PUBLICIDAD

El futbolista formó parte de la delegación canadiense que disputó el Mundial 2026 (Reuters)

El encuentro en Seattle concluyó con triunfo local por 2-1. Albert Rusnák abrió el marcador al minuto de juego tras una asistencia de Cristian Roldan. A los 31 minutos, Sebastian Gómez amplió la diferencia luego de una habilitación de Rusnák. LAFC descontó a los 81 minutos por medio de Eddie Segura, quien aprovechó un pase de Ryan Porteous. Para entonces, Shaffelburg ya había abandonado el partido por la lesión sufrida durante el segundo tiempo.

Los Angeles Football Club tuvo el 61,2% de la posesión y remató 23 veces frente a cinco intentos de Seattle Sounders, pero no logró revertir la desventaja. El equipo visitante registró ocho tiros al arco y ejecutó 12 tiros de esquina, mientras que el local sostuvo la ventaja a partir de sus oportunidades de gol.

PUBLICIDAD

Shaffelburg había recuperado actividad tras su cirugía de enero y formó parte de los cinco partidos de Canadá en el Mundial de 2026 como suplente. Su nueva lesión plantea un problema para LAFC en la antesala de una serie decisiva, con Boyd como una de las alternativas para ocupar su lugar junto a Denis Bouanga y Armindo Sieb.

La primera cita de LAFC ante St. Louis CITY está programada para el 23 de noviembre.