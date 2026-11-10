Tecno

Truco para duplicar la pantalla de un Android en cualquier televisor sin cable HDMI

Una función nativa permite proyectar fotos, películas, videos y diapositivas, pero los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red WiFi

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
La transmisión se hace en pocos pasos y no requiere pagos o decargas peligrosas. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Duplicar la pantalla de un celular Android en un televisor sin cable HDMI ni aplicaciones externas es posible cuando ambos dispositivos cuentan con funciones de transmisión inalámbrica y comparten la misma red WiFi.

Una función nativa en el teléfono permite llevar a la pantalla grande videos, diapositivas, películas, juegos y otros contenidos del teléfono. A la par, hay funciones propias dentro de aplicaciones como YouTube y Netflix, que envían el contenido al televisor sin mostrar necesariamente toda la interfaz del celular.

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Qué se necesita para duplicar la pantalla de un Android al TV

El primer requisito es que el celular Android y el Smart TV están conectados a la misma red WiFi. Si cada dispositivo utiliza una conexión distinta, el teléfono no podrá detectar el televisor ni iniciar la transmisión.

Un control de tv en primer plano, apoyado en un sillón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que el televisor tenga acceso a internet y tecnología de transmisión de pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El televisor debe incluir alguna tecnología de conexión inalámbrica, como Chromecast integrado, Miracast o compatibilidad con DLNA. Muchos modelos recientes de Samsung, LG, Sony, Philips, TCL y Hisense incorporan alguna de estas opciones, aunque las funciones disponibles pueden variar según el modelo y el sistema operativo.

Dónde está la opción “Emitir” en Android

En la mayoría de los teléfonos Android, la función aparece como “Emitir”, “Cast”, “Transmitir pantalla” o un nombre similar. Para encontrarla, hay que deslizar desde la parte superior de la pantalla hacia abajo y abrir el menú de accesos rápidos, donde suele figurar un ícono de rectángulo con ondas en una esquina.

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Hay varias formas de activar esta herramienta sin descargar apps. (Foto: Android)
La opción se encuentra al deslizar la pantalla hacia abajo. (Foto: Android)

Si el acceso no aparece de inmediato, es posible que esté oculto entre los botones disponibles. En ese caso, se puede editar el panel de accesos rápidos y agregarlo. Algunos fabricantes incluyen esta función dentro de Ajustes, en los apartados Conexiones, Dispositivos conectados o Pantalla.

Cómo conectar el celular al televisor

Al tocar “Emitir”, el teléfono buscará los televisores compatibles dentro de la red doméstica. El nombre del dispositivo debería aparecer en una lista pocos segundos después. Para evitar confusiones, se debe verificar el nombre configurado en el Smart TV antes de seleccionar una opción.

Tras elegir el televisor, Android puede solicitar una confirmación en la pantalla grande o en el celular. Cuando se aprueba la conexión, la imagen del teléfono se proyecta en el televisor. Desde ese momento, se pueden abrir aplicaciones, reproducir videos o mostrar una presentación desde el celular.

YouTube es una de las apps que permiten proyectar pantalla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
YouTube es una de las apps que permiten proyectar pantalla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuáles opciones tienen las aplicaciones del celular para proyectar pantalla

YouTube cuenta con una función propia para enviar un video al televisor. Dentro del reproductor, el ícono de transmisión aparece como una pequeña pantalla con ondas. Al pulsarlo, la aplicación muestra los televisores, dispositivos Chromecast y otros dispositivos compatibles que detecta en la red WiFi.

Una vez elegido el TV, el contenido se reproduce directamente en la pantalla grande y el celular queda como control remoto. Desde allí se puede pausar, adelantar, retroceder, modificar el volumen o elegir otro video. Este método evita que las notificaciones y otras aplicaciones del teléfono aparezcan en el televisor.

Asimismo, la aplicación de Netflix ofrece un sistema parecido. Al abrir una serie, una película o un documental, suele aparecer el ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, el teléfono busca los dispositivos conectados a la misma red y muestra las alternativas disponibles.

Netflix permite transmitir la imagen del teléfono a un monitor más grande. (Foto: Europa Press)
Netflix permite transmitir la imagen del teléfono a un monitor más grande. (Foto: Europa Press)

Después de seleccionar el televisor, la reproducción pasa a la pantalla grande y el móvil permite gestionar la reproducción. El usuario puede pausar el contenido, cambiar de episodio, activar subtítulos o ajustar el volumen desde el celular. La plataforma envía el material de forma directa al televisor compatible.

Qué hacer si el nombre del Smart TV no aparece o la conexión falla

Si el Smart TV no figura en la lista, el primer paso es comprobar que ambos dispositivos utilicen la misma red WiFi. Puede ser útil reiniciar el teléfono, apagar y encender el televisor o desactivar la conexión WiFi durante unos segundos antes de volver a conectarla.

La estabilidad de la red influye en la calidad de la transmisión. Una conexión débil puede provocar cortes, demoras o pérdida de imagen. Siempre que esté disponible, conviene utilizar una red de 5 GHz, que suele ofrecer mayor velocidad y menos interferencias que una de 2,4 GHz.

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