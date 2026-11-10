Honduras

Empresarios piden seguridad jurídica y menos trámites para atraer inversiones a Honduras

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, pidió a los diputados priorizar condiciones para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer la economía hondureña

La seguridad jurídica constituye un requisito indispensable para atraer nuevos capitales y crear fuentes de empleo. EFE/ José Valle
La seguridad jurídica constituye un requisito indispensable para atraer nuevos capitales y crear fuentes de empleo. EFE/ José Valle
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La discusión del Presupuesto General de la República para el próximo año y las condiciones que necesita el sector privado para continuar invirtiendo en Honduras marcaron el mensaje del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, durante el Congreso Móvil.

El dirigente empresarial señaló que el Valle de Sula representa alrededor del 60% del PIB hondureño, por lo que consideró importante que las necesidades de esta zona sean tomadas en cuenta en las decisiones presupuestarias.

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Qubain manifestó que el sector empresarial está dispuesto a acompañar el proceso de discusión y socialización del presupuesto, con la expectativa de que los recursos públicos se traduzcan en obras y soluciones para la población y las empresas.

“Estamos para acompañarles. La Comisión de Presupuesto va a discutir y socializar el presupuesto. Siempre hay dificultades, pero también sabemos que es el primer año del gobierno y está agarrando experiencia”, expresó.

El empresario reconoció que el inicio de una administración implica un período de adaptación, pero señaló que existe expectativa entre los representantes del sector privado por los resultados que puedan concretarse durante el próximo año.

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Demanda de infraestructura

Qubain mencionó la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura que permitan mejorar las condiciones económicas y productivas del Valle de Sula. En particular, hizo referencia al proyecto de El Tablón, sobre el cual aseguró haber escuchado explicaciones del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

El representante empresarial calificó esa iniciativa como importante para la economía de la región, por su relación con las necesidades de desarrollo de una zona que concentra una parte significativa de la actividad productiva nacional.

Aunque manifestó su respaldo a las iniciativas que puedan beneficiar al sector, insistió en que el presupuesto debe responder también a otras necesidades de la población, entre ellas la salud y la educación.

El Valle de Sula genera alrededor del 60% del PIB hondureño y demanda atención prioritaria en el presupuesto estatal. EFE/ José Valle/Archivo
El Valle de Sula genera alrededor del 60% del PIB hondureño y demanda atención prioritaria en el presupuesto estatal. EFE/ José Valle/Archivo

Para Qubain, el desarrollo económico no puede limitarse a la ejecución de obras, sino que debe acompañarse de condiciones que permitan mejorar los servicios públicos y generar oportunidades para los hondureños.

Consideró necesario que las decisiones presupuestarias se traduzcan en resultados concretos y que exista coordinación entre las instituciones del Estado, el Congreso Nacional y el sector privado para atender las prioridades del país.

El dirigente reiteró que la CCIC está dispuesta a trabajar con las autoridades y acompañar los esfuerzos que busquen mejorar las condiciones de inversión y fortalecer la economía hondureña.

Seguridad jurídica y trámites pendientes

Otro punto central del planteamiento empresarial fue la seguridad jurídica, una de las condiciones que, según Karim Qubain, necesitan las empresas para mantener sus operaciones y atraer nuevos capitales.

El presidente de la CCIC señaló que los inversionistas requieren certeza sobre la protección de sus recursos y garantías de que podrán desarrollar sus proyectos sin enfrentar cambios o dificultades que pongan en riesgo sus operaciones.

“Es necesario asegurar que cada persona que invierte en Honduras tenga certeza de que su inversión será segura para crear empleos”, manifestó al referirse a la importancia de fortalecer las condiciones para hacer negocios en el país.

Las reglas claras para invertir definen la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones productivas en el país.
Las reglas claras para invertir definen la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones productivas en el país.

También hizo énfasis en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, al considerar que los trámites pueden convertirse en un obstáculo para quienes buscan establecer empresas, ampliar sus operaciones o desarrollar nuevos proyectos.

Qubain reconoció que el Gobierno ha trabajado en la mejora de procesos relacionados con aduanas y otros servicios, pero advirtió que todavía existen asuntos pendientes que requieren atención para facilitar la actividad empresarial.

“El inversionista necesita también facilidad en la tramitología. El Gobierno ha trabajado mucho sobre temas como aduanas, protección, muchos temas que están mejorando, pero hay todavía asuntos pendientes para mejorar”, señaló.

El planteamiento empresarial coloca sobre la mesa dos condiciones que considera fundamentales para el crecimiento económico: reglas claras para invertir y procedimientos más ágiles para desarrollar actividades productivas.

El empresario pidió que las decisiones legislativas tengan como prioridad al país y a sus habitantes, especialmente en asuntos como el presupuesto, la infraestructura, la educación, la salud y las condiciones necesarias para generar empleo.

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