La crisis que frenó el fútbol centroamericano y dejó a tres selecciones históricas sin clasificar a un Mundial hace más de una década

Bryan Oliva sostiene un balón de fútbol en un terreno del barrio Zacamil frente a edificios residenciales de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Doce años tiene Bryan Oliva y entrena en una cancha de pasto amarillento de un barrio popular de San Salvador. Sueña con jugar al fútbol profesional, pero sabe que las oportunidades escasean en una región donde el balón, según describe Portada, “quedó atrapado en el tiempo”.

“Se gana un montón de dinero como futbolista, pero no siento que sea posible para mí”, reconoció Bryan en Zacamil, barrio de edificios multifamiliares de la capital salvadoreña, en declaraciones recogidas por el medio.

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El joven cree que, para los chicos de sectores humildes como el suyo, es “bien difícil” que los cazatalentos los descubran. Las pocas oportunidades suelen concentrarse en zonas más privilegiadas.

Pobreza y falta de inversión frenan el talento regional

A casi mil kilómetros de distancia, en La Abisinia, una remota aldea del departamento hondureño de Colón, Darixon Rivas, de 11 años, comparte la misma ilusión. Antes de entrenar cada tarde en un campo de lodo, debe trabajar en el rancho familiar.

“El fútbol hondureño está dañado, mire cómo está este campito, aquí venían a jugar también nuestros padres”, afirmó Darixon, según consignó Portada.

La pobreza permea casi todo en Centroamérica: aproximadamente la mitad de su población vive en esa condición, de acuerdo con el medio. Pero los problemas del fútbol regional van más allá de la variable económica, porque la inversión en infraestructura y formación de talento es escasa, salvo excepciones puntuales.

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La región descuidó la formación de divisiones inferiores y los grandes empresarios dejaron de invertir en el deporte, mientras selecciones como Haití, Surinam y Curazao incorporaron jugadores forjados en ligas europeas, lo que elevó su competitividad frente a selecciones históricas como Honduras, Costa Rica y El Salvador.

El presidente de la Federación Salvadoreña, Yamil Bukele, admitió recientemente que a su país “nos falta mucho” e impulsa un plan para reforzar las categorías inferiores, según Portada.

Darixon Rivas permanece arrodillado en un terreno fangoso de La Abisinia, en el departamento hondureño de Colón, junto a porterías rústicas y animales que pastan en el campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo Panamá y Guatemala avanzaron a cuartos de final

Las consecuencias de ese rezago quedaron a la vista en la última clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf: solo Panamá y Guatemala lograron avanzar entre las selecciones centroamericanas, de acuerdo con el medio.

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Según el calendario oficial difundido por la Concacaf, los cruces de esa instancia arrancaron el jueves con el duelo entre Curazao y Panamá en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, mientras que Guatemala visitará el viernes el estadio El Trébol frente a Canadá.

Los partidos de vuelta se disputarán entre el 15 y el 17 de noviembre, y los ganadores asegurarán su clasificación directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, de acuerdo con una nota publicada por EFE y recogida por Infobae.

El antecedente más reciente confirma esa tendencia regional: Panamá fue la única selección centroamericana presente en el Mundial de Norteamérica, donde la Concacaf estuvo representada además por las selecciones caribeñas de Curazao y Haití, según Portada.

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El caso salvadoreño ilustra el estancamiento. Su última participación en una Copa del Mundo ocurrió hace 44 años, durante el auge del delantero Jorge “Mágico” González, considerado el mejor futbolista centroamericano del siglo XX.

Desde entonces, por el banquillo de la selección, hoy a cargo del colombiano Hernán Darío Gómez, pasaron más de 40 entrenadores, precisó el medio.

Honduras, dirigida por el español José Francisco Molina, tampoco disputa un Mundial desde Brasil 2014. En esa misma edición se detuvo el reloj para Costa Rica, que no volvió a presentar un equipo comparable al que llegó a cuartos de final en aquella cita. Guatemala, Nicaragua y Belice nunca clasificaron a un Mundial, según Portada.

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Una ilustración en acuarela sitúa a Bryan frente a edificios en Zacamil y a Darixon arrodillado junto a animales en La Abisinia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exfutbolistas y técnicos señalan una “involución” regional

“Ha habido una involución”, declaró a la agencia AFP el argentino Diego Vázquez, exseleccionador de Honduras entre 2022 y 2023. “Hay que ordenar las ligas menores y que los gobiernos también inviertan”, agregó ante la misma agencia.

El exinternacional panameño Víctor René Mendieta sostuvo que El Salvador, Honduras y Costa Rica “descuidaron” la formación de nuevos talentos, según su testimonio recogido por Portada.

La violencia de pandillas y la criminalidad común asesinó a deportistas de El Salvador, Honduras y Panamá en casos que alcanzaron al fútbol, la lucha y el fisicoculturismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista salvadoreño Bruno Porzio amplió ese diagnóstico ante la AFP: costarricenses y hondureños en particular “creen que la culpa la tienen los entrenadores, cuando en realidad es que su mina se ha ido acabando y no tienen la capacidad de competir con las fuerzas emergentes del Caribe”.

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Porzio añadió, según la misma nota, que “en El Salvador los empresarios grandes dejaron de interesarse en el fútbol” y que a los dirigentes no les interesa “dejar un legado”.

En Honduras, el diagnóstico apunta a la dirigencia. El técnico hondureño Reynaldo Tilguath subrayó ante la agencia que los directivos “se quieren quedar de por vida”. Panamá, en cambio, está “trabajando mejor” en la formación, mientras “los demás nos estamos quedando”, sostuvo.

Salarios bajos e infraestructura escasa en las ligas locales

Centroamérica, con casi 50 millones de habitantes, cuenta con unos 4.400 futbolistas profesionales distribuidos principalmente en 68 equipos, según cifras de la FIFA de 2024 citadas por Portada.

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Las competiciones locales carecen de figuras y de técnicos de renombre, y apenas un puñado de jugadores supera los USD 5.000 de salario mensual. La mayoría de los clubes no tiene filiales en ligas menores ni centros de formación, y muchos disputan sus partidos en pequeños estadios de grama artificial, de acuerdo con el medio.

Las competiciones locales carecen de figuras y de técnicos de renombre, y apenas un puñado de jugadores supera los USD 5.000 de salario mensual. . (Cortesía: ESPN)

La región tampoco cuenta con futbolistas en las grandes ligas europeas que eleven el nivel de sus seleccionados, a diferencia de Haití, Surinam o Curazao, países con jugadores formados en el continente europeo, según precisó Portada.

Mientras tanto, en lo alto de la montaña de La Abisinia, Darixon y sus amigos comparten la cancha con caballos y vacas e intentan vencer porterías hechas de palos oxidados. Uno lleva puesta una camiseta de Lionel Messi; otro, una indumentaria con la imagen de Cristiano Ronaldo.

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