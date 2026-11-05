Muse, la IA de Meta, llega a México para hacer tareas del trabajo y la casa: es el primer país latino en tenerla

El acceso está habilitado en español para personas mayores de 18 años en México, a través de las aplicaciones de iOS y Android. Europa Press

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Meta lanzó en México su agente personal de inteligencia artificial llamado Muse, que se convierte así en el primer país de América Latina en acceder a esta herramienta.

A diferencia de un asistente convencional que se limita a responder preguntas, Muse puede ejecutar tareas de manera autónoma: da seguimiento a pendientes, ayuda a gestionar proyectos y transforma objetivos de largo plazo en planes de acción concretos, incluso después de que el usuario cierra la aplicación.

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La llegada del agente a territorio mexicano incluye conectores con marcas y servicios de uso cotidiano, entre ellos Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Kueski, Liverpool y Rappi, aunque la habilitación de estas funciones será progresiva y algunas estarán disponibles luego del lanzamiento inicial.

Meta lanzó en México su agente personal de inteligencia artificial llamado Muse. REUTERS/Jeenah Moon

Muse es un agente personal de inteligencia artificial diseñado para adaptarse a cada usuario. Permite asignarle un nombre, personalizar su apariencia y su personalidad, y definir el tono de comunicación deseado.

El sistema aprende de las conversaciones y preferencias de cada persona, lo que le permite ofrecer respuestas y acciones cada vez más ajustadas a sus necesidades particulares.

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En materia de seguridad, Muse opera dentro de una computadora exclusiva y protegida, con su propio navegador independiente. Según se informó, fue desarrollado desde su concepción con la seguridad y la privacidad como ejes centrales de diseño.

La llegada del agente a territorio mexicano incluye conectores con marcas y servicios de uso cotidiano. (Meta)

El acceso está habilitado en español para personas mayores de 18 años en México, a través de las aplicaciones de iOS y Android, así como mediante el sitio muse.ai. También es posible interactuar con el agente desde WhatsApp, y se anunció que próximamente será compatible con los lentes de inteligencia artificial de la compañía.

En cuanto a costos, el uso de Muse es gratuito, aunque existen planes de suscripción opcionales para quienes busquen desbloquear funcionalidades adicionales.

Conectores con apps y marcas mexicanas: qué servicios integra

Una de las funciones centrales de Muse radica en su capacidad para vincularse con otras aplicaciones y plataformas bajo el control del usuario. Entre las herramientas que ya pueden conectarse figuran Gmail, Google Calendar e Instagram, lo que facilita la gestión de correos electrónicos, la organización de la agenda personal y el aprovechamiento de contenido guardado para resolver tareas diarias.

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Para el mercado mexicano, los primeros conectores disponibles abarcan categorías específicas como retail, crédito y préstamos, viajes, renta y compra de automóviles, entretenimiento, y entrega de comida a domicilio.

Una de las funciones centrales de Muse radica en su capacidad para vincularse con otras aplicaciones y plataformas bajo el control del usuario. REUTERS/Dado Ruvic

Esta integración permite que los usuarios interactúen directamente con sus marcas favoritas y accedan a los servicios de estas compañías sin necesidad de salir de Muse ni cambiar entre distintas aplicaciones, lo que concentra varias gestiones cotidianas en un mismo entorno conversacional.

Muse superó los 10 millones de descargas en Estados Unidos en 40 días

Muse, el asistente de inteligencia artificial de Meta, sumó 10,2 millones de descargas en Estados Unidos durante sus primeros 40 días de disponibilidad, según datos de la firma de medición Sensor Tower difundidos por TechCrunch. A nivel global, el total de descargas de la aplicación llega a 10,9 millones.

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Solo otras 11 aplicaciones habían alcanzado ese volumen de descargas en Estados Unidos en un plazo tan corto desde su lanzamiento, señaló Kara Lee, analista principal de Sensor Tower. Antes de Muse, el caso más reciente había sido Threads, la red social de Meta, en julio de 2023.

Según precisó Lee, la mayoría de esas aplicaciones que llegaron a esa escala de descargas fueron videojuegos móviles, como Fortnite, PUBG Mobile y Pokémon GO. Fuera de Threads, el único otro caso de una aplicación que no es un juego fue Disney+.

Muse, el asistente de inteligencia artificial de Meta, sumó 10,2 millones de descargas en Estados Unidos durante sus primeros 40 días de disponibilidad.

Parte del crecimiento de Muse responde a la capacidad de Meta para promocionar sus nuevos lanzamientos entre los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp, un conjunto de servicios que reúne 3.600 millones de usuarios activos diarios en conjunto.

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La compañía también recurrió a una inversión publicitaria significativa para impulsar la aplicación. De acuerdo con las estimaciones de Sensor Tower, Meta destinó el 39% de todo su gasto en publicidad de octubre a promocionar Muse, frente al 23% del mes anterior.

Esa inversión le permitió a Muse escalar del puesto 73 al puesto 21 entre las marcas con más impresiones publicitarias en Estados Unidos durante octubre.

Muse puede enviar correos electrónicos, reservar viajes, completar formularios y realizar compras en nombre del usuario, según la descripción de Meta. La compañía aclaró que acciones como el envío de un correo o la concreción de una compra requieren el permiso explícito de la persona.

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