TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

TSMC aprobó destinar hasta USD 500 millones a la compra de acciones de Anthropic y OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El directorio de TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, aprobó el 10 de noviembre invertir hasta USD 500 millones en acciones de Anthropic y hasta USD 500 millones en acciones preferentes de OpenAI. Así lo señaló la empresa en un documento presentado ante el regulador bursátil de Estados Unidos.

En el caso de Anthropic, la compra se hará al precio de su oferta pública inicial, es decir, el valor al que las acciones se venden por primera vez al público. En el de OpenAI, serán acciones preferentes, que dan prioridad en el cobro de dividendos frente a las comunes.

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Los montos son topes: el documento dice que la inversión en cada una no superará los USD 500 millones. La misma reunión autorizó hasta USD 500 millones para crear una sociedad de inversión estratégica en la industria de semiconductores y su entorno.

La compañía taiwanesa asignó USD 40.927 millones para ampliar su capacidad de fabricación y empaquetado de chips en 2027.

Asimismo, el directorio aprobó asignaciones de capital por unos USD 40.927 millones, sobre todo para ampliar la capacidad de fabricación y empaquetado de chips, construir plantas e invertir en investigación durante 2027.

Coincide con el debut de Anthropic en bolsa

El anuncio llega el día en que Anthropic fijó el rango de precio de su debut en bolsa en USD 70 a USD 78 por acción, lo que implica un valor de hasta USD 1,4 billones, según Reuters. La agencia lo describió como uno de los mayores estrenos bursátiles registrados.

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La empresa que desarrolla Claude reúne USD 26.000 millones en una colocación privada, con inversores como Google, Nvidia, AMD y Microsoft, según Reuters. TSMC se suma a ese grupo como accionista de uno de los dos laboratorios.

Anthropic fijó el rango de precio para su debut bursátil entre USD 70 y USD 78 por acción. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

TSMC fabrica los chips que usan las principales empresas de IA, entre ellas Nvidia, cuyos procesadores gráficos sostienen buena parte de los modelos actuales. Nikkei Asia señaló que la compañía rara vez invirtió en clientes, proveedores u otros actores de su entorno.

Reuters interpretó el movimiento como una señal de confianza en la demanda de largo plazo por la inteligencia artificial (IA), incluso mientras crecen las dudas sobre el gasto en esa tecnología. TSMC pasará de abastecer la infraestructura a ser dueña de parte de dos de los desarrolladores más influyentes.

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Una empresa con ganancias récord

En su informe del tercer trimestre de 2026, TSMC declaró ingresos consolidados por NT$1,49 billones (dólares taiwaneses) y una ganancia neta de NT$763.060 millones. El directorio también aprobó un dividendo en efectivo de NT$9 por acción para ese período.

El fabricante reportó una ganancia neta de NT$763.060 millones en el tercer trimestre de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mes pasado, la compañía declaró una sexta ganancia récord consecutiva y dijo que la demanda de chips para IA seguía siendo “extremadamente sólida”, según Reuters. Prevé un crecimiento de ingresos de cerca del 44% en 2026 y afirmó que la demanda supera su capacidad de producción.

Para 2027, en cambio, la empresa adoptó una perspectiva más prudente. Tiene en marcha una inversión de USD 265.000 millones en plantas en Arizona y evalúa proyectos en Texas.

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El dividendo aprobado se pagará el 8 de abril de 2027 a los accionistas que figuren en el registro al 17 de marzo, según el documento presentado por TSMC.

El plan industrial de TSMC en Estados Unidos comprende inversiones por USD 265.000 millones en plantas en Arizona y proyectos en Texas.

Qué buscaría TSMC al convertirse en accionista de OpenAI y Anthropic

La decisión amplía la posición de la compañía dentro de la cadena tecnológica. La empresa taiwanesa ya produce chips para compañías como Nvidia, cuyos procesadores gráficos se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Con las inversiones tendrá participación en dos desarrolladores de modelos de IA que concentran buena parte de la competencia.

La operación ocurre mientras TSMC acelera sus desembolsos para aumentar su capacidad de fabricación y empaquetado de semiconductores. El directorio aprobó asignaciones por USD 40.927 millones para 2027 y la compañía mantiene proyectos industriales en Estados Unidos, incluida una inversión de USD 265.000 millones en Arizona y posibles instalaciones en Texas.

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