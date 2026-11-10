Viajes inspirados en la cultura pop: así usan los colombianos las apps para planear sus próximas experiencias

Una turista con mochila consulta información en su teléfono móvil mientras espera en el andén de una estación de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Buscar un alojamiento cerca de un concierto, comparar opciones de transporte o encontrar actividades relacionadas con una serie son algunos pasos que pueden formar parte de la planificación de un viaje inspirado en la cultura pop. Las aplicaciones y plataformas turísticas reúnen herramientas para organizar esas decisiones, aunque los datos disponibles no detallan cuántas búsquedas de este tipo realizan los usuarios colombianos.

Una encuesta de Booking.com sobre cultura pop y viajes encontró que el 64 % de los participantes en Colombia gastaría más en un viaje motivado por sus intereses culturales y de entretenimiento. El estudio también señala que el 67 % considera que vale la pena pagar más por una experiencia relacionada con la cultura pop, mientras que el 51 % quisiera hacer un viaje de este tipo al menos una vez en la vida.

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La encuesta no midió las búsquedas realizadas dentro de aplicaciones ni identificó qué destinos, artistas o producciones generan más consultas. Sin embargo, otra investigación de Booking.com sobre las decisiones de viaje en Colombia ofrece contexto sobre el papel que cumplen las herramientas digitales: el 40 % de los viajeros consultados las usa para organizar itinerarios, actividades y recomendaciones; el 37 % busca ofertas o consejos para cuidar su presupuesto, y el 33 % compara alternativas antes de reservar.

Apps usadas para realizar turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la inspiración a la reserva

Las aplicaciones turísticas permiten reunir en un mismo lugar información sobre hospedaje, transporte y actividades. Para quien planea viajar por un concierto o visitar un lugar asociado con una película, estas herramientas pueden ayudar a estimar cuánto cuesta llegar, qué opciones de alojamiento existen y cuánto tiempo conviene permanecer en el destino.

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La comparación también puede servir para ajustar el plan a un presupuesto. Según la encuesta sobre cultura pop, el 39 % de los participantes consideró razonable gastar entre 3,5 y 7 millones de pesos colombianos por persona en un viaje de este tipo; un 28,8 % señaló un presupuesto de hasta 3,5 millones. Para financiarlo, el 57 % ahorraría durante meses y el 39 % reservaría con mayor anticipación o buscaría ofertas.

En ese proceso, las funciones de búsqueda y recomendación pueden facilitar la exploración de alternativas, pero no reemplazan la revisión de condiciones como la ubicación, las políticas de cancelación, los horarios y los costos adicionales. Los precios también pueden cambiar según la fecha del evento, la demanda y la disponibilidad.

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Destinos para un viaje en pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial entra en la planificación

Algunas plataformas ya incorporan herramientas de inteligencia artificial para ayudar a encontrar opciones y organizar viajes. En una encuesta distinta de Booking.com, realizada a viajeros colombianos, el 67,9 % afirmó haber usado herramientas de IA para planear o durante un viaje. Entre quienes las utilizaron, el 51,4 % las consultó para recomendaciones locales y el 50,5 % para comparar precios u ofertas.

Estas cifras no se refieren específicamente a viajes de cultura pop, pero muestran cómo algunas personas emplean herramientas digitales para filtrar información y evaluar alternativas. Una consulta en lenguaje natural podría, por ejemplo, ayudar a explorar actividades cercanas a un recinto o barrios desde los que resulte práctico desplazarse. La disponibilidad de esas funciones depende de cada servicio.

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Alojamientos y fechas de viaje que son buscados mediante IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificación con presupuesto y verificación

La organización digital puede comenzar con una búsqueda amplia y avanzar hacia decisiones concretas: comparar fechas, revisar alojamiento, calcular traslados y reservar entradas por canales autorizados. Para los viajes vinculados a eventos, conviene confirmar primero la fecha y el lugar de la actividad antes de comprar servicios no reembolsables.

El interés por experiencias inspiradas en la cultura pop ya se refleja en la disposición de muchos viajeros colombianos a destinarles más dinero. Las aplicaciones turísticas ofrecen recursos para convertir esa motivación en un itinerario, mientras la encuesta disponible describe cuánto gastarían y cómo se prepararían, sin medir todavía el volumen de búsquedas de este tipo en esas plataformas.

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