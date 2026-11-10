Viajes inspirados en la cultura pop: así usan los colombianos las apps para planear sus próximas experiencias

Buscar un alojamiento cerca de un concierto, comparar opciones de transporte o encontrar actividades relacionadas con una serie son algunos pasos que pueden formar parte de la planificación de un viaje inspirado en la cultura pop. Las aplicaciones y plataformas turísticas reúnen herramientas para organizar esas decisiones, aunque los datos disponibles no detallan cuántas búsquedas de este tipo realizan los usuarios colombianos.
Una encuesta de Booking.com sobre cultura pop y viajes encontró que el 64 % de los participantes en Colombia gastaría más en un viaje motivado por sus intereses culturales y de entretenimiento. El estudio también señala que el 67 % considera que vale la pena pagar más por una experiencia relacionada con la cultura pop, mientras que el 51 % quisiera hacer un viaje de este tipo al menos una vez en la vida.
PUBLICIDAD
La encuesta no midió las búsquedas realizadas dentro de aplicaciones ni identificó qué destinos, artistas o producciones generan más consultas. Sin embargo, otra investigación de Booking.com sobre las decisiones de viaje en Colombia ofrece contexto sobre el papel que cumplen las herramientas digitales: el 40 % de los viajeros consultados las usa para organizar itinerarios, actividades y recomendaciones; el 37 % busca ofertas o consejos para cuidar su presupuesto, y el 33 % compara alternativas antes de reservar.
De la inspiración a la reserva
Las aplicaciones turísticas permiten reunir en un mismo lugar información sobre hospedaje, transporte y actividades. Para quien planea viajar por un concierto o visitar un lugar asociado con una película, estas herramientas pueden ayudar a estimar cuánto cuesta llegar, qué opciones de alojamiento existen y cuánto tiempo conviene permanecer en el destino.
PUBLICIDAD
La comparación también puede servir para ajustar el plan a un presupuesto. Según la encuesta sobre cultura pop, el 39 % de los participantes consideró razonable gastar entre 3,5 y 7 millones de pesos colombianos por persona en un viaje de este tipo; un 28,8 % señaló un presupuesto de hasta 3,5 millones. Para financiarlo, el 57 % ahorraría durante meses y el 39 % reservaría con mayor anticipación o buscaría ofertas.
En ese proceso, las funciones de búsqueda y recomendación pueden facilitar la exploración de alternativas, pero no reemplazan la revisión de condiciones como la ubicación, las políticas de cancelación, los horarios y los costos adicionales. Los precios también pueden cambiar según la fecha del evento, la demanda y la disponibilidad.
PUBLICIDAD
La inteligencia artificial entra en la planificación
Algunas plataformas ya incorporan herramientas de inteligencia artificial para ayudar a encontrar opciones y organizar viajes. En una encuesta distinta de Booking.com, realizada a viajeros colombianos, el 67,9 % afirmó haber usado herramientas de IA para planear o durante un viaje. Entre quienes las utilizaron, el 51,4 % las consultó para recomendaciones locales y el 50,5 % para comparar precios u ofertas.
Estas cifras no se refieren específicamente a viajes de cultura pop, pero muestran cómo algunas personas emplean herramientas digitales para filtrar información y evaluar alternativas. Una consulta en lenguaje natural podría, por ejemplo, ayudar a explorar actividades cercanas a un recinto o barrios desde los que resulte práctico desplazarse. La disponibilidad de esas funciones depende de cada servicio.
PUBLICIDAD
Planificación con presupuesto y verificación
La organización digital puede comenzar con una búsqueda amplia y avanzar hacia decisiones concretas: comparar fechas, revisar alojamiento, calcular traslados y reservar entradas por canales autorizados. Para los viajes vinculados a eventos, conviene confirmar primero la fecha y el lugar de la actividad antes de comprar servicios no reembolsables.
El interés por experiencias inspiradas en la cultura pop ya se refleja en la disposición de muchos viajeros colombianos a destinarles más dinero. Las aplicaciones turísticas ofrecen recursos para convertir esa motivación en un itinerario, mientras la encuesta disponible describe cuánto gastarían y cómo se prepararían, sin medir todavía el volumen de búsquedas de este tipo en esas plataformas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD