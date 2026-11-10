Bukele afirma que las fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel de la banda 400 Mawozo en Haití

El presidente salvadoreño difundió un video de 39 segundos con detonaciones y dijo que la operación en fue destruida la "Casa de la Muerte", identificada como el cuartel de la banda haitiana 400 Mawozo./ (Redes Nayib Bukele)

Guardar

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes que las fuerzas desplegadas por su gobierno en Haití destruyeron la “Casa de la Muerte”, identificada como cuartel de la banda 400 Mawozo, en una operación que busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños de mantenimiento desaparecidos desde el 18 de octubre.

Bukele difundió en su cuenta de X un video aéreo de 48 segundos que muestra una zona rural y varias detonaciones. El mandatario escribió el mensaje en criollo haitiano y afirmó que su gobierno había cumplido una promesa. “Destruimos la ‘Casa de la Muerte’ y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, señaló en la publicación.

PUBLICIDAD

El presidente agregó que la mayoría de los integrantes del grupo huyó “sin siquiera intentar luchar” y los calificó de cobardes. La grabación no permite establecer de forma independiente el alcance de los daños, ni precisar si hubo muertos o detenidos durante el operativo.

La residencia atacada había sido atribuida a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, señalado como líder de 400 Mawozo, una de las bandas que actúan en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.

El domingo, un grupo de tareas de la Policía Nacional de Haití, con respaldo de militares salvadoreños, ejecutó una operación contra el inmueble. El Miami Herald informó que el ataque incluyó drones explosivos, acciones terrestres y apoyo de cuatro helicópteros, dos de ellos operados por fuerzas de El Salvador.

PUBLICIDAD

El presidente Nayib Bukele anunció la destrucción del cuartel principal de la banda 400 Mawozo durante un operativo en Haití./ (Captura de pantalla de video)

Fuentes consultadas por ese medio indicaron que Joseph no estaba en la vivienda al momento de la incursión. También reportaron la posible muerte de varios hombres armados, aunque las autoridades haitianas y salvadoreñas no difundieron más detalles.

El diario The Haitian Times advirtió, por su parte, que existen versiones contradictorias sobre el resultado de la operación. Mientras algunos medios locales hablaron de una destrucción total de la propiedad, otros sostuvieron que el inmueble fue alcanzado, sin que se pudiera determinar la magnitud de los daños.

La búsqueda de cuatro técnicos motivó el envío de al menos 2,500 militares

La ofensiva salvadoreña en territorio haitiano comenzó después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación y mantenimiento que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Los hombres fueron emboscados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, un sector bajo influencia de grupos armados. El vehículo blindado en el que viajaban fue atacado y luego apareció incendiado. Desde entonces, no hubo información pública confirmada sobre su paradero.

El despliegue de las fuerzas salvadoreñas tiene como objetivo el rescate de cuatro técnicos desaparecidos tras una emboscada en Croix-des-Bouquets./ (Captura de pantalla de video)

Bukele sostiene que los cuatro salvadoreños permanecen con vida y presentó el despliegue como una misión de búsqueda y rescate. Según los reportes disponibles, El Salvador envió más de 2,500 efectivos a Haití desde el inicio de la crisis, con transporte aéreo propio y unidades que actúan junto a la Policía Nacional de Haití en zonas bajo control de bandas.

PUBLICIDAD

El contingente salvadoreño opera en virtud de un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.

La presencia de las tropas abrió interrogantes sobre la coordinación entre los distintos actores de seguridad en Puerto Príncipe: la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la misión internacional contra las bandas, el grupo de drones y el contingente salvadoreño.

Joseph negó haber participado en el ataque contra los técnicos y atribuyó la emboscada a la banda Chen Mechan. El jefe de 400 Mawozo también envió una carta a las Naciones Unidas en la que pidió mediación y diálogo, mientras aumentan las operaciones en Cul-de-Sac.

PUBLICIDAD