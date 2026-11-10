El Booker Prize tiene su primera novela de "auténtica" ciencia ficción

M. John Harrison, ganador del prestigioso Booker Prize, por su libro 'The End of Everything'

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Cuando M. John Harrison comenzó su carrera como escritor, en la década de 1960, conversaba a veces con otros autores de ciencia ficción sobre la mala reputación del género. «¿Por qué una obra de ciencia ficción bien escrita no debería considerarse ficción literaria?», recordó haber preguntado durante una reciente entrevista con la BBC. Seis décadas después, la idea de que la ciencia ficción no puede alcanzar las cimas de la literatura ha perdido fuerza y, el lunes, The End of Everything, su novela sobre una invasión extraterrestre de Gran Bretaña, obtuvo el Premio Booker.

Harrison ganó el Booker con una novela de ciencia ficción

Gaby Wood, directora ejecutiva del premio, sostuvo en un comunicado que se trata del «primer ganador del Booker surgido del auténtico mundo de la ciencia ficción», a diferencia de obras previas de autores como Margaret Atwood y Kazuo Ishiguro, que, según dijo, «tomaron prestadas facetas» del género. Mary Beard, clasicista y presidenta del jurado este año, afirmó que Harrison escribió una novela hábil «que te pone patas arriba, te arranca una sonrisa irónica y, sorprendentemente, dado el tema, te deja con un atisbo de optimismo».

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«Realmente no esperaba estar aquí arriba esta noche, sinceramente no; aquí, al final de todo. Pero aquí estoy», declaró un Harrison visiblemente conmovido al recibir el galardón. A sus 81 años, se convirtió en el autor de mayor edad en ganar el Booker. «Se habla con ligereza de que tu vida cambia, pero es extraño cuando sucede. Por fin me siento un escritor de verdad: totalmente falto de confianza», añadió.

La novela se impuso a otros títulos finalistas de anteriores ganadores del Booker, entre ellos The Disappearers, de Marlon James, y John of John, de Douglas Stuart. También competían The Things We Never Say, de Elizabeth Strout; Black Bag, de Luke Kennard; y May We Feed the King, de Rebecca Perry. Patricia Lockwood, una de las juezas, contó que no conocía a Harrison antes de leer el libro y que la experiencia fue «como conocer el resto de tu vida». «La he leído cinco veces», agregó. «He escrito dos ensayos sobre ella y un poema».

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El Premio Booker se concede cada año a la mejor novela escrita en inglés y publicada ese año en Gran Bretaña o Irlanda, según la decisión de un jurado. El reconocimiento incluye 50.000 libras, equivalentes a unos USD 66.700, y suele impulsar las ventas de las obras ganadoras. The End of Everything se incorpora así a la lista de premiados que integró más recientemente Flesh, de David Szalay.

El autor británico M. John Harrison, ganadora del Booker Prize por su novela 'The End of Everything'

La novela imagina una Gran Bretaña ocupada por extraterrestres

En The End of Everything, unos extraterrestres llamados iGhetti se han apoderado de Gran Bretaña. El protagonista es un recolector de objetos arrastrados por el mar que encuentra un «artefacto» alienígena en la rompiente y recorre la costa mientras el objeto crece. A veces intenta librarse de él; en otras, parece establecer un vínculo. Nadie a su alrededor sabe qué buscan los iGhetti ni cómo llegaron. «En la opinión más extendida, se consideraba que habían “salido de internet”», escribe Harrison. «De hecho, esta era la teoría predilecta del propio internet; el medio seguía presentándose firmemente —aunque con cierta desesperación— como el mensaje».

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Aunque utiliza temas habituales de la ciencia ficción, como el desastre apocalíptico, la distopía y el contacto entre humanos y extraterrestres, la novela evita varias convenciones del género. Harrison deja de lado gran parte de la construcción de mundos y opta por descripciones ambiguas, a veces contradictorias, que desorientan al lector. El autor explicó en entrevistas que comenzó el libro como un intento de escribir «una novela sobre el fracaso de la explicación en la sociedad» y que eligió un desastre como punto de partida. Beard destacó que la obra plantea un apocalipsis que, si ocurriera, sería «incomprensible».

Aunque Harrison es relativamente desconocido en Estados Unidos, desde hace tiempo recibe elogios de la crítica en Gran Bretaña, donde algunos lo han descrito como «el mejor escritor del que nunca has oído hablar». John Self escribió en una reseña de The End of Everything para The Times de Londres que el autor lleva «más de 50 años escribiendo libros desconcertantes y brillantes», desde su debut de 1971, The Committed Men, también ambientado en una Gran Bretaña distópica.

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Nacido en Rugby, Inglaterra, en 1945, Harrison alimentó su interés por la literatura al faltar a la escuela para leer novelas en la biblioteca local. A mediados de la década de 1960 comenzó a publicar relatos en revistas de ciencia ficción. Los jueces del Booker señalaron que The End of Everything puede leerse como thriller, misterio, sátira, distopía, novela de carretera y obra de realismo.

El encuadre de su triunfo como una victoria de la ciencia ficción podría, sin embargo, incomodar al propio Harrison. «No represento una categoría: soy yo», dijo en la conferencia de prensa posterior a la ceremonia. «El género te incapacita como escritor», añadió. «Limitas a tu público, y yo no quiero hacer eso. Quiero hablar con cualquiera, con todos».

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Fuente: The New York Times