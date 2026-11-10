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Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

En su ciudad natal y frente a la Basílica, el cantante ultimó detalles para la misa multitudinaria que cerrará la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Un cantante fue uno de los elegidos para cantar ante el sumo pontífice en la Basílica de Luján (Video: Instagram)
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El papa León XIV cerrará este miércoles su visita apostólica a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, programada para las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano. La celebración, de acceso libre y gratuito, marcará el último acto del pontífice en el país antes de partir hacia Lima, Perú, siguiente etapa de su gira por Sudamérica. Se trata del regreso de un Papa a territorio argentino después de 39 años.

Con el escenario emplazado en Luján de fondo, Luciano Pereyra publicó este martes en sus redes sociales una serie de fotografías de la prueba de sonido que realizó en la explanada del templo. “Prueba de sonido en #Luján. Todo listo para mañana”, escribió el cantante junto a las imágenes. Para Pereyra, la actuación tiene una dimensión personal adicional: nacido allí hace 45 años, cantará ante León XIV en su propia ciudad, y revivirá así un antecedente de hace más de dos décadas, cuando con 18 años interpretó Sólo le pido a Dios ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma.

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Las fotografías muestran el escenario circular montado frente al templo, cubierto por un toldo de tela celeste sostenido entre estructuras transparentes. Las dos torres góticas de la Basílica —con sus relojes y cruces— se recortan al fondo, mientras el entarimado de base oscura y faldones blancos queda conectado a una escalinata que asciende hacia el altar mayor. A los costados se observan paneles sin inscripciones y una hilera de sillas vacías dispuestas frente a la estructura.

Un hombre desenfocado con micrófono en un escenario con telas celestes, un crucifijo colgante y la fachada de una basílica gótica al fondo
Pereyra eligió cantar su versión de "Solo le pido a Dios"
Un hombre con micrófono sobre una tarima redonda, frente a una estructura con toldo azul y dos torres góticas de fondo
Luciano realizó la prueba de sonido en la Basílica de Luján antes de su presentación ante el papa León XIV

En varias tomas, Pereyra aparece con remera blanca, pantalón color arena y anteojos de sol oscuros, con un auricular in-ear visible y el transmisor inalámbrico sujeto a la cintura, micrófono en mano y en actitud de canto. En una de las imágenes sostiene además un mate, con el toldo celeste y la fachada del templo de fondo; en otra, levanta la mano para acomodarse los anteojos frente al crucifijo tallado sobre el arco de ingreso.

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Una de las postales lo muestra de espaldas al micrófono, observando a un grupo de personas del otro lado de una valla metálica: mujeres con bolsos cruzados, hombres con gorras y un termo en mano, con un edificio de estilo colonial al fondo y una bandera argentina flameando sobre las arcadas. La última fotografía lo ubica en el centro del escenario, de cara a una plaza con cientos de sillas blancas alineadas en filas, rodeado de personal de producción, vallas de contención y estructuras de sonido distribuidas en las esquinas del predio.

Además de las fotografías, Pereyra compartió un video en sus historias de Instagram donde se lo ve practicando una canción, aunque no Sólo le pido a Dios, la que habría sido elegida para homenajear al pontífice, con la fachada de la Basílica como telón de fondo.

Un hombre con gafas de sol y camiseta blanca sostiene un mate frente a un micrófono, bajo una cubierta de tela azul al aire libre
Con el mate en la mano, Luciano hizo la prueba de sonido frente a la Basílica de Luján
Un hombre de espaldas sostiene un micrófono frente a varias personas, filas de sillas blancas y un edificio colonial con arcos
El cantante estará en el cierre de la visita del papa a la Argentina (Instagram)

En el fragmento que las cámaras lograron captar, se escucha al cantante interpretar su tema Si no es contigo: “Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe y le pido a Dios que vuelvas. Me siento solo en esta guerra. Tu ausencia no me deja respirar. Si no es contigo, no quiero nada. Si no es contigo, no quiero nada, no quiero nada. Solo ese beso que está en tu boca me llega al alma”.

Tras la prueba de sonido, Pereyra dialogó con EFE y describió lo que significa para él la actuación. “Siento una felicidad muy grande. Estoy muy contento. Es una emoción ser anfitrión de esta hermosa fiesta”, afirmó el músico. Con un paralelo futbolístico, amplió: “Es jugar el Mundial, seguir jugándolo, pero con un montón de gente, sobre todo con los vecinos de Luján que recibimos a un Papa, la figura mundial de nuestra gente”.

Durante el ensayo, el artista se acercó a los voluntarios presentes en el escenario, se fotografió con ellos y recibió muestras de afecto. Antes de retirarse, pidió la bendición de uno de los sacerdotes que acompañaban los preparativos.

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