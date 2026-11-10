¿Cuánto cuesta atender a una persona con diabetes sin complicaciones en El Salvador?

El costo de atender a un paciente con diabetes sin complicaciones ronda los 1,000 dólares en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Atender a una persona con diabetes sin complicaciones cuesta cerca de USD 1,000 en El Salvador, según datos de la Federación Internacional de Diabetes citados por Patricia Argueta de Cativo durante una entrevista en el programa radial El corre corre.

La especialista en prevención y educación para la salud explicó que esa estimación corresponde a información reportada dos años antes de la entrevista y se refiere al manejo de pacientes sin complicaciones. Advirtió que el impacto económico aumenta cuando aparecen daños asociados a la enfermedad y que el costo también recae en las familias, sobre todo cuando una persona enferma deja de trabajar.

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Argueta de Cativo sostuvo que el sistema de salud salvadoreño debe destinar mayores esfuerzos a la prevención. Afirmó que detectar la enfermedad a tiempo puede disminuir las complicaciones y reducir la carga para los hospitales, las familias y el presupuesto público.

Prevención y atención temprana

La especialista planteó que El Salvador tiene recursos económicos limitados y que prevenir resulta menos costoso que atender casos avanzados. Señaló que el sistema sanitario debe fortalecer las acciones de educación, la detección temprana y el seguimiento médico antes de que los pacientes lleguen a los hospitales con insuficiencia renal, cetoacidosis diabética u otros cuadros graves.

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La detección temprana y la educación reducen la carga hospitalaria por insuficiencia renal y cetoacidosis diabética. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

También dijo que el cuidado de la salud no debe recaer solo en el sistema sanitario. Según expuso, la prevención involucra a las personas, las familias y la sociedad, porque las decisiones cotidianas sobre alimentación, actividad física, descanso y consultas médicas inciden en el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Síntomas y daños progresivos

Argueta de Cativo definió la diabetes como la permanencia de niveles altos de glucosa, o azúcar, en la sangre durante períodos prolongados. Explicó que esa elevación puede causar daños graduales en nervios, vasos sanguíneos, corazón, ojos y riñones.

La entrevistada señaló que los síntomas pueden tardar en aparecer o confundirse con situaciones cotidianas. Entre las señales mencionó el cansancio, la necesidad frecuente de orinar, la sed persistente y el aumento del hambre. Algunas personas, indicó, atribuyen esos cambios al calor, al trabajo u otras causas y retrasan la consulta médica.

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También citó la pérdida de peso sin haber iniciado una dieta ni una rutina de ejercicio, así como la visión borrosa. En este último caso, explicó que hay pacientes que consultan con un oftalmólogo cuando ya existe una afectación relacionada con la diabetes.

Las cifras sobre diabetes en El Salvador

Durante el programa se indicó que 463,300 adultos viven con diabetes en El Salvador y que el 23.2% desconoce que tiene la enfermedad. Los conductores precisaron que esas cifras corresponden a 2024.

Un total de 463,300 adultos viven con diabetes en El Salvador y el 23.2% desconoce su diagnóstico. (Crédito: Freepik)

Argueta de Cativo consideró necesario contar con datos más actualizados sobre la situación nacional. Dijo que las tendencias disponibles son preocupantes porque, a su juicio, muestran un aumento de los casos.

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La especialista añadió que el rango de edad de los diagnósticos se ha ampliado. Mencionó que ya se identifica diabetes en personas menores de 20 años y en adolescentes, una situación que relacionó con los cambios en el estilo de vida y la alimentación.

Factores de riesgo y alimentación

La entrevistada explicó que tener familiares con diabetes representa un factor de riesgo, especialmente cuando la enfermedad está presente en la madre o el padre. Aclaró que ese antecedente no determina que una persona desarrollará diabetes, aunque debe servir como advertencia para aumentar los cuidados y mantener controles médicos.

Argueta de Cativo también habló sobre la prediabetes. Indicó que hay una etapa en la que los niveles de glucosa ya están elevados, aunque todavía no se cumplen todas las condiciones para el diagnóstico de diabetes. Añadió que algunos médicos evitan usar ese término porque puede llevar a las personas a pensar que aún no tienen un problema y a postergar cambios en sus hábitos.

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Sobre la alimentación, sostuvo que prevenir no significa únicamente eliminar el azúcar. Recomendó una dieta balanceada, con alimentos frescos, vegetales y frutas en porciones adecuadas, y advirtió sobre el consumo frecuente de productos azucarados y harinas refinadas.

Recomienda tener una diera balanceada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explicó que algunos alimentos, aunque no sean dulces, pueden convertirse en azúcar dentro del organismo. Mencionó el pan blanco o pan francés como ejemplo de un producto elaborado con harina refinada. También dijo que los artículos promocionados como “sin azúcar” no deben consumirse sin control ni sustituir una alimentación equilibrada.

Hábitos, actividad física y controles

Argueta de Cativo vinculó el aumento de los casos con cambios en las rutinas. Dijo que la población realiza menos actividad física, utiliza más tecnología y consume con mayor frecuencia bebidas azucaradas, dulces y productos procesados. Recordó que antes las gaseosas se asociaban más con celebraciones, mientras que ahora forman parte de las compras habituales de muchas familias.

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La especialista agregó que el estrés, el descanso y la calidad del sueño pueden intervenir en los niveles de glucosa. Según explicó, esos factores, mantenidos durante períodos prolongados, pueden afectar la salud.

Como medidas de prevención, recomendó cuidar la alimentación, incorporar actividad física frecuente y asistir a controles médicos periódicos. Para una persona sana, sin molestias aparentes, sugirió acudir a consulta una o dos veces al año. En esas evaluaciones, el médico puede revisar peso, talla y otros parámetros, además de indicar exámenes como la medición de glucosa en ayunas.

Monitoreo y principales complicaciones

La entrevistada destacó que los glucómetros y los sensores de monitoreo continuo pueden ayudar a conocer los niveles de glucosa. Sin embargo, señaló que no basta con medirse: también es necesario interpretar los resultados para identificar por qué se elevan y tomar decisiones.

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Las personas sin molestias deben acudir a controles médicos una o dos veces al año para medir la glucosa en ayunas. (Foto: cortesía)

Argueta de Cativo explicó que el glucómetro tradicional requiere una punción en el dedo para obtener una gota de sangre, que se coloca en una tira reactiva conectada al dispositivo. Los sensores continuos, en cambio, permiten registrar la glucosa de forma constante sin realizar pinchazos frecuentes.

La especialista reiteró que la diabetes puede afectar nervios, vasos sanguíneos, corazón, riñones y vista. Sobre el pie diabético, explicó que el daño en nervios y vasos sanguíneos puede provocar pérdida de sensibilidad, especialmente en los pies, por lo que una persona podría no advertir una lesión.

Estas heridas pueden tardar en cicatrizar y requerir tratamientos prolongados. Argueta de Cativo advirtió que, sin atención oportuna y un abordaje adecuado, el pie diabético puede terminar en amputación.

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