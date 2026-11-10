Es argentino, trabajó con Aryna Sabalenka y Coco Gauff y revela qué hay detrás de los vendajes de las tenistas

Juan Pablo Pagano (a la izquierda), junto a Coco Gauff y Veronika Kudermetova (Crédito: Instagram / @jpablopagano)

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Juan Pablo Pagano es un kinesiólogo argentino formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que trabajó con varias figuras del circuito femenino. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula y Veronika Kudermetova son algunas de ellas. En los últimos años, su labor en el tenis profesional lo llevó a prestarle especial atención a una postal cada vez más habitual en los partidos de la WTA: la de jugadoras que compiten con un vendaje a la altura del muslo. Detrás de ese recurso hay una explicación física y funcional. “Lo usan para sentirse más sólidas y firmes en esa pierna”, explica.

El trabajo de Pagano con las tenistas comenzó en 2021, cuando se incorporó al equipo de Kudermetova. Al año siguiente, la rusa alcanzó el puesto 9° del mundo en individuales y el 2° en dobles. A partir de esa experiencia, el especialista fue ampliando su recorrido por el circuito y acompañó a jugadoras de distintas nacionalidades y características. En ese camino, el vendaje se convirtió en una herramienta recurrente en su trabajo.

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La explicación, según el kinesiólogo, está relacionada con la estabilidad de la cadera y la manera en que el cuerpo responde a las exigencias del tenis. “Hay jugadoras que presentan una menor estabilidad en uno de sus apoyos y necesitan compensarla mediante el trabajo muscular. El vendaje funciona como un estímulo externo que les permite ganar sensación de firmeza y confianza al desplazarse”, detalla Pagano, quien también acompañó a Sabalenka, Gauff y Pegula en algunos torneos.

La elección de la pierna, señala Pagano, tampoco es casual. Según su observación, en muchas jugadoras diestras, el vendaje aparece en la izquierda, mientras que en las zurdas puede observarse en la derecha. El profesional explica que esa relación “está vinculada con los movimientos que realizan durante el saque, especialmente con la pierna que utilizan para impulsarse y aterrizar”. Y agrega: “Es una zona sometida a grandes cargas y que cumple un papel importante en la generación de fuerza”.

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Naomi Osaka, con un vendaje en el muslo izquierdo (Crédito: Reuters)

“Ese vendaje sujeta. Y la sujeción es justamente lo que pide la cadera de muchas jugadoras”, observa el especialista.

En un deporte en el que cada detalle puede marcar la diferencia, el vendaje encierra un trabajo específico de evaluación, preparación y recuperación. Para Pagano, entender por qué aparece y qué función cumple también permite conocer una parte del trabajo silencioso que sostiene el rendimiento de las figuras del circuito femenino.

Sin embargo, el objetivo es que las tenistas dejen de depender de ese recurso. Según Pagano, uno de los desafíos del trabajo físico consiste en fortalecer la musculatura y mejorar la estabilidad para que puedan prescindir del vendaje. El especialista mencionó los casos de Kudermetova y Elise Mertens -ambas ganaron el título de dobles en Wimbledon 2025- como ejemplos de jugadoras que, con el tiempo, dejaron de utilizarlo.

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Alex Eala, una de las estrellas emergentes del circuito WTA, usó un vendaje en su muslo derecho este año en Wimbledon. Aquí celebra su triunfo ante Iga Swiatek, exnúmero 1 del mundo (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

“Un deportista de élite sin kinesiólogo es como un auto de Fórmula 1 sin mecánico”

Su experiencia también le permitió identificar diferencias en la preparación física entre el tenis masculino y el femenino. Más allá de las particularidades individuales, señala que “las mujeres presentan características biomecánicas y necesidades específicas que deben contemplarse en el trabajo cotidiano. Por eso, el abordaje no puede ser idéntico en todos los casos”.

En ese sentido, el kinesiólogo remarcó la importancia de contar con un equipo profesional que acompañe al tenista durante toda la temporada: “Un deportista de élite sin kinesiólogo es como un auto de Fórmula 1 sin mecánico”, sentencia. La comparación retrata la exigencia de un circuito en el que los jugadores compiten semana tras semana, viajan constantemente y necesitan recuperar el cuerpo para sostener el rendimiento.

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Juan Pablo trabaja con varias figuras del circuito femenino

La prevención también ocupa un lugar central. Para Pagano, el trabajo no debe limitarse a tratar una lesión cuando aparece, sino que tiene que anticiparse a los problemas que pueden surgir por la repetición de movimientos y las cargas propias del tenis.

En ese proceso, considera importante que los jugadores desarrollen una buena conciencia corporal desde edades tempranas. También destaca el valor de practicar otros deportes durante la formación, una posibilidad que permite incorporar diferentes patrones de movimiento.

Juan Pablo Pagano durante un entrenamiento con Veronika Kudermetova (Crédito: Instagram / @jpablopagano)