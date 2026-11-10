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Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Antes de la feria, varias marcas anticiparon vehículos con actualizaciones remotas, cámaras de 360°, asistencia de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego

Hombre con expresión pensativa en un concesionario de autos. Su mano en la barbilla, rodeado por filas de coches nuevos de varios colores.
La evolución tecnológica de los autos responde a la demanda de mayor confort y ahorro de los compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A pocos días del inicio del Salón del Automóvil 2026, Infobae Tecno reunió algunos de los lanzamientos recientes de diferentes marcas de vehículos, con foco en la electrificación, los sistemas de seguridad y las herramientas de conectividad que empiezan a ocupar un lugar central dentro de la experiencia del conductor y pasajeros.

La autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros, las cabinas con tres pantallas y los sistemas que detectan señales de cansancio del conductor aparecen entre las funciones más destacadas.

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Además, hay novedades en asistencia de estacionamiento, conectividad remota, actualizaciones inalámbricas y dispositivos que buscan hacer más sencilla la conducción cotidiana.

Automóvil deportivo gris visto desde atrás sobre un pavimento de concreto con iluminación azul y luces traseras rojas encendidas
El CUPRA Terramar PHEV es un híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 118 kilómetros. (Foto: CUPRA)

Qué novedades hay en vehículos híbridos enchufables

El CUPRA Terramar PHEV combina un motor de combustión de 1,5 litros con un propulsor eléctrico y una batería de 25,8 kWh. Tiene una autonomía eléctrica de entre 110 y 118 kilómetros, una cifra que permite cubrir parte de los desplazamientos urbanos sin utilizar gasolina, siempre que exista acceso a recarga.

El vehículo incorpora una pantalla central de 12,9 pulgadas, tablero digital de 10,25 pulgadas, Head-Up Display y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Para las maniobras suma cámara de 360°, sensores delanteros y traseros, sumado a parqueo automático.

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En seguridad, incluye control crucero adaptativo, frenado de emergencia, asistencia de carril, detector de punto ciego y sistema de monitoreo de fatiga Attention Assist.

Por su parte, la Geely Starray EM-R incorpora una configuración híbrida enchufable de rango extendido. Su sistema prioriza la tracción eléctrica y utiliza una batería de 29,8 kWh, con la que puede recorrer hasta 170 kilómetros en modo eléctrico.

Interior de un automóvil con volante deportivo, pantalla digital central, consola de mandos y techo solar con vista exterior hacia árboles
El interior del CUPRA León VZ integra tablero digital, pantalla central de 12,9 pulgadas y sistemas de asistencia para la conducción. (Foto: CUPRA)

Asimismo, la tecnología a bordo se concentra en tres superficies de información: pantalla central, cuadro de instrumentos digital y Head-Up Display, que proyecta datos de conducción frente al conductor. El modelo suma comando de voz, sistema de sonido con 16 parlantes y asistentes de conducción.

Cómo interviene el monitoreo de fatiga durante la conducción

El CUPRA León VZ mantiene un motor a gasolina, pero su novedad tecnológica está en los recursos de asistencia y monitoreo de la conducción. Integra una pantalla táctil central de 12,9 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, control por voz y conectividad inalámbrica o por cable con celulares.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con 10 airbags, frenado de emergencia Front Assist y un sistema de precolisión que prepara algunos elementos de protección ante un posible impacto.

Un automóvil gris circula por una autopista rodeado de otros vehículos, con gráficos digitales que indican sensores y distancia en los carriles.
Las asistencias a la conducción permiten un viaje más seguro y apoyan la atención del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispone de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, detector de punto ciego y Attention Assist, que analiza señales asociadas al cansancio o la pérdida de concentración del conductor. A ello se añaden cámara de reversa, sensores de parqueo y control electrónico de estabilidad.

Cuáles soluciones digitales incorpora un vehículo eléctrico compacto

El Kia EV2 es un SUV eléctrico compacto construido sobre la plataforma E-GMP. Tiene dos opciones de batería: una de 42,2 kWh, con autonomía de hasta 317 kilómetros, y otra de 61 kWh, que alcanza hasta 453 kilómetros.

Entre sus recursos tecnológicos aparecen el planificador de ruta para vehículos eléctricos, que calcula paradas de carga durante los trayectos, el sistema Plug & Charge para simplificar el proceso de recarga y las actualizaciones remotas de software, conocidas como OTA.

Automóvil rojo estacionado sobre pavimento frente a columnas cilíndricas y paredes con paneles de vidrio
Mazda CX-30 S incorpora siete airbags, control dinámico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y asistencia de arranque en pendiente. (Foto: Mazda)

Qué tecnologías de prevención suman modelos de Mazda

La Mazda CX-30 S es una propuesta centrada en funciones de control dinámico y protección de ocupantes. Incluye la plataforma Skyactiv-Vehicle Architecture, orientada a la respuesta del vehículo y al confort de marcha, junto con el sistema G-Vectoring Control Plus, que ajusta la entrega de torque para favorecer el comportamiento en curvas.

La SUV incorpora siete airbags, control dinámico de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de llantas, asistencia de arranque en pendiente y señal de frenado de emergencia.

Son sistemas que actúan en momentos distintos: algunos contribuyen en la trayectoria, otros alertan sobre la presión de los neumáticos y el resto ayuda a advertir a quienes circulan detrás cuando se produce una desaceleración brusca.

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