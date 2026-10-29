Triple pantalla, cancelación de ruido y 30 ayudas a la conducción: así funciona la tecnología de un auto híbrido

Las tres pantallas estás desplegadas en la parte del conductor y copiloto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de un auto híbrido suele partir de una diferencia técnica: combina un motor a combustión con uno o más propulsores eléctricos para administrar la energía según las condiciones de marcha. Esa configuración puede reducir el consumo de combustible y permitir trayectos urbanos con mayor uso de electricidad, sin depender de una recarga externa.

Pero la motorización no es el único aspecto a evaluar: las pantallas, la insonorización de la cabina, la climatización y las ayudas a la conducción transforman la experiencia a bordo.

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A esto se suma el balance técnico adecuado para cada usuario, como señala Camilo Arango, gerente de División de Ingeniería de Producto de Renault-Sofasa: “Al momento de elegir, la clave está en definir qué priorizamos en el día a día, sea autonomía, eficiencia energética o habitabilidad”.

En este sentido, se hace una explicación detallada de la tecnología detrás de los vehículos híbridos más modernos en el mercado y para qué sirve la tecnología que integra, muchas veces desaprovechada por el desconocimiento de los conductores.

La pantalla del copiloto no interfiere con la visión del conductor para evitar accidentes. (Foto: Infobae)

Qué utilidad tiene una triple pantalla en un auto híbrido

La disposición de modelos como el Renault Filante Full Hybrid E-Tech se compone de tres pantallas de 12,3 pulgadas. La primera, frente al volante, concentra los datos de conducción, como velocidad, autonomía, alertas y funcionamiento del sistema híbrido.

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La segunda, situada en la zona central, permite controlar navegación, climatización, conectividad y entretenimiento. La tercera pantalla está orientada al copiloto. Cuenta con un filtro de privacidad que reduce su visibilidad desde el puesto de conducción, una medida que busca evitar distracciones.

Además, en la tercera pantalla se pueden reproducir contenidos de video mediante aplicaciones, vincular auriculares Bluetooth y reproducir juegos táctiles.

La cancelación de ruido utiliza los altavoces del vehículo para evitar las interferencias del ruido externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa la cancelación activa de ruido en un auto híbrido

La cancelación activa de ruido utiliza el sistema de audio Bose de 10 altavoces para emitir señales que contrarrestan determinadas frecuencias del sonido exterior y del rodamiento.

El objetivo de este tipo de tecnologías es reducir la percepción de ruidos repetitivos dentro del habitáculo, como los generados por el contacto de los neumáticos con el asfalto o por el funcionamiento mecánico.

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Para qué sirven las 30 ayudas a la conducción

Las asistencias avanzadas a la conducción, conocidas como ADAS, buscan advertir sobre accidentes y, en algunos casos, intervenir para evitar o mitigar una colisión. “Las ayudas a la conducción hacen al vehículo más seguro y da mayor tranquilidad a la persona que lo va a manejar”.

Las ayudas a la conducción son un complemento pero no reemplazan la atención al volante del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las funciones que integran modelos híbridos recientes figuran el frenado autónomo en intersecciones, las alertas de tráfico cruzado delantero y trasero con frenado automático, y la alerta de salida segura para los ocupantes.

Asimismo, los vehículos incorporan asistencia activa al conductor, parqueo autónomo, asistente de maniobra evasiva de emergencia y un retrovisor interior digital que usa una cámara de alta definición para mostrar la zona posterior.

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Entre otras novedades, el sistema ClearView proyecta una visión periférica de 540 grados y puede mostrar el terreno bajo la estructura del vehículo. No obstante, es clave saber que estas herramientas no sustituyen la atención al volante ni la responsabilidad del conductor.

Qué función tiene cada modo de conducción

Los modos de conducción permiten modificar la respuesta de distintos sistemas del vehículo. En el modo Eco, la gestión energética prioriza el ahorro; en Sport, el software cambia su calibración para favorecer la entrega de potencia.

Los modos de conducción se enfocan en diferentes trayectos del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciudad, el sistema híbrido arranca en modo eléctrico y recupera energía durante las desaceleraciones y el frenado. Los motores eléctricos pasan a funcionar como generadores cuando no impulsan el vehículo.

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Marcas como Renault estiman que sus autos híbridos pueden circular hasta el 75% del tiempo en modo eléctrico en recorridos urbanos, aunque el resultado depende del tráfico, el clima, la distancia y el estilo de conducción.

Cuáles pautas seguir antes de comprar un auto híbrido

Arango señaló que conviene analizar el tipo de recorridos que se realizan con mayor frecuencia. Un usuario que circula sobre todo en trayectos urbanos puede aprovechar más la recuperación de energía y el uso del motor eléctrico.

Para quienes hacen viajes largos, es mejor verificar la capacidad del tanque, la red de talleres y las condiciones de garantía. Arango sugirió prestar atención a la posventa: “Nadie está exento de tener un accidente, de tener una necesidad de unos repuestos”.

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