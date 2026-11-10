Google quiere llevar la protección contra sitios peligrosos al modo incógnito de Chrome

Google planea extender la navegación segura de Chrome al modo incógnito.

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Google planea extender la función Navegación segura de Chrome al modo incógnito y al modo invitado. El cambio permitiría que el navegador muestre alertas ante páginas potencialmente peligrosas incluso cuando una persona navega sin guardar el historial en el dispositivo.

La novedad todavía está en desarrollo. Su presencia en Chromium, el proyecto de código abierto en el que se basa Chrome, apunta a que Google trabaja en incorporarla, aunque no confirma cuándo llegará a todos los usuarios ni si estará disponible en todas las plataformas.

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Navegación segura ya funciona en la navegación habitual de Chrome. La herramienta busca advertir sobre amenazas como sitios de phishing (páginas que imitan servicios legítimos para engañar y obtener datos), malware, extensiones sospechosas, anuncios maliciosos y tácticas de ingeniería social. Entre estas últimas se encuentra el “clickfix”, que induce a las personas a realizar acciones que pueden comprometer su seguridad.

Google busca advertir a los usuarios del modo incógnito de páginas peligrosas. (Google)

Cómo funciona Navegación segura

Para identificar riesgos, Chrome analiza las páginas que visita el usuario y las compara con listas de sitios maliciosos o potencialmente dañinos. La comprobación puede realizarse en tiempo real, de modo que el navegador tenga la oportunidad de mostrar una alerta antes de que la persona continúe en una página peligrosa.

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La herramienta ofrece dos niveles de protección: estándar y mejorado. La opción estándar comprueba los sitios frente a una lista de direcciones identificadas como peligrosas. La protección mejorada proporciona comprobaciones más amplias y puede advertir sobre amenazas nuevas con mayor rapidez, aunque implica compartir con Google información adicional relacionada con la navegación, de acuerdo con la configuración y las condiciones del servicio.

Según los indicios observados en Chromium, la futura ampliación permitiría activar ambas opciones también en el modo incógnito y el modo invitado. La implementación todavía podría cambiar antes de una eventual publicación para el público general.

Google empezará a advertir sobre páginas peligrosas en el modo incógnito de Chrome. (Google)

Qué cambiaría en el modo incógnito

El modo incógnito evita que Chrome guarde en el dispositivo el historial de navegación, las cookies y los datos de los sitios una vez que se cierra la sesión privada. Sin embargo, no vuelve invisible la actividad en internet: los sitios visitados, la red de trabajo o el proveedor de internet todavía pueden obtener información sobre la conexión.

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La incorporación de Navegación segura sumaría una capa de protección frente a páginas fraudulentas y amenazas digitales durante esas sesiones. Así, la navegación privada podría conservar sus funciones habituales y, a la vez, mostrar avisos si el navegador detecta un riesgo conocido.

Google también busca que la información de seguridad asociada con esta función no quede almacenada en el dispositivo durante la sesión privada. La propuesta priorizaría mantener esos datos en la memoria, que se borra al terminar la sesión, en lugar de guardarlos de forma persistente en el equipo.

La nueva herramienta de Chrome para su modo incógnito sumaría una capa de protección frente a páginas fraudulentas. (Google)

Este ajuste responde a una diferencia entre proteger al usuario y conservar datos localmente: Chrome necesitaría realizar las comprobaciones de seguridad, pero la compañía busca evitar que la actividad o información relacionada quede registrada en el dispositivo después de cerrar la ventana privada.

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Una función que aún no tiene fecha

Por ahora, Google no ha anunciado una fecha de lanzamiento para esta protección en incógnito o modo invitado. La aparición de cambios en Chromium suele anticipar trabajo en una función, pero no garantiza que se publique en la versión estable de Chrome ni que llegue sin modificaciones.

Cuando la ampliación esté disponible, los niveles estándar y mejorado podrían ofrecer alternativas según el balance que cada usuario prefiera entre protección y privacidad. En cualquier caso, Navegación segura no reemplaza otras medidas, como mantener Chrome actualizado, revisar los permisos de las extensiones y evitar ingresar contraseñas o datos bancarios en páginas cuya dirección resulte sospechosa.

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