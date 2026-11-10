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Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Rockstar Games no anunció una beta pública ni versiones para PC o teléfonos; las páginas que prometen esas opciones pueden buscar contraseñas, datos personales o dinero

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA 6 se encuentra a pocos días de estrenarse de manera oficial.
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A pocos días del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6), ciberdelincuentes están aprovechando el interés por el juego para atraer a los jugadores con promesas de betas, copias filtradas y accesos anticipados. Los sitios que ofrecen esas supuestas ventajas pueden buscar pagos en criptomonedas, contraseñas de cuentas o la instalación de programas maliciosos.

Rockstar Games anunció el lanzamiento de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No ha anunciado una beta pública ni acceso anticipado para jugar antes de esa fecha. Tampoco ha anunciado versiones para PC, Android o iOS. Por eso, una página que prometa descargar el juego para esas plataformas o jugarlo antes del estreno debe tratarse con sospecha.

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La firma de ciberseguridad Netcraft analizó páginas relacionadas con GTA VI detectadas entre el 1 de julio y el 27 de octubre de 2026. En su informe identificó cuatro tipos de engaño: supuestas copias filtradas, accesos anticipados, versiones móviles inexistentes y ofertas de descargas gratuitas. Algunas páginas ofrecen archivos o piden pagos, mientras otras esconden las descargas detrás de encuestas y registros que pueden generar ingresos para sus responsables.

Rockstar Games aclara que GTA 6 solo estará disponible para PS5 y Xbox en su lanzamiento. (Rockstar)
Rockstar Games aclara que GTA 6 solo estará disponible para PS5 y Xbox en su lanzamiento. (Rockstar)

Descargas que pueden infectar el equipo

Una de las páginas analizadas ofrecía un archivo llamado GTAVI.exe como descarga gratuita. Al examinarlo, 34 de los 68 motores de seguridad consultados por Netcraft en VirusTotal lo detectaron, principalmente, como un troyano. Este tipo de programa puede ocultarse como un archivo legítimo mientras realiza acciones dañinas en el dispositivo.

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Otro sitio promocionaba una supuesta versión completa filtrada y un lanzador para acceder al juego. Después de la descarga, pedía 100 dólares en criptomonedas para activar una cuenta. Netcraft observó las instrucciones de pago, pero no realizó la transacción. La empresa también encontró páginas que prometían entregar el juego gratis tras completar encuestas o registros, sin garantizar que la recompensa llegara a aparecer.

El análisis documentó, además, portales que imitaban tiendas o servicios asociados con Rockstar. Algunas páginas buscaban que los usuarios introdujeran sus datos de acceso o información personal en formularios falsos.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
Páginas web aseguran tener acceso a GTA 6 antes de su lanzamiento, pero contienen malware.

El riesgo para las cuentas y los datos personales

El objetivo de estas campañas no siempre es cobrar por una copia inexistente. Un instalador malicioso puede intentar obtener contraseñas guardadas en el navegador, cookies de sesión u otros datos personales. Las cookies pueden permitir mantener una sesión abierta en un servicio, por lo que su robo podría facilitar el acceso a una cuenta.

Las páginas falsas de Rockstar Social Club también pueden imitar el aspecto de un sitio oficial para que los jugadores ingresen sus credenciales. Si una persona reutiliza la misma contraseña en varios servicios, el robo podría poner en riesgo otras cuentas. Además, un acceso vinculado a un método de pago guardado puede exponer al usuario a compras no autorizadas.

Las supuestas versiones móviles son otra señal de alerta. Netcraft halló páginas que promocionaban archivos APK para Android, pese a que Rockstar no anunció el lanzamiento de una versión para teléfonos. Descargar aplicaciones desde sitios desconocidos puede exponer el dispositivo a software no verificado.

Existen páginas web que ofrecen de acceso anticipado a GTA 6, pero es totalmente falso.
Existen páginas web que ofrecen de acceso anticipado a GTA 6, pero es totalmente falso.

Cómo reconocer una oferta falsa

Para reducir el riesgo, conviene desconfiar de las páginas que prometen jugar antes del 19 de noviembre, ofrecen una beta que Rockstar no anunció o solicitan criptomonedas para desbloquear el juego. También es recomendable no instalar archivos procedentes de enlaces desconocidos, revisar cuidadosamente la dirección de una página antes de iniciar sesión y comprar el título únicamente en tiendas oficiales o distribuidores autorizados.

Netcraft prevé que las trampas podrían cambiar después del estreno. En lugar de prometer acceso anticipado, podrían ofrecer moneda virtual, trucos o ventajas que no existen, o hacerse pasar por servicios de soporte. La recomendación es verificar esas ofertas en los canales oficiales de Rockstar antes de descargar archivos, pagar o compartir datos de una cuenta.

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