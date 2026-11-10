América Latina

Ecuador: asesinaron a un exalcalde y candidato y a otro postulante suyo antes del inicio de la campaña

Uno de los candidatos había denunciado extorsiones y el hijo del exfuncionario también fue asesinado este año

Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato asesinado.
Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato asesinado.
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A dos días del inicio oficial de la campaña para las elecciones locales de Ecuador, un exalcalde que buscaba regresar al poder municipal y un candidato a concejal fueron asesinados a tiros en Huaquillas, una ciudad fronteriza con Perú, ubicada en la provincia de El Oro. El ataque, perpetrado la noche del lunes 9 de noviembre, dejó tres personas muertas y una herida, mientras las autoridades investigan si el crimen estuvo relacionado con amenazas de extorsión o si tuvo alguna motivación política.

Las víctimas fueron identificadas como Ronald Farfán, de 46 años, quien gobernó Huaquillas entre 2014 y 2019 y aspiraba nuevamente a la Alcaldía; Cristhian Rugel, candidato a primer concejal; e Hilda Ruiz, una comerciante de 63 años que se encontraba en el lugar del atentado. Un cuarto hombre resultó herido, aunque su condición médica no había sido precisada oficialmente hasta la mañana del martes.

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El crimen ocurrió aproximadamente a las 20:30 en la ciudadela Los Israelitas, en la intersección de las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón. Farfán y otros integrantes de su organización política se disponían a participar en una reunión con simpatizantes cuando cuatro hombres armados llegaron a bordo de dos motocicletas y dispararon contra el grupo, según la reconstrucción preliminar proporcionada por la Policía Nacional.

Rugel murió en el sitio del ataque. Farfán fue trasladado gravemente herido a una clínica privada, donde falleció pese a la atención médica. La tercera víctima también fue llevada a una casa de salud, donde se confirmó su muerte.

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La investigación policial se concentra inicialmente en un antecedente que involucra a Rugel. El candidato a concejal había sido víctima de extorsiones aproximadamente seis meses antes del asesinato, una situación por la que recibió acompañamiento de personal especializado de la Policía.

El coronel Renato González, jefe policial de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, explicó, según declaraciones difundidas por RTS, que los investigadores consideran ese antecedente como una de las principales hipótesis para esclarecer el ataque. Rugel, conocido como «Moro», era propietario de un gimnasio en Huaquillas y había denunciado amenazas relacionadas con exigencias económicas.

El asesinato sucedió la noche del 9 de noviembre de 2026.
El asesinato sucedió la noche del 9 de noviembre de 2026.

González precisó que la posibilidad de una motivación política no está descartada, aunque no constituye la principal línea de investigación hasta el momento. Las autoridades tampoco han determinado públicamente si los disparos estaban dirigidos contra uno de los candidatos o si ambos eran objetivos de los atacantes.

La distinción resulta relevante porque el asesinato ocurrió durante una actividad proselitista, pero antes del período oficial de campaña. De acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la promoción electoral para los comicios seccionales comenzará el jueves 12 de noviembre y concluirá el 26, tres días antes de la votación.

Farfán había retomado su participación política como candidato de Fuerza Fronteriza, una alianza integrada por las listas 88 y 102, con la que pretendía recuperar la administración de Huaquillas. Su candidatura formaba parte de una contienda municipal en la que se habían inscrito siete aspirantes.

Su trayectoria política comenzó al menos en 2004, cuando fue elegido concejal. Una década después llegó a la Alcaldía mediante una alianza que incluía al movimiento CREO. Durante cinco años encabezó el gobierno de este cantón, cuya actividad económica está estrechamente vinculada con el comercio transfronterizo entre Ecuador y Perú.

El asesinato también ocurrió nueve meses después de que uno de sus hijos fuera víctima de un crimen particularmente violento. El 9 de febrero de 2026, los restos de Ronald Josías Farfán Tenorio, de 22 años, fueron encontrados en fundas plásticas abandonadas en una calle de Huaquillas.

Ronald Farfán aspiraba volver a la alcaldía con un movimiento local.
Ronald Farfán aspiraba volver a la alcaldía con un movimiento local.

De acuerdo con la información policial recogida entonces por medios ecuatorianos, junto al cuerpo apareció un panfleto con amenazas. El exalcalde acudió al Centro Forense de Machala para identificar los restos de su hijo. Hasta el 10 de noviembre, las autoridades no habían establecido públicamente ninguna conexión entre aquel asesinato y el atentado que terminó con la vida del exfuncionario.

Tras el ataque del lunes, el alcalde de Huaquillas, Luis Fárez, declaró tres días de duelo cantonal y dispuso que las banderas permanecieran a media asta en las dependencias municipales. El gobierno local condenó el asesinato de las tres personas y solicitó a las instituciones encargadas de la investigación penal que esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.

El atentado se produjo en una de las provincias ecuatorianas más afectadas por la violencia homicida. Según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, El Oro registró una tasa de 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el primer semestre de 2026, la más alta entre las provincias del país en ese período.

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