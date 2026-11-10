Honduras

Honduras recibe hasta 140 deportados al día desde Estados Unidos y supera los 41 mil retornados

Las cifras, expuestas por el director del Observatorio de Migraciones, César Castillo, reflejan el impacto del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses

La separación familiar afecta a los retornados que dejan hijos, parejas y otros parientes establecidos en Estados Unidos. EFE/Gustavo Amador
La separación familiar afecta a los retornados que dejan hijos, parejas y otros parientes establecidos en Estados Unidos. EFE/Gustavo Amador
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Honduras enfrenta un volumen creciente de retornos desde Estados Unidos que presiona los mercados laborales y fragmenta familias. Cada día, un promedio de 140 hondureños es deportado desde territorio estadounidense, según César Castillo, director del Observatorio de Migraciones.

En lo que va del año, más de 41.000 compatriotas han regresado al país, una cifra que supera los registros del período anterior. De acuerdo con Castillo, el promedio de 140 deportaciones diarias contempla únicamente a quienes regresan mediante vuelos oficiales.

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Las organizaciones que siguen el comportamiento migratorio advierten que las deportaciones representan solo una parte del movimiento de retorno que experimenta Honduras. El fenómeno ocurre mientras miles de compatriotas continúan buscando oportunidades fuera de sus comunidades, principalmente por las dificultades para encontrar empleo, los bajos ingresos y los problemas de seguridad.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el cambio en el perfil de las personas deportadas. Según Castillo, anteriormente era más frecuente encontrar entre los retornados a hondureños que habían salido del país recientemente; ahora también regresan personas que llevaban entre 15 y 20 años viviendo en Estados Unidos.

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Escenario complicado para los hondureños

Este cambio tiene implicaciones que van más allá de las cifras, porque muchos de esos ciudadanos construyeron sus hogares, establecieron relaciones laborales y formaron familias durante su permanencia en el exterior.

Las estadísticas oficiales de deportación no incluyen a los migrantes que deciden volver de forma voluntaria ante las restricciones migratorias. EFE/ Jose Valle/Archivo
Las estadísticas oficiales de deportación no incluyen a los migrantes que deciden volver de forma voluntaria ante las restricciones migratorias. EFE/ Jose Valle/Archivo

En varios casos, los deportados tienen hijos, parejas y otros familiares que permanecen en territorio estadounidense. La separación familiar se convierte así en una de las consecuencias más difíciles de afrontar, sobre todo cuando el retorno ocurre de manera inesperada y sin tiempo para organizar las condiciones económicas y personales.

César Castillo señaló que existe temor entre esa población ante la posibilidad de ser detenida y deportada, particularmente después de perder mecanismos de protección que antes les permitían quedarse en ese país. Muchos llevan años de vida construida —estabilidad económica y familia incluidas— que difícilmente pueden recuperar de inmediato en Honduras.

Desafíos de reintegración laboral

El incremento de las deportaciones representa un reto para Honduras: el regreso de miles de personas exige condiciones que faciliten su incorporación al mercado laboral y su adaptación a una realidad que, en muchos casos, cambió durante los años que permanecieron fuera.

Para quienes vivieron entre 15 y 20 años en Estados Unidos, regresar puede significar comenzar desde cero: encontrar vivienda, buscar empleo y reconstruir vínculos sociales y familiares.

Las personas que retornan no siempre cuentan con ahorros suficientes para establecerse nuevamente. Algunas dejan atrás empleos, propiedades, negocios y proyectos familiares; otras deben enfrentar deudas o responsabilidades económicas que continúan vigentes pese a la deportación.

El desafío también alcanza a las familias que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Cuando uno de sus principales proveedores es deportado, los ingresos del hogar pueden reducirse considerablemente y afectar gastos esenciales como alimentación, educación, vivienda y atención médica.

El retorno de más de 41.000 hondureños desde Estados Unidos supera los registros del período anterior. EFE/José Valle
El retorno de más de 41.000 hondureños desde Estados Unidos supera los registros del período anterior. EFE/José Valle

Los especialistas consideran necesario prestar atención no solo a las cifras de deportación, sino también a las condiciones que encuentran los retornados al llegar al país. La reintegración económica y social resulta fundamental para evitar que quienes regresan enfrenten dificultades que los lleven a intentar emigrar nuevamente.

Las más de 41.000 personas retornadas durante el año muestran la dimensión del fenómeno y la necesidad de que Honduras fortalezca las oportunidades laborales, los programas de atención a migrantes y los mecanismos de apoyo para las familias afectadas.

La preocupación no se limita a quienes ya fueron deportados y también alcanza a miles de hondureños que permanecen en Estados Unidos con temor a ser detenidos y separados de sus familias, en medio de un escenario migratorio que sigue generando incertidumbre a ambos lados de la frontera.

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