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La Unión Europea prohibirá los falsos contadores de stock y las suscripciones difíciles de cancelar

Según un borrador al que accedió Reuters, las empresas arriesgarían multas de hasta 6% de su facturación mundial; la Comisión presentará la propuesta el 11 de noviembre

Ilustración de un teléfono móvil en perspectiva isométrica con un laberinto en pantalla bajo un sello azul con doce estrellas doradas en círculo.
El borrador de la Ley de Equidad Digital de la Comisión Europea prevé multas de hasta el 6% de la facturación global para las empresas que utilicen diseños engañosos, compras premarcadas o trabas para cancelar suscripciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Europea prohibiría los contadores falsos de stock, las casillas ya marcadas para comprar extras y los trámites laberínticos para dar de baja una suscripción, según un borrador de la Ley de Equidad Digital. Las empresas que incumplan arriesgarían multas de hasta 6% de su facturación mundial anual, informó Reuters.

El comisario de Justicia, Michael McGrath, presentará la propuesta el miércoles 11 de noviembre. Después deberá negociarla con los países miembros y con el Parlamento Europeo antes de que se convierta en ley, y ambos podrán modificar el alcance de las prohibiciones y el nivel de las sanciones.

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Hasta ahora se conoce el borrador, no el texto oficial. Agence Europe indicó que sería un reglamento, es decir, una norma que se aplica directamente en todos los países de la Unión Europea, y que reemplazaría la directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales.

La norma alcanzaría a cualquier tienda o servicio en línea, no solo a las grandes plataformas, según Agence Europe. La Comisión recibiría además poder para investigar y sancionar de forma directa.

Diez prácticas quedarían prohibidas sin más trámite

El anexo del borrador, citado por Agence Europe, enumera diez prácticas de diseño engañoso (dark patterns, en inglés). Entre ellas figuran los contadores que simulan cuántas unidades quedan o cuántas personas compraron un producto, las notificaciones falsas, las ventanas emergentes insistentes y las casillas premarcadas. Se prohibirían sin que haya que probar un daño en cada caso.

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Las suscripciones también tendrían reglas propias. Cuando un contrato dure seis meses o más, la empresa deberá avisar de la renovación entre un mes y 14 días antes, y ofrecer un botón de baja visible en su sitio o aplicación, según Agence Europe.

Los medios que leyeron el borrador agregan otros cambios. Quienes vendan entradas con precios que varían según la demanda tendrían que informar cuántas quedan en cada categoría y el precio máximo que podría pagar el comprador, según Rapporteur. El borrador no prohíbe esa práctica.

Las promociones de personas influyentes pagadas por una marca deberían llevar una etiqueta como “publicidad” o “colaboración comercial”, según el mismo medio.

Niños, videos automáticos y cuánto se puede multar

Ilustración de la silueta de un niño frente a una pantalla, un mando de videojuegos y un escudo protector con la bandera de la Unión Europea.
La normativa proyectada por la Unión Europea busca prohibir la publicidad personalizada a menores, frenar las funciones de reproducción automática compulsiva y vedar las cajas de recompensa en videojuegos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El borrador prohíbe la publicidad personalizada dirigida a menores y a consumidores vulnerables, según Reuters. Rapporteur añade que también quedaría vedado cobrar precios personalizados a niños. En los videojuegos, las monedas virtuales vendrían desactivadas por defecto para menores y las cajas de recompensa al azar quedarían prohibidas, según Agence Europe.

Las plataformas cuyas funciones incentiven un uso compulsivo tendrían que permitir apagarlas, una por una o todas juntas. Agence Europe cita como ejemplos, la reproducción automática de contenido y las funciones que premian volver a la aplicación a horas fijas. El texto no exige que vengan apagadas de fábrica.

Las cifras de sanciones aparecen con matices según el medio. Agence Europe y Reuters hablan de multas de hasta 6% de la facturación mundial. Rapporteur precisa que el tope general sería de 4% de los ingresos en los países afectados, y que el 6% se reservaría para infracciones generalizadas en varios países, por medio de otro reglamento de cooperación entre autoridades de consumo.

Un estudio de revisión de la normativa europea, citado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, calculó el daño anual a los consumidores por prácticas digitales problemáticas en 7.900 millones de euros, y lo describió como una estimación prudente. En la consulta pública previa, el 69% de los participantes dijo haber tenido dificultades para cancelar un contrato en línea.

Las organizaciones de consumidores y las empresas difieren. La Organización Europea de Consumidores pide que cancelar renovaciones automáticas sea fácil, según el medio Poland Insight. La asociación empresarial DOT Europe reclama coherencia con las leyes vigentes, como la de servicios digitales, y más control sobre las ya existentes.

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