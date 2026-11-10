Suben las temperaturas en el AMBA: cuándo llegará la máxima de 29 grados y qué día se esperan lluvias

El SMN señaló temperaturas calurosas para los próximos días, con posibilidad de chaparrones para la mitad de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con temperaturas en ascenso, máximas cercanas a los 30 ℃ y probabilidad de lluvias el miércoles, según el pronóstico extendido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período comprendido entre este martes 10 y el lunes 16 de noviembre.

Este martes se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con una mínima de 16 ℃ y una máxima de 26 ℃. La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque podría alcanzar entre 0 y 10 % durante la noche. Se esperan vientos de entre 13 y 22 km/h.

PUBLICIDAD

El miércoles será la jornada con mayores chances de inestabilidad en el AMBA. El SMN anticipó probabilidades de chaparrones entre 10 y 40 % durante la mañana y la tarde, en un día con temperaturas de entre 18 ℃ y 28 ℃. Hacia la noche, el cielo tendería a despejarse.

Una tabla meteorológica detalla el pronóstico de temperaturas y probabilidades de precipitación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días.

Para el jueves se espera una mejora de las condiciones, con baja probabilidad de precipitaciones y una máxima de 29 ℃, la más elevada del período. El viernes continuará el tiempo cálido, con registros previstos entre 19 ℃ y 28 ℃, sin lluvias relevantes.

Durante el fin de semana, las máximas se ubicarán en torno a los 28 ℃ el sábado y los 25 ℃ el domingo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. El lunes iniciará con una mínima estimada en 18 ℃ y una máxima de 25 ℃, también bajo condiciones de nubosidad variable.

PUBLICIDAD

En provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en el suroeste y oeste. Sin embargo, con el paso de las horas las precipitaciones desaparecerán. Desde el martes a la hora y hasta el jueves a la mañana, la estabilidad será una constante, con nubosidad variada en todo el territorio bonaerense.

El jueves, en horas de la tarde, se aguardan tormentas aisladas en el área que comprende Coronel Suárez, Pigüé, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Necochea. Al día siguiente, el frente de tormenta se extenderá hacia el norte y oeste. En tanto, para el fin de semana volverá un período de estabilidad signado por distintos grados de nubosidad en la provincia.

PUBLICIDAD

Las alertas en el resto del país

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala sectores bajo alerta amarilla en la Patagonia y la zona cordillerana de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el suroeste de la provincia de Santa Cruz cuenta con una alerta amarilla por lluvias. Este tipo de advertencias corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este sentido, las recomendaciones oficiales son mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

A su vez, dicha provincia, junto a Tierra del Fuego, el norte de San Juan y el oeste de La Rioja, también cuenta con una alerta amarilla por fuertes vientos. En este sentido, las acciones son evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir. Por último, en el norte de Mendoza hay una alerta amarilla por fuertes nevadas. Ante este panorama, se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.