Economía

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 8

Los haberes, pensiones y asignaciones subirán 1,93% en noviembre de 2026. El calendario oficial informa las fechas de cobro y los nuevos importes para cada beneficio

Ilustración de un hombre mayor que recibe billetes en ventanilla dentro de una oficina con la inscripción ANSES en la pared.
Los jubilados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 8 cobran el 19 de noviembre un total de 514.158,46 pesos con el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de noviembre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 8 cobrarán en distintas fechas, según la prestación que les corresponda.

El mecanismo de actualización está regulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una revisión mensual de los haberes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses. Así, la inflación de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fijó en 1,93%, determina los valores que se abonan en noviembre.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que reciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 8 cobrarán el 19 de noviembre.

El haber mínimo jubilatorio será de $444.158,46. A esa cifra se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran la mínima recibirán un total de $514.158,46.

Por otra parte, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el haber previsional, quedará fijada en $203.182,22 durante noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo y cuyo DNI finalice en 8 tendrán fecha de cobro el 30 de noviembre. El haber máximo del sistema previsional se ubicará en $2.988.765,82.

PUBLICIDAD

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Ilustración de una mujer que escribe en un papel junto a un niño frente a un escritorio de oficina con computadoras y el texto ANSES.
La Asignación por Prenatal para personas con DNI finalizado en 8 se abona el 19 de noviembre según las escalas de ingresos familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 8 cobrarán el 24 de noviembre.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación. Con el aumento de noviembre, ese pago directo será de alrededor de $127.700 por hijo. El 20% restante se retiene hasta que la persona titular presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar cuando corresponda.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores registrados y otros grupos alcanzados por el sistema, varía de acuerdo con los ingresos familiares:

  • Ingreso familiar de hasta $1.235.699: $79.816 por hijo.
  • Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $53.841.
  • Entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $32.566.
  • Entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $16.806 (quedan excluidas las familias donde un integrante gane individualmente más de $3.271.814).

Para los hogares con hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos: $259.861,30 para ingresos de hasta $1.212.301, $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y $116.023,37 para el tramo siguiente.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 percibirán el pago el 24 de noviembre, dentro del mismo calendario establecido para la AUH.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las trabajadoras y los trabajadores alcanzados por la Asignación por Prenatal, con DNI terminado en 8, cobrarán el 18 de noviembre. La Asignación por Maternidad se paga desde el primer día del calendario que corresponde a cada terminación de DNI.

El monto de la Asignación por Maternidad equivale exactamente a la remuneración bruta de la trabajadora dependiente (sin descuentos de obra social ni jubilación) durante los 90 días de licencia. Por su parte, la Asignación por Prenatal sí se liquida en cuatro tramos según el ingreso del grupo familiar: $79.816 (hasta $1.235.699), $53.841 (hasta $1.812.272), $32.566 (hasta $2.092.326) y $16.806 (hasta $6.543.628).

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Ilustración de personas adultas que forman una fila en la acera frente al edificio de ANSES junto a una calle con vehículos.
Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI que termina en 8 cobran el 13 de noviembre el haber mensual y el bono de 70.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prestaciones de pago único se actualizaron con el incremento mensual y quedaron fijadas en los siguientes valores:

  • Nacimiento: $93.032,34
  • Adopción: $556.214
  • Matrimonio: $139.297,43

Estas prestaciones no dependen de la terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena pueden tramitarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

Las Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizado en 8 tendrán acreditado el haber el 13 de noviembre.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

  • PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
  • PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76

Desempleo Plan

Los titulares del Seguro de Desempleo Plan 1 con DNI finalizado en 8 cobrarán el 1 de diciembre, de acuerdo con el cronograma correspondiente al período de noviembre.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre, en concepto del período de octubre.

Temas Relacionados

Calendario 2026AnsesJubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dato clave de Estados Unidos que puede extender el rebote de los bonos argentinos y la baja del riesgo país

Se conocerá esta mañana a cuánto ascendió la inflación en ese país, lo que incidirá de manera directa en los inversores. Si da menos del 0,3% proyectado podría ser muy buena noticia para los activos locales, tras el rally de ayer

El dato clave de Estados Unidos que puede extender el rebote de los bonos argentinos y la baja del riesgo país

Inflación: la buena señal de los primeros días de noviembre y el dato que el Indec dará a conocer esta semana

Las consultoras registraron una desaceleración en el ritmo de aumento de precios de alimentos y bebidas en la primera semana del mes. El efecto del Cyber Monday y las proyecciones para el IPC de octubre

Inflación: la buena señal de los primeros días de noviembre y el dato que el Indec dará a conocer esta semana

Por la suba del crudo, las petroleras argentinas aumentaron sus ingresos en más de USD 5.100 millones en ocho meses

El alza del precio internacional del petróleo, combinado con récords de producción y exportación elevó su facturación a USD 17.475 millones entre enero y agosto de 2026, calculó un informe privado

Por la suba del crudo, las petroleras argentinas aumentaron sus ingresos en más de USD 5.100 millones en ocho meses

Por qué la suba del riesgo país afecta la compra de reservas del Banco Central y la cobertura cambiaria

La semana pasada el indicador del JP Morgan había subido más de 100 puntos básicos. Analistas alertan que el aumento complica los fundamentos del programa financiero de Caputo y limita la colocación de empresas, que nutría parte de las compras oficiales

Por qué la suba del riesgo país afecta la compra de reservas del Banco Central y la cobertura cambiaria

Trigo argentino al rescate: una menor cosecha en Brasil abre grandes puertas para la exportación nacional

Las compras externas del vecino país llegarían a un récord de entre 7,5 y 9 millones de toneladas, según el USDA y estimaciones privadas. Argentina tiene el desafío de moverse rápido, en medio de un escenario externo cambiante

Trigo argentino al rescate: una menor cosecha en Brasil abre grandes puertas para la exportación nacional

DEPORTES

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Lando Norris, con Infobae: “Espero con ilusión correr con la Fórmula 1 en Argentina”

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

TELESHOW

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

INFOBAE AMÉRICA

El croissant no nació en Francia: la historia real detrás de su icónica forma

El croissant no nació en Francia: la historia real detrás de su icónica forma

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

La buena política no se fabrica en serie

El príncipe Harry y Meghan viajan a Bruselas para un acto sobre seguridad infantil tras el arresto del padre de la duquesa de Sussex

Francia y Camboya inaugurarán un templo de casi 1.000 años restaurado en el complejo arqueológico de Angkor