El crudo testimonio de un sacerdote con parálisis que utiliza la IA para dar misa y que emocionó al papa León XIV

El crudo testimonio de un sacerdote con parálisis que utiliza la IA para dar misa y emocionó al papa León XIV

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La visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba no solo tuvo la particularidad de sus discursos en la Catedral y la explanada de la Escuela de Aviación Militar de la provincia, sino también los crudos testimonios que escuchó. Uno de los que llamó la atención fue el de un sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba que quedó con parálisis y utilizó la inteligencia artificial para recrear su voz y así poder dar misa.

El testimonio del cura cordobés conmocionó a todos los presentes en la Plaza San Martín frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí contó cómo, tras una falla en una operación, su cerebro quedó sin oxígeno y cómo la tecnología lo ayudó a mantener el vínculo con la fe.

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El sacerdote contó que dedicó años de su vida a la formación inicial y permanente en el Seminario Mayor de Córdoba, donde también se desempeñó como formador de formadores. Hace once años, una cirugía que en principio no revestía complejidad derivó en una falta de oxígeno en el cerebro que lo dejó con múltiples discapacidades: dificultades para caminar, para mover las manos, para hablar y para ver. El sacerdote describió el momento en que tomó dimensión real de su situación como un punto de inflexión que lo obligó a tomar una decisión de fondo sobre cómo continuar su vida religiosa.

“Tuve que discernir y decidir cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y como sacerdote”, relató ante el Pontífice. Enumeró las opciones que se presentaron frente a él: la amargura, la ira, el rencor, el abatimiento. Sin embargo, eligió otro camino: “Iluminado por el buen espíritu y por el testimonio de los que me cuidaron y me acompañan con amor fiel, elegí abrirme, no encerrarme y salir, compartir con mis límites, participar y amar abrazando la vida como viene”.

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El sacerdote sufrió una falta de oxígeno cerebral durante una cirugía hace once años que afectó su movilidad, habla y visión (Mario Sar)

Esa determinación se tradujo en una serie de compromisos concretos: seguir orando, intercediendo, aconsejando y participando dentro de sus posibilidades. El cura describió como “una gracia y un regalo” el hecho de continuar residiendo parte de su tiempo en el seminario donde se formó y ejerció como formador al momento de la operación. Hace dos años, los propios formadores y seminaristas de esa casa de estudios le solicitaron que presidiera una misa mensual y que redactara la homilía para que alguno de los sacerdotes concelebrantes la leyera en su nombre.

Fue aquí que la tecnología abrió una posibilidad adicional. Por iniciativa de su párroco, familiares y amigos, y con la participación de Radio María, se logró recuperar una grabación de su voz anterior a la cirugía. A partir de ese material, una aplicación de inteligencia artificial permitió reproducir esa voz en formato de audio para los textos que Carranza escribe: homilías y meditaciones de la Palabra que utiliza en su rol de consiliario de grupos del movimiento Equipos de Nuestra Señora. “Esto está comenzando a abrir nuevas posibilidades de evangelización y confío en que el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo”, expresó.

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Antes de concluir su intervención, el cura le formuló una pregunta directa al Papa: “Muchos sacerdotes y consagrados, con el tiempo, tenemos enfermedades o dificultades de salud que limitan nuestra posibilidad de asumir responsabilidades para la misión. ¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?”

El papa León XIV evocó la figura del Cura Brochero y recomendó el empleo de la tecnología en la tarea de predicar (Mario Sar)

Un rato más tarde, durante el discurso, León XIV realizó una referencia a su propia hospitalización reciente y evocó la figura del Cura Brochero, quien continuó su ministerio ciego y enfermo de lepra. “Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, afirmó el Pontífice. En esa misma línea, alentó a los presentes a “servirse de la tecnología para continuar dando testimonio” y a ser creativos en la búsqueda de nuevas formas de predicar.

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El encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción reunió a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales de Córdoba. También tomó la palabra Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé con una enfermedad que afecta su visión, quien reflexionó sobre el cuidado mutuo como forma de servicio. El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, pronunció palabras de bienvenida antes del discurso del Pontífice.

En su alocución, León XIV abordó el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, convocó a una conversión permanente y subrayó que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”. Citó a su predecesor Francisco para sostener que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual” y remarcó que el acompañamiento material debe estar unido al anuncio de Jesucristo.

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