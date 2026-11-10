Nuevos modelos diésel y eléctricos: por qué vuelve a crecer la oferta de vans y furgones en la Argentina

El reparto de última milla creció exponencialmente en los últimos dos años, motivando a las marcas a aumentar la oferta de vehículos de transporte urbano de cargas livianas.

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En el marco de Fenatran, la feria de transporte y logística de São Paulo, Ford y Volkswagen presentaron dos nuevas propuestas de furgones y vans para el mercado regional, con diferencias en tamaño y tecnología de propulsión.

Ford lanzó la Transit City, una versión compacta destinada al transporte de última milla dentro de su línea de furgones eléctricos E-Transit, comercializada en Argentina desde 2024. El modelo complementa la oferta de vehículos con motor turbodiésel que llega desde Uruguay.

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Volkswagen, en cambio, presentó el Tempest, un modelo basado en el Maxus Deliver 9, producido en China junto con su socio SAIC. El vehículo tendrá cuatro configuraciones y 12 versiones, entre furgones Cargo, vans de pasajeros y utilitarios con cabina simple y caja tipo pickup. Todas las alternativas contarán con motor turbodiésel y, en una segunda etapa, prevista para 2028, llegarán las versiones 100 % eléctricas.

Volkswagen presentó la nueva línea de furgones y utilitarios Tempest durante la feria de transporte Fenatran en Brasil. Llegarán a Argentina en el segundo trimestre de 2027. (Infobae)

El cambio del mercado argentino

Ambas novedades reflejan la transformación que atraviesa el segmento de vans y furgones en el mercado argentino. La categoría estuvo afectada por las restricciones a las importaciones entre 2022 y 2023, que llevaron a algunas marcas a reducir su portafolio y priorizar modelos de acceso o de mayor volumen, en lugar de sostener vehículos específicos como estos.

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“No queremos volver a un esquema cerrado, porque fue muy doloroso durante esos años previos a esta apertura. Vender una Renault Master era tan caro que equivalía a tres autos. Entonces tuvimos que dejar de comercializarla para poder darle algo que vender a nuestra red”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, durante una rueda de prensa en Santa Isabel, en el lanzamiento industrial de Renault Niagara el mes pasado.

Ese escenario limitó el mercado y dejó casi sin competencia fuerte a la Mercedes-Benz Sprinter durante un tiempo. De hecho, Prestige Auto, la empresa que tomó el control de las operaciones de la marca alemana en junio de 2025, volvió a traer al mercado argentino la Mercedes-Benz Vito, que también había sido discontinuada.

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Actualmente, la Sprinter es líder indiscutida de la categoría, con un portafolio de 40 versiones y precios que parten de $ 70.000.000 para el furgón liviano y alcanzan $ 149.000.000 para el minibús 19+1. Desde este año, además, cuenta con opciones de caja automática y kits de conversión a tracción 4x4.

Mercedes-Benz Sprinter es el dominador del mercado y también el único furgón de producción nacional.

Sin embargo, el mercado vivió una convergencia de variables simultaneamente, porque mientras se abría el mercado en 2024, lo que generó un incremento de la competencia para las marcas de autos en general, también aumentó exponencialmente el comercio electrónico y, como consecuencia, el uso de transporte de última milla para atender la demanda de entregas.

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El nuevo escenario justifica ampliar la oferta de las marcas en este tipo de vehículos, no solo en furgones medianos y grandes, sino también en los de segmento B, donde Stellantis, por ejemplo, lanzó las versiones europeas de Peugeot Partner y Citroën Berlingo, y sumó recientemente el Peugeot Partner Rapid, una versión “francesa” del Fiat Fiorino.

Toyota dio el primer paso en 2024

Apenas dos meses después de la asunción del actual Gobierno nacional, en febrero de 2024, el primer fabricante que apostó por los furgones y vans fue Toyota, al instalar una planta de ensamblaje en Zárate para sus modelos Hiace. Hasta entonces, llegaban importados desde Japón en un volumen bajo. Hoy, la Hiace se comercializa a $ 72.800.000 en su versión furgón y a $ 87.800.000 en la de pasajeros.

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Un mes más tarde, Ford reforzó su presencia en la categoría con la importación desde Turquía de las E-Transit 100 % eléctricas. Esa tecnología está orientada al transporte urbano y al reparto de última milla. La E-Transit tiene un precio de $ 100.000.000 —unos USD 65.000— en la versión L2H3, una van mediana de techo elevado, y de $ 100.967.000 en la configuración de chasis-cabina.

Ford ofrece la línea convencional de Transit, pero sumó en dos etapas las versiones 100% eléctricas. La Transit City se presentó en Fenatran y llegará a Argentina entre febrero y marzo del año próximo.

Las Transit eléctricas complementaron la producción de unidades con motor diésel que fabrica Nordex en Uruguay. La oferta incluye tres tipos de vehículo —furgón, van y pickup—, con precios de entre $ 75.000.000 y $ 102.000.000.

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Durante el último año también regresaron las propuestas europeas con las nuevas Peugeot Expert y Boxer, junto con sus modelos equivalentes de Citroën, Jumpy y Jumper, cuyos precios van de $ 60.000.000 a $ 78.000.000. Además, volvió la Renault Master, con una gama de furgones de entre $ 68.000.000 y $ 83.000.000.

Ford suma la Transit City y Volkswagen apunta a 2027 con la Tempest

Ford entendió que la oferta de vans eléctricas requería un vehículo de menor porte y comenzó a importar desde China la Transit City. El precio de lista parte de $ 69.525.000 para la versión chasis y llega a $ 76.014.000 para el furgón L2H2, con una opción intermedia de $ 70.297.500 para el furgón L1H1.

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El plan de Volkswagen con la nueva Tempest está en sus primeros pasos. El lanzamiento para el mercado brasileño contempla cuatro configuraciones y 12 versiones, todas con motor turbodiésel y caja manual.

Según informó la marca en una rueda de prensa con medios argentinos durante Fenatran, el modelo saldrá a la venta en Argentina en el segundo trimestre de 2027, con un portafolio similar e importado desde China, dado que utiliza una plataforma de SAIC.

Volkswagen prevé comenzar la producción o el ensamblaje parcial de la Tempest en un plazo de dos años. Esto permitiría alcanzar la integración mínima de partes para que sea considerada un vehículo Mercosur y, de ese modo, exportarla a Argentina sin pagar el arancel extrazona que impactará en su precio cuando llegue al mercado en 2027.

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