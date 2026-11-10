La misa del Papa en Luján mostrará un mosaico del arco político y pondrá en pausa las confrontaciones

El papa León XIV durante su visita a Córdoba

Guardar

Una jornada no exenta de complejidades tendrá este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Su gestión tiene a cargo la organización de la santa misa desde la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján con la que el papa León XIV se despedirá masivamente de sus feligreses tras la gira por Argentina. Será un hecho histórico, multitudinario y también político para la dirigencia.

Desde hace meses que el gobierno provincial viene organizando la jornada. Pese a que el primer anillo de seguridad y proximidad a León XIV corre por cuenta del Vaticano, Buenos Aires estará a cargo de la seguridad global del evento en el que, se calcula, habrá cerca de 2 millones de personas, muchas de las cuales ya están apostadas en la ciudad de Luján, la capital nacional de la fe.

PUBLICIDAD

Pero también tendrá un componente claramente político. Primero, desde el contenido que en sus discursos viene pronunciando el líder de la Iglesia Católica. Desde su llegada a la Argentina, frente a la cúpula política del país —desde el presidente Javier Milei, hacia abajo—, líderes empresariales y sindicales, León XIV habló de la vida democrática, el bien común y la responsabilidad pública. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, dijo en el Palacio Libertad frente al presidente, gobernadores y demás figuras del ámbito político.

Allí también habló de que quien ejerce autoridad deberá “orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”. Al salir de ese encuentro, por ejemplo, tanto el gobernador Axel Kicillof como el diputado nacional, Máximo Kirchner, coincidieron con el mensaje papal y pidieron que el gobierno nacional lo ponga en práctica. Ambos volverán a coincidir este miércoles. Al igual que Sergio Massa, que también estará presente.

PUBLICIDAD

Axel Kicillof y Soledad Querehilac junto a León XIV durante su visita a Don Orione

Pero desde distintos sectores del peronismo buscan que la presencia de León no intervenga en la discusión interna que atraviesa el espacio. Todos reconocen que la presencia del sumo pontífice acerca, pero su paso por el país supera cualquier interpretación. “Cuando viene el Papa, tiene una trascendencia suficiente. No hay que medirlo todo en lógica de amigo-enemigo; hay hechos que trascienden lo mundano de la política local”, dice a Infobae un integrante de la primera línea de La Cámpora. Estará este miércoles en Luján.

Así como referentes del peronismo, también habrá presencia de la cúpula de La Libertad Avanza, ya que se confirmó que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja participarán de la Santa Misa en la plaza de la Basílica de Luján, en la última jornada de la visita apostólica a la Argentina. Ni Javier ni Karina Milei participarán de esa ceremonia, pues serán parte de la despedida de León XIV en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Los legisladores bonaerenses de LLA también llegarán hasta Luján.

PUBLICIDAD

Kicillof invitó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires. A los gobernadores y vicegobernadores, a los legisladores provinciales y a los legisladores nacionales de Buenos Aires. Desde el domingo, los intendentes estuvieron retirando sus credenciales de acceso. A los invitados se les informó que quienes tienen ingreso preferencial lo tendrán por la calle Padre Salvaire y que a partir de las 06:00 hs el perímetro vehicular y la circulación a pie quedarán totalmente restringidos por orden de las fuerzas de seguridad. El arribo vía vehicular será autorizado por la seguridad del Vaticano.

Además de funcionarios del gobierno nacional, legisladores nacionales y provinciales e intendentes, también se confirmó la presencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. De hecho, la Corte provincial declaró de interés la visita del Papa. “Es una oportunidad para celebrar el encuentro, pero también para poner en valor algo que forma parte de lo mejor de nuestra identidad como pueblo: la capacidad de convivir en la diversidad, de respetarnos en nuestras diferencias y de encontrarnos en aquello que tenemos en común”, remarcó el presidente del tribunal, Sergio Torres.

PUBLICIDAD

El Papa en el Palacio Libertad; a su lado, Javier Milei

Desde la gestión de Kicillof se informó que el protocolo del gobierno bonaerense también invitó a gobernadores y ex gobernadores. Que habrá 7 mil sillas debajo del altar en la plaza, de las cuales 3 mil son personas de Cáritas Argentina y de los Hogares de Cristo; que también habrá sacerdotes y religiosos. Todo este último sector invitado por la Iglesia.

En las últimas horas, el Ministerio de Transporte bonaerense indicó que organizó con la Empresa Transporte 11 de Junio los servicios especiales por la visita de León XIV a Luján, en donde se les dará prioridad a las personas con movilidad reducida. Para ello, se pusieron a disposición las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502 para acercar a los fieles hasta la Basílica. Todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján, se informó desde el área que conduce Martín Marinucci.

PUBLICIDAD

A diferencia de la visita a Don Orione, esta vez Kicillof no tendrá en principio una instancia de saludo con León XIV. El Papa se trasladará en el papamóvil desde la rotonda del tótem de Luján en el acceso sobre la Ruta 7 hasta la Basílica, según indicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Es un recorrido de entre 4 y 5 kilómetros. En la plaza, en primera fila estarán Kicillof, el gabinete bonaerense y los representantes del gabinete nacional.

La Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez dijo este martes a Radio Provincia que 5.000 voluntarios se sumarán a otros 15.000 agentes de la Provincia que “han dado el sí para trabajar y organizar esta visita” histórica.

PUBLICIDAD

La funcionaria afirmó que “son días muy especiales; el Gobernador nos pidió que organizáramos todo con mucho cuidado y dedicación, que es lo que estamos haciendo. Estamos cuidando cada uno de los detalles para que todos puedan venir y puedan pasar un día histórico e inolvidable”, indicó.