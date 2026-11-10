Guatemala

El gas propano en Guatemala suma otro capítulo de conflicto, ahora el Gobierno acusa a las distribuidoras de encarecerlo sin motivo

El Ministerio de Energía y Minas concluyó que el alza aplicada el 8 de noviembre no tiene sustento económico, tras detectar que las referencias internacionales no justificaban los valores cobrados por las distribuidoras en Guatemala

Cuatro personas con carpetas y mascarillas revisan un depósito con numerosas bombonas de gas de color azul y amarillo.
Inspectores provistos de mascarillas y carpetas de registro evalúan el estado de varios cilindros de gas almacenados en un depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala concluyó que el aumento del gas propano aplicado el domingo 8 de noviembre carece de justificación económica y advirtió sobre una posible concertación de precios entre distribuidoras.

La cartera abrirá expedientes sancionatorios si confirma irregularidades en un ajuste que elevó por quinta vez en el año el costo de los cilindros.

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El valor de la presentación de 25 libras pasó a Q138, mientras que el cilindro de 35 libras quedó en Q193 y el de 100 libras alcanzó Q552. Para el ministerio, esas variaciones no guardan relación con la evolución reciente del mercado internacional del gas licuado de petróleo.

Los cálculos oficiales fijan precios de referencia inferiores a los informados por las compañías: Q123,53 para el cilindro de 25 libras, Q172,94 para el de 35 libras y Q494,12 para el de 100 libras. La brecha frente a los montos cobrados oscila entre Q14 y Q58, según el tamaño de la presentación.

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El MEM sostuvo que el monitoreo de las cotizaciones internacionales no detectó movimientos que expliquen el ajuste aplicado durante el fin de semana. En un comunicado, la institución afirmó: “Ante esta situación, el MEM considera que existen indicios de una posible concertación de precios, por lo que procederá a iniciar los expedientes correspondientes y aplicar las sanciones que establece la legislación vigente, de confirmarse las irregularidades”.

Cuatro personas con carpetas revisan varios cilindros azules de gas en un salón con un letrero que prohíbe fumar
El Ministerio de Energía y Minas determinó que el reciente aumento del gas propano carece de justificación económica y señaló una posible concertación de precios. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Un alza acumulada del 41% desde abril

El incremento elevó a cinco la cantidad de ajustes del gas propano desde abril. En ese período, el cilindro de 25 libras pasó de Q98 a Q138, una suba acumulada de Q40, equivalente a cerca de 41% en poco más de siete meses.

Las presentaciones de 35 y 100 libras registraron aumentos acumulados de Q56 y Q160, respectivamente. El viceministro de Hidrocarburos, Gerson De León, estimó que las distribuidoras obtuvieron Q85,3 millones adicionales por las subas aplicadas entre abril y noviembre.

La secuencia de incrementos motivó una citación de diputados de la bancada VOS, quienes convocaron el lunes 9 de noviembre a representantes del MEM, la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) al Congreso. Durante la comparecencia, De León reconoció que los precios relevados por el ministerio son inferiores a los publicados por las distribuidoras.

El funcionario también confirmó que existen tres sanciones en trámite por la vía contencioso administrativa. A esos procedimientos se sumarán los expedientes vinculados con el último aumento, en caso de que la investigación determine que las empresas incurrieron en prácticas irregulares.

El análisis oficial detectó, además, que no todas las distribuidoras aplicaron el mismo precio. Dos compañías reportaron los valores de Q138, Q193 y Q552 para los cilindros de 25, 35 y 100 libras, mientras que una tercera mantuvo tarifas de Q126, Q177 y Q504.

Esa diferencia forma parte de la evaluación del MEM sobre las posibles anomalías en el mercado. La cartera señaló que las empresas responsables de elevar sus precios sin fundamento económico pueden recibir multas de hasta tres millones de quetzales, de acuerdo con la legislación de hidrocarburos.

Un comunicado oficial con el membrete del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y un texto sobre el precio del gas propano
Un comunicado del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala detalla acciones de fiscalización ante el incremento de precios del gas propano. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

La presión legislativa sobre la Diaco

La directora de la Diaco, María Mora, admitió ante los diputados que la entidad todavía no presentó denuncias formales contra las empresas por los incrementos cuestionados. Los legisladores le advirtieron que promoverán acciones legales por un posible incumplimiento de deberes si esas denuncias no son formalizadas antes del miércoles.

El gerente del INE, Óscar Chávez, informó que la institución aún no dispone de cotizaciones actualizadas correspondientes a noviembre. Los últimos registros disponibles son de octubre, por lo que todavía no incorporan el nuevo ajuste al seguimiento del Índice de Precios al Consumidor y de la canasta básica.

La magnitud de las multas dependerá también de la eventual reincidencia de las compañías, debido a que algunas ya enfrentan procesos por aumentos previos. El Ministerio de Energía y Minas mantendrá el monitoreo, la supervisión y la fiscalización de los precios del gas propano en los próximos días.

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