Panamá

Nuevos créditos del sistema bancario panameño suman USD 21,413 millones a septiembre, con un crecimiento interanual de 8.2%

Los activos netos alcanzaron USD 171,816.2 millones, con un aumento interanual de 8.20%, revela informe bancario

Una mujer entrega documentos a una cajera sonriente tras un mostrador con mampara de vidrio en una oficina bancaria.
Una mujer realiza un trámite financiero y recibe billetes en la ventanilla de atención de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

De enero a septiembre de este año los nuevos créditos bancarios del sistema bancario panameño alcanzaron USD 21,413 millones, 8.2% más que en igual período de 2025.

Un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) indica que los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, mientras que los indicadores de calidad de los activos reflejaron una evolución favorable del sistema bancario.

PUBLICIDAD

Al cierre de septiembre, los activos netos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron USD 171,816.2 millones, con un crecimiento interanual de 8.20%.

Las inversiones netas en valores aumentaron 19.48% y explicaron aproximadamente 50.7% del crecimiento del activo, mientras que la cartera crediticia neta creció 6.20%, hasta USD 106,032.5 millones, y aportó 47.5% en términos de las variaciones absolutas.

Por el lado del financiamiento, el informe registra que los depósitos aumentaron USD 7,765.3 millones y el patrimonio USD 2,073.7 millones.

Clientes forman una fila frente a las ventanillas de un banco mientras otras personas permanecen sentadas en sillas de plástico.
Varias personas aguardan su turno en la fila y en la sala de espera de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conjuntamente, explicaron aproximadamente 75.5% del crecimiento del activo.

Respecto a la capitalización se indica que esta fue más que proporcional, toda vez que el capital aumentó 18.84% y aportó 61.9% del crecimiento patrimonial.

PUBLICIDAD

De igual manera, la pérdida esperada sobre el portafolio de inversiones se redujo de 0.40% a 0.14% del saldo bruto y los recursos constituidos para afrontar el riesgo de crédito aumentaron 2.21%, hasta USD 3,782.3 millones.

En cuanto a la rentabilidad y resultados operativos el informe señala que en el acumulado enero-septiembre de 2026 la utilidad neta del CBI se ubicó en USD 2,225.2 millones, prácticamente similar a la de igual período de 2025.

La generación operativa mantuvo un crecimiento sostenido, teniéndose que el ingreso neto de intereses aumentó 4.37%, el ingreso neto por comisiones 10.09%, el ingreso de operaciones 12.32% y la utilidad antes de provisiones 6.04%, hasta USD 2,792.6 millones.

Fajos de billetes de cien dólares estadounidenses sobre un mostrador frente a ventanillas de vidrio y empleados de un banco.
Varios fajos de dólares reposan sobre el mostrador de un banco mientras una cajera atiende detrás de una ventanilla de cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento, de USD 159.0 millones, permitió absorber prácticamente la totalidad del mayor gasto por provisiones, que se acompañó de una mejora de la cobertura de la cartera vencida.

Los intereses pagados, siempre según el informe, disminuyeron 0.83% pese al crecimiento del fondeo, y la reducción de 31 puntos básicos del costo implícito del fondeo amplió el diferencial financiero en 10 puntos básicos.

Los ingresos recurrentes crecieron 5.63%, por encima de los gastos administrativos, generales y de depreciación, que aumentaron 5.28%.

La rentabilidad se mantuvo en niveles sólidos, con un ROE de 15.10%, un ROA de 1.79% y un margen de intermediación neto de 2.60%; su moderación interanual responde a una base de activos y patrimonio más amplia.

Al referirse a la actividad crediticia, se manifiesta que la cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó USD 67,618.7 millones, con un crecimiento interanual de 4.66%, en línea con la expansión del PIB nominal estimado.

Los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, indica el informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, indica el informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El crédito al consumo personal aumentó 4.98% y el crédito al sector privado 1.04%.

En el acumulado enero-septiembre, los nuevos créditos alcanzaron USD 21,413 millones, 8.2% más que en igual período de 2025, y las colocaciones al sector privado aumentaron 3.3%; en el tercer trimestre, estas últimas crecieron 3.6%.

En septiembre, los desembolsos constituyeron el mayor registro mensual de la serie disponible desde 2012, impulsados por el sector público. La calidad de la cartera mejoró: la relación conjunta de cartera morosa y vencida local disminuyó de 5.6% a 5.2%, y de 5.7% a 5.5% al excluir el sector público.

En el CBI, la relación de cartera vencida se redujo de 2.24% a 2.06% y la cobertura mediante provisiones específicas y dinámicas aumentó de 131.32% a 144.48%.

Los depósitos continuaron siendo la principal fuente de financiamiento del CBI y alcanzaron USD 121,617.2 millones, con un crecimiento interanual de 6.82%, superior al aumento de 6.20% de la cartera crediticia neta, sostiene el informe.

Temas Relacionados

PanamáCréditosNuevosCrecimientoInteranualEneroSeptiembreSuperintendenciaBancosActivosSistemaBancarioCarteraCrediticiaNetosDepósitosFinanciamientoPatrimonio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avanza la remediación ambiental y monitoreo en la antigua mina El Remance, en Panamá

Abandonada hace 27 años la mina sufrió un deslave a raíz del sismo de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre

Avanza la remediación ambiental y monitoreo en la antigua mina El Remance, en Panamá

Mulino busca sostener vínculo con Paraguay, pese a la polémica por apoyo público a expresidente Santiago Peña

Con el nuevo mandatario, Pedro Alliana, el mandatario panameño acordó seguir trabajando juntos en los temas bilaterales, señala una nota de prensa oficial

Mulino busca sostener vínculo con Paraguay, pese a la polémica por apoyo público a expresidente Santiago Peña

Joven de 20 años de edad es aprehendida por estar supuestamente involucrada en el homicidio de un taxista en Panamá

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2026 en el sector de Fátima-Perro Negro, en el distrito de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital

Joven de 20 años de edad es aprehendida por estar supuestamente involucrada en el homicidio de un taxista en Panamá

Confirman en Panamá la muerte de una niña de un año y cuatro meses por tosferina

En solo una semana la enfermedad fue detectada en dos menores de edad y en dos adultos que no tenían el esquema de inmunización correspondiente

Confirman en Panamá la muerte de una niña de un año y cuatro meses por tosferina

Productores panameños estrenan laboratorio portátil para analizar estado de sus suelos

El dispositivo analiza tanto macroelementos como micronutrientes del suelo

Productores panameños estrenan laboratorio portátil para analizar estado de sus suelos

TECNO

Google lanzó Gemini 4 Carbon, su IA más potente, y para usarla en la app hace falta el plan Ultra

Google lanzó Gemini 4 Carbon, su IA más potente, y para usarla en la app hace falta el plan Ultra

Empresa de software N-able apaga su servicio en la nube tras revelarse 33 fallas de seguridad

Meta extiende a todo el mundo su sistema de IA para detectar adolescentes que mienten sobre su edad

Cómo saber si un extraño abrió tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo

Viajes inspirados en la cultura pop: así usan los colombianos las apps para planear sus próximas experiencias

ENTRETENIMIENTO

Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

La vez que Dustin Hoffman fumó marihuana con Paul McCartney y lo inspiró a escribir una canción

El calendario de adviento de Kim Kardashian desata una ola de críticas en redes sociales: “No gasten su dinero en esto”

Exesposo de Halle Berry pide más dinero por la manutención de su hijo tras quedarse con la custodia

Katseye pospone sus conciertos tras confirmarse que Megan Skiendiel tiene una conmoción cerebral

MUNDO

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán