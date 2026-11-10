Nuevos créditos del sistema bancario panameño suman USD 21,413 millones a septiembre, con un crecimiento interanual de 8.2%

Una mujer realiza un trámite financiero y recibe billetes en la ventanilla de atención de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

De enero a septiembre de este año los nuevos créditos bancarios del sistema bancario panameño alcanzaron USD 21,413 millones, 8.2% más que en igual período de 2025.

Un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) indica que los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, mientras que los indicadores de calidad de los activos reflejaron una evolución favorable del sistema bancario.

PUBLICIDAD

Al cierre de septiembre, los activos netos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron USD 171,816.2 millones, con un crecimiento interanual de 8.20%.

Las inversiones netas en valores aumentaron 19.48% y explicaron aproximadamente 50.7% del crecimiento del activo, mientras que la cartera crediticia neta creció 6.20%, hasta USD 106,032.5 millones, y aportó 47.5% en términos de las variaciones absolutas.

Por el lado del financiamiento, el informe registra que los depósitos aumentaron USD 7,765.3 millones y el patrimonio USD 2,073.7 millones.

Varias personas aguardan su turno en la fila y en la sala de espera de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conjuntamente, explicaron aproximadamente 75.5% del crecimiento del activo.

Respecto a la capitalización se indica que esta fue más que proporcional, toda vez que el capital aumentó 18.84% y aportó 61.9% del crecimiento patrimonial.

PUBLICIDAD

De igual manera, la pérdida esperada sobre el portafolio de inversiones se redujo de 0.40% a 0.14% del saldo bruto y los recursos constituidos para afrontar el riesgo de crédito aumentaron 2.21%, hasta USD 3,782.3 millones.

En cuanto a la rentabilidad y resultados operativos el informe señala que en el acumulado enero-septiembre de 2026 la utilidad neta del CBI se ubicó en USD 2,225.2 millones, prácticamente similar a la de igual período de 2025.

La generación operativa mantuvo un crecimiento sostenido, teniéndose que el ingreso neto de intereses aumentó 4.37%, el ingreso neto por comisiones 10.09%, el ingreso de operaciones 12.32% y la utilidad antes de provisiones 6.04%, hasta USD 2,792.6 millones.

PUBLICIDAD

Varios fajos de dólares reposan sobre el mostrador de un banco mientras una cajera atiende detrás de una ventanilla de cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento, de USD 159.0 millones, permitió absorber prácticamente la totalidad del mayor gasto por provisiones, que se acompañó de una mejora de la cobertura de la cartera vencida.

Los intereses pagados, siempre según el informe, disminuyeron 0.83% pese al crecimiento del fondeo, y la reducción de 31 puntos básicos del costo implícito del fondeo amplió el diferencial financiero en 10 puntos básicos.

Los ingresos recurrentes crecieron 5.63%, por encima de los gastos administrativos, generales y de depreciación, que aumentaron 5.28%.

La rentabilidad se mantuvo en niveles sólidos, con un ROE de 15.10%, un ROA de 1.79% y un margen de intermediación neto de 2.60%; su moderación interanual responde a una base de activos y patrimonio más amplia.

PUBLICIDAD

Al referirse a la actividad crediticia, se manifiesta que la cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó USD 67,618.7 millones, con un crecimiento interanual de 4.66%, en línea con la expansión del PIB nominal estimado.

Los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, indica el informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El crédito al consumo personal aumentó 4.98% y el crédito al sector privado 1.04%.

En el acumulado enero-septiembre, los nuevos créditos alcanzaron USD 21,413 millones, 8.2% más que en igual período de 2025, y las colocaciones al sector privado aumentaron 3.3%; en el tercer trimestre, estas últimas crecieron 3.6%.

En septiembre, los desembolsos constituyeron el mayor registro mensual de la serie disponible desde 2012, impulsados por el sector público. La calidad de la cartera mejoró: la relación conjunta de cartera morosa y vencida local disminuyó de 5.6% a 5.2%, y de 5.7% a 5.5% al excluir el sector público.

PUBLICIDAD

En el CBI, la relación de cartera vencida se redujo de 2.24% a 2.06% y la cobertura mediante provisiones específicas y dinámicas aumentó de 131.32% a 144.48%.

Los depósitos continuaron siendo la principal fuente de financiamiento del CBI y alcanzaron USD 121,617.2 millones, con un crecimiento interanual de 6.82%, superior al aumento de 6.20% de la cartera crediticia neta, sostiene el informe.